Le esclusive Switch più attese del 2022: da Splatoon 3 a Pokemon Arceus

Se il 2021 di Xbox e PlayStation è stato quantitativamente povero sul fronte delle esclusive, lo stesso non si può dire per Nintendo Switch, che nel corso degli ultimi dodici mesi ha continuato a proporci titoli di altissima caratura, come ad esempio Monster Hunter Rise, Shin Megami Tensei V e Bravely Default II. Dopo avervi parlato di tutte le esclusive Microsoft e Xbox più attese del 2022 e oltre, è ora di riepilogare le non poche produzioni che durante l'anno venturo esordiranno esclusivamente sulla macchina ibrida della Casa di Kyoto (e in rari casi anche su PC). Allacciate quindi le cinture e ricordatevi come sempre di farci sapere attraverso lo spazio riservato ai commenti quali siano i vostri personalissimi Most Wanted per Nintendo Switch per l'anno nuovo!



Anche in questo caso, all'interno dell'elenco troveranno spazio sia le esclusive console sia quei titoli che potrebbero non giungere sugli scaffali nel 2022, ma che sicuramente scandiranno il percorso comunicativo della casa di Kyoto.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Seguendo l'esempio di Monster Rancher e tanti altri titoli alquanto datati che su Nintendo Switch stanno vivendo una seconda giovinezza, nel corso del Direct tenuto lo scorso giugno è stato annunciato che Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising piomberanno sulla console ibrida a primavera.

Pubblicati originariamente nei primi anni 2000 su Game Boy Advance (cui appunto devono il proprio nome), i due giochi fanno parte di una serie strategica con combattimenti a turni e sviluppata dai ragazzi di Intelligent System, già creatori del ben più celebre Fire Emblem. Per gli appassionati di esperienze strategiche sarà quindi un'ottima occasione per scoprire o riscoprire un franchise che non si vedeva dal lontano 2008.

Bayonetta 3

Annunciato nel mese di dicembre 2017, Bayonetta 3 ha fatto preoccupare a lungo i fan della sensuale incantatrice con tacco 12 di PlatinumGames, a causa del rigoroso silenzio e del prolungato ritardo accumulato dallo sviluppatore nipponico. Dopo anni di promesse, però, lo scorso 24 settembre abbiamo assistito alla ricomparsa della Strega di Umbra, che per l'occasione ha sfoggiato un look del tutto inedito e delle nuove tecniche di combattimento, tra le quali non possiamo non citare l'intrigante abilità di controllare i demoni.

Nonostante il trailer diffuso da Nintendo abbia puntato i riflettori su qualche sbavatura imprevista e sulla realizzazione tecnica un tantino datata, Bayonetta 3 rimane senza dubbio uno dei titoli più attesi (e imperdibili) dell'annata alle porte.

Chocobo GP

Nonostante le critiche ricevute dall'originale Chocobo Racing, che nel lontano 1999 sfrecciava a tutta velocità sulla prima PlayStation, Square Enix ha più volte palesato la volontà di realizzarne un sequel, non a caso nel 2010 venne annunciato un titolo per Nintendo 3DS poi cancellato.

A distanza di oltre due decenni dall'uscita del primo kart racing dedicato agli adorabili pennuti di Final Fantasy, una nuova iterazione della serie Square Enix è finalmente realtà e a dal prossimo 10 marzo Chocobo GP ci terrà impegnati con competizioni cui potranno partecipare un massimo di 64 giocatori. Il titolo presenterà infatti una ricca componente multiplayer locale e online, oltre alla possibilità di personalizzare liberamente il proprio "veicolo".

GetsuFumaDen: Undying Moon

Con una mossa a sorpresa, Konami ha tirato fuori dall'armadio una serie che non vedeva uno spiraglio di luce dal 1987, quando l'originale GetsuFumaDen - un action adventure a scorrimento laterale - conquistò i possessori del NES.

Come spiegato ai nostri microfoni dal producer Shin Murato (qui trovate l'intervista al producer di GetsuFumaDen: Undying Moon), il nuovo episodio sarà ambientato 1000 anni dopo i fatti raccontati dal capostipite e vedrà l'ultimo discendente del Clan Getsu alle prese con un redivivo Ryukotsuki, lo scheletro demoniaco che al tempo era fuggito dall'inferno per conquistare il mondo umano. Senza nulla togliere all'impianto ludico del roguevania in 2D, Undying Moon ha catturato la nostra attenzione grazie ai livelli disegnati in stile Ukiyo-e (una tecnica di inchiostratura a blocchi) e agli scenari raffiguranti l'inferno e i suoi raccapriccianti ospiti.

Kirby e la Terra Perduta

Escludendo rimasterizzazioni, party game e un dimenticabilissimo brawler, è passato diverso tempo dall'ultima avventura in solitaria della popolare pallina rosa di Nintendo, ragion per cui nel 2022 assisteremo finalmente al lancio di "Kirby e la Terra Perduta". Ambientato in un mondo post-apocalittico à la The Last of Us, il nuovo Kirby sarà il primo plafform della serie ad abbandonare i confini del 2D per esplorare liberamente delle vaste aree tridimensionali, suggendo l'ambizione dello sviluppatore HAL Laboratory di voler provare a seguire le orme del fenomenale Super Mario Odyssey.

Tra isole tropicali, aree innevate e deserti roventi, "Kirby e la Terra Perduta" ci vedrà fronteggiare ancora una volta del boss alquanto buffi, come l'indispettito primate che nel trailer di annuncio ha provato a sbarazzarsi della rosea creatura di casa Nintendo.

Hollow Knight: Silksong

Annunciato nel febbraio 2019 e attualmente atteso su PC, macOS, Linux e Nintendo Switch, Hollow Knight: Silksong è il sequel dello strepitoso metroidvania che nel 2017 ci ha intrappolati in un mondo misterioso, sinistro e articolatissimo. L'assoluta protagonista del sequel sarà la principessa Hornet, una vecchia conoscenza che in questo nuovo racconto dovrà fuggire dal regno infestato di Pharloom, che si mormora sia governato da Silk e Song.

Catturata e condotta contro la propria volontà nelle gallerie di questo strano reame, la principessa discenderà quindi nelle profondità di Nidosacro per fermare la piaga che va diffondendosi nel regno, sbaragliando tutti i cavalieri, i guerrieri e gli assassini che oseranno pararsi lungo il suo cammino (siete a un click di distanza dal nostro provato di Hollow Knight: Silksong).

Leggende Pokémon: Arceus

Il mese di gennaio 2022 si preannuncia davvero importante per gli appassionati dei mostriciattoli tascabili di Game Freak, giacché la prossima iterazione del franchise promette di mettere in discussione molti dei paradigmi tipici dell'esperienza Pokémon. Ambientato nel remoto passato della regione di Sinnoh, che a suo tempo si chiamava appunto Hisui, Leggende Pokémon: Arceus accompagnerà i fan di nuova e vecchia data in un viaggio atto a scoprire le origini delle Pokéball, nonché redigere il primissimo Pokédex dell'area.

Lasciandosi alle spalle le Palestre e le fatiche compiute per conquistare la Lega Pokémon che generalmente contraddistinguono i titoli principali del brand, l'action game che porta il nome della leggendaria divinità dei Pokémon ci tramuterà quindi in biologi intenzionati a comprendere meglio le abitudini delle creature selvatiche che popolavano l'antica regione di Hisui.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Sviluppato ancora una volta dal team di Ubisoft Milano, anche il sequel del folle e ispiratissimo Mario+Rabbids: Kingdom Battle entrerà nelle nostre case nel 2022. I fratelli Mario e le altre icone Nintendo saranno infatti chiamati a unire le forze coi buffissimi Rabbids per ostacolare Cursa, una misteriosa e spietata creatura che attraverso la propria influenza malvagia si dimostrerà persino in grado di distorcere i pianeti.

Riproponendo un mix tra tattiche a turni e azione in tempo reale, Mario + Rabbids: Sparks of Hope ci vedrà quindi impersonare nove diversi eroi - inclusa la new entry Rabbid Rosalina - ed esplorare una vastissima galassia ricca di segreti e popolata da insoliti individui.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Nonostante questa dovrebbe vedere la luce nel corso dell'estate 2022, Capcom ha recentemente rivelato che per tutto l'inverno non avremo ancora informazione sull'attesissima espansione di Monster Hunter Rise. Pertanto, allo stato attuale sappiamo soltanto che il nuovo contenuto a pagamento introdurrà le tanto richieste missioni di Rango Master (l'equivalente del G Rank) e una campagna legata al terrificante Malzeno.

Abbandonato l'accogliente Villaggio di Kamura per stabilirsi nell'inedita regione di Elgado, i Cacciatori dovranno infatti rafforzare i propri equipaggiamenti per prepararsi allo scontro con un nuovo e minaccioso Drago Anziano che, similmente all'altrettanto temibile Magnamalo, sembrerebbe abituato a cibarsi di altri mostri (per tutti i dettagli sulla prossima stagione della caccia consultate il nostro speciale sugli annunci del Tokyo Game Show e le collaborazioni di MH Rise).

Neon White

Pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato dal team di Donut County, Neon White è uno sparatutto single player in prima persona con elementi tipici del genere speedrunner. Una volta vestiti i panni di White, assassino smemorato fuoriuscito dall'inferno, i giocatori avranno a disposizione dieci giorni di tempo per salvare il Paradiso da una sorprendente invasione demoniaca.

La peculiarità di Neon White va però ricercata nel gameplay, che negli oltre cento livelli creati a mano ci chiederà di utilizzare delle apposite carte da gioco per compiere balzi incredibili, eliminare i nemici incontrati strada facendo e così via. Come spiegato dallo sviluppatore, ciascuna carta corrisponderà a una diversa arma, tra le quali troveremo mitragliatrici, fucili, balestre e tanti altri strumenti di morte con cui scatenare la fantasia.

Rune Factory 5

Quinto capitolo dell'avventura ruolistica a marchio Marvelous, anche Rune Factory 5 è stato posticipato ai primi mesi del 2022. Interpretando un giovane uomo o una graziosa donzella senza memoria, gli utenti diverranno dei veri e propri ranger e, oltre a dover proteggere l'intera città da orde di mostri agghiaccianti, avranno il compito di raccogliere le colture e pescare nei pressi dei vari corsi d'acqua. Stando a quanto rivelato da un recente gameplay trailer, in questo nuovo episodio sarà persino possibile conoscere delle persone speciali, sposarsi e iniziare letteralmente una nuova vita in un coloratissimo mondo fantasy.

Sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

È trascorso un altro anno e sfortunatamente il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild - di cui al momento non conosciamo nemmeno il titolo ufficiale - continua a sfuggire ai nostri radar. In compenso, durante lo scorso E3 la Casa di Kyoko ha sdogato un video di gameplay dal quale abbiamo appreso che la nuova avventura di Link ci porterà infine a esplorare i cieli di Hyrule e le tantissime strutture sospese in aria per gettare luce sui molti misteri celati oltre le nubi.

Dovendo fare i conti con un'entità maligna risvegliatasi nelle viscere di Hyrule, a questo giro di giostra l'eroe di Nintendo potrà contare su una serie di gadget nuovi di zecca, come ad esempio il lanciafiamme o il peculiare strumento che consentirà di "ribaltare" letteralmente la gravità per raggiungere luoghi sopraelevati o addirittura attraversare le pareti. Delle abilità, queste, che siamo convinti gioveranno non poco alla già sensazionale componente esplorativa vantata dall'ultimo The Legend of Zelda.

Splatoon 3

È trascorso quasi un anno da quando Nintendo ha svelato l'esistenza di Splatoon 3, confermandone l'uscita per il 2022. Tuttavia, da allora Casa di Kyoto ha rigorosamente centellinato le informazioni sul prodotto, offrendo campo libero a rumor e insider. Quel che sappiamo per certo è che il terzo capitolo del franchise manterrà intatta l'impostazione ludica dei primi due episodi, configurandosi come uno sparatutto competitivo a squadre.

Splatoon 3 presenterà un ricco sistema di personalizzazione del personaggio e del suo partner, oltre a un'inedita serie di armi a base di inchiostro tra le quali hanno trovato spazio i cosiddetti "Trizooka", un lanciarazzi capace di sparare simultaneamente tre colpi potenti, e il "Killer Wail 5.1", uno strumento speciale e caratterizzato da sei megafoni fluttuanti che si muovono autonomamente e sparano laser contro gli avversari inseguiti.

Touken Ranbu Warriors

Il franchise di Touken Ranbu potrà anche essere del tutto sconosciuto in Occidente, eppure il publisher Koei Tecmo Games sembra credere talmente tanto nel suo ultimo progetto da essere disposto a portare in Europa e Nord America il più recente musou su licenza.

Sviluppato da Omega Force and Ruby Party, Touken Ranbu Warriors vedrà gli spadaccini protagonisti del franchise viaggiare tre le epoche per proteggere la storia da un esercito che vorrebbe mutarla per sempre. Coi suoi quindici personaggi giocabili, il musou esclusivo di Nintendo Switch porrà i fan del genere contro le spaventevoli orde di scheletri che hanno invaso il Periodo Sengoku del Giappone, dando vita a battaglie adrenaliniche.

Triangle Strategy

Inizialmente presentato come Project Triangle Strategy, il nuovo videogioco strategico di Square Enix esordirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 4 marzo. Caratterizzato dal delizioso "2D tridimensionale" già visto in Octopath Traveler e che a suo tempo ritroveremo anche in Dragon Quest III Remake, Triangle Strategy consegnerà nelle nostre mani un sistema di combattimento a turni che valorizzerà il posizionamento delle unità schierate in campo, assolutamente indispensabile per ottenere il massimo vantaggio tattico.

Azioni quali aggredire un nemico alle spalle, da un'altura o addirittura accerchiarlo consentiranno di scatenare attacchi in sequenza e arrecare molti più danni del normale, senza sottovalutare la possibilità di sfruttare la conformazione del terreno per decimare le armate avversarie (per ulteriori dettagli sul nuovo TRPG di Square Enix vi invitiamo a rileggere le nostre impressioni sulla demo di Triangle Strategy).