Le esclusive Xbox Series X e Game Pass più attese del 2022

Grazie allo strabiliante parco titoli vantato da Xbox Games Pass, ogni mese gli abbonati al noto servizio hanno accesso a centinaia di produzioni diverse, pagando una cifra relativamente contenuta. È però sul fronte esclusive che Xbox e Microsoft devono ancora mostrare i denti, non per nulla il 2021 ha visto esordire soltanto The Gunk, Halo Infinite e Forza Horizon 5. Ad ogni modo, la situazione dovrebbe migliorare già nel corso dell'anno venturo, quando le console verdecrociate accoglieranno produzioni di calibro Forza Motorsport, Starfield e Tunic.



Dopo aver riepilogato tutte le esclusive PS5 e PS4 più attese del 2022, è tempo di dare un primo sguardo alle esclusive che nei prossimi dodici mesi andranno a rimpolpare la scuderia di Xbox! Anche in questo caso abbiamo incluso nell'elenco le esclusive console (che pertanto usciranno sia su Xbox che su PC), i titoli con la data di lancio già confermata e quelli che, pur non vedendo probabilmente la luce nel 2022, accompagneranno il percorso comunicativo di Microsoft durante l'anno che verrà.

ARK II

Ricamato attorno alla figura di Vin Diesel, che in questo caso interpreterà l'assoluto protagonista Santiago, il sequel di ARK: Survival Evolved sarà totalmente next-gen e racconterà un'avventura inedita.

Ancora memori del terribile trailer con cui l'intero progetto è stato presentato ai The Game Awards 2020, per poi sparire completamente dai radar, non possiamo fare a meno di domandarci se le espressioni da duro del muscoloso attore di Hollywood - che a quanto pare ha trascorso un migliaio di ore sul primo episodio - basteranno o meno a placare la furia dei dinosauri e delle altre fameliche creature che incontreremo nella natura selvaggia e preistorica di ARK II.

Avowed

Annunciato nel mese di luglio 2020, Avowed è il nuovo RPG sviluppato da Obsidian Entertainment e ambientato nell'universo narrativo di stampo fantasy di Pillars of Eternity. Sfortunatamente non sappiamo ancora quale sarà il periodo d'uscita del gioco, ma in seguito a una presentazione a porte chiuse si è recentemente scoperto che il titolo si troverebbe al momento in una fase di pre-produzione avanzata.

Dotato di una visuale in prima persona e realizzato con una versione aggiornata del motore grafico di The Outer Worlds, Avowed dovrebbe includere delle predominanti componenti narrative ed esplorative, un sistema di classi giocabili, e non per ultimo un combat system a due mani sulla falsariga di Skyrim, che appunto offrirebbe totale libertà per quel che concerne la gestione dell'equipaggiamento e degli incantesimi.

CrossfireX

In uscita il prossimo 10 febbraio su Xbox One e Xbox Series X/S, CrossfireX è la terza iterazione dell'omonima serie ideata da Smilegate Entertainment.

Come ribadito dal trailer diffuso in rete in occasione dei The Game Awards, lo sparatutto in prima persona offrirà una campagna single player curata in questo caso dai ragazzi di Remedy Entertainment e caratterizzata da ritmi di gioco meno frenetici rispetto alla controparte online ma che in ogni caso non mancherà di proporci esplosioni, esaltanti scontri a fuoco e molto altro ancora. Per tutti i dettagli sulla componente online vi suggeriamo di consultare le nostre impressioni sulla closed beta di CrossfireX che si è tenuta nell'estate 2020.

Everwild

Il lungo silenzio da parte di Rare, il cambio di creative director e le insistenti voci secondo cui i lavori su Everwild sarebbero essenzialmente ripartiti da zero hanno acceso più di qualche campanello di allarme in coloro che ne hanno seguito lo sviluppo sin dal reveal ufficiale.

Attribuendo questo prolungato ritardo alla precisa volontà del team di sviluppare qualcosa di speciale, il boss degli Xbox Game Studios, Matt Booty, ha recentemente provato a rassicurare i fan, riaccendendo la speranza di poterci tuffare quanto prima nello straordinario mondo immaginato dai ragazzi di Rare e curare la corruzione che minaccia gli esseri magnifici che lo popolano.

Fable

In sviluppo da almeno quattro anni presso le fucine di Playground Games, anche il nuovo Fable continua a tenersi a debita distanza dai nostri radar, alimentando le perplessità degli appassionati.

E mentre lo stesso Phil Spencer ha dichiarato di nutrire la massima fiducia nei confronti di Playground Games e del director Gavin Raeburn, da parte nostra non possiamo far altro che portare pazienza, augurandoci che il nuovo Fable erediti gli elementi caratteristici della trilogia originale, come le scelte morali con conseguenze dirette sull'aspetto del personaggio controllato e sul mondo circostante, le meccaniche legate al sesso e alla prole, la compravendita di immobili, senza dimenticarne l'esilarante vena comica (per maggiori dettagli sulla leggendaria saga di Lionhead Studios rileggete il nostro speciale sulla storia e l'evoluzione di Fable).

Forza Motorsport

Ottavo episodio della serie racing simulativa di Turn 10, Forza Motorsport è al momento atteso su PC e Xbox Series X/S, ma sfortunatamente lo sviluppatore interno della scuderia Xbox Game Studios non si è ancora sbottonato circa la finestra di uscita del kolossal.

A detta del team, il nuovo capitolo migliorerà l'esperienza multigiocatore introducendo tra le altre cose delle sessioni di qualificazione atte a stabilire la griglia di partenza, mentre un maggior supporto alle cosiddette Gare Endurance e l'introduzione di un sistema in grado di rilevare i parametri prestazionali in gara dovrebbe invece rafforzare la componente competitiva del sim-racing.

Senua's Saga: Hellblade II

Durante l'ultima edizione dei The Game Awards abbiamo potuto ammirare un gameplay in tempo reale di Senua's Saga: Hellblade II, che sin dai primi istanti ci ha mostrato una protagonista più sicura e temprata, nonché capace di ispirare un manipolo di uomini e condurli sul campo di battaglia. La particolarità del suddetto filmato, che a dirla tutta poteva essere scambiato facilmente per un video in CGI, è però rappresentata dalla sbalorditiva resa grafica: avvalendosi dell'Unreal Engine 5, Ninja Theory ha infatti dato vita a scene "senza compromessi" e quindi in grado di farci comprendere l'effettivo potenziale delle console verdecrociate.

Le texture dettagliatissime e un sistema di illuminazione miracoloso, che appunto valorizza a dovere gli scenari e restituisce dei riflessi incredibili, sono solo alcune delle meraviglie che il team di sviluppo sta compiendo con l'ultima versione del motore grafico sviluppato da Epic Games.

Perfect Dark

Etichettato dalla stessa Microsoft come una produzione "AAAA", il nuovo titolo di The Initiative continua a essere avvolto da una fitta coltre di mistero. Reboot dell'omonimo sparatutto in prima persona pubblicato nel lontano 2000 su Nintendo 64, Perfect Dark proporrà degli evidenti parallelismi con la nostra epoca, non a caso il prodotto è ambientato in un mondo devastato da una crisi ambientale che ha spinto le avide multinazionali a sviluppare nuove tecnologie per rendere il pianeta azzurro ancora abitabile e al contempo arricchirsi ulteriormente.

Nonostante queste abbiano dato alla popolazione delle soluzioni e, nel complesso, un mondo migliore, i loro segreti hanno alimentato una guerra occulta, spingendo la super spia Joanna Dark a fronteggiare una forza schiacciante pur di far luce su un potenziale disastro ecologico.

Planet of Lana

Annunciata nel mezzo della Summer Game Fest 2021, Planet of Lana è il nome della nuova avventura immaginata dagli sviluppatori di Wishfully Studios.

Senza nulla togliere alla colonna sonora, che sarà curata nientepopodimeno che da Takeshi Furukawa, già compositore delle emozionanti musiche di The Last Guardian, la caratteristica più interessante di Planet of Lana va senza dubbio ricercata nel suo particolare e originalissimo comparto artistico realizzato a mano. L'avventura, che ricordiamo esordirà nel 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, accompagnerà i giocatori in un'epica odissea spaziale e li incaricherà di perlustrare una realtà ormai ampiamente contaminata dalla corruzione umana.

Redfall

In via di sviluppo da oltre quattro anni presso Arkane Austin, Redfall è lo sparatutto in prima persona e dai toni scanzonati che lo studio ha annunciato lo scorso giugno, in occasione dell'esplosivo Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021. Dotato di un'impostazione a mondo aperto e fruibile sia in solitaria che in modalità co-op (per un massimo di quattro giocatori), il nuovo titolo dai creatori di Dishonored e Prey ci trascinerà su un'isola del Massachusetts tormentata da un'orda di vampiri, che tuttavia saranno caratterizzati da un look alquanto moderno e ben lontano dai canoni del genere.

Anche le armi utilizzabili dai giocatori non saranno affatto convenzionali, tant'è che questi potranno brandire degli spara-paletti, ombrelli di energia e altre bizzarrie con cui incenerire le elegantissime creature dell'oscurità (maggiori dettagli nella nostra anteprima di Redfall)

Replaced

In seguito al fallimento del test di un'arma nucleare condotto dagli Stati Uniti d'America, il mondo intero è andato incontro a una sorta di apocalisse non molto diversa da quelle che, negli anni, ci hanno proposto tanto le pellicole cinematografiche quanto gli stessi videogiochi.

Ambientato in una versione alternativa degli anni '80, Replaced presenterà quindi delle tematiche a metà strada tra il cyberpunk e il post-apocalittico, non a caso la storia del titolo si consumerà all'interno della fortezza chiamata Phoenix-City: un luogo in cui i cittadini più facoltosi possono contare sugli organi di ricambio "offerti" dai meno fortunati, che oltre a essere trattati come reietti sopravvivono a stento grazie alla vendita dei loro stessi organi.

Scorn

Correva ancora il 2017 quando il giovane studio serbo Ebb Software lanciò su Kickstarter una raccolta fondi atta a finanziare lo sviluppo di Scorn, ma dopo diversi rinvii il survival horror ispirato allo stile visionario di Hans Ruedi Giger e Zdzislaw Beksinski ha finalmente una finestra di lancio definitiva: il titolo esordirà su PC e Xbox Series X/S nel mese di ottobre 2022.

Sorretto da una cifra stilistica potentissima, Scorn catapulterà i giocatori in una disturbante dimensione sci-fi che reagirà in maniera dinamica alle loro azioni. Non solo le varie ambientazioni saranno interconnesse, ma l'interazione con lo scenario e i suoi raccapriccianti abitanti consentiranno l'accesso a nuove aree da esplorare liberamente.

Shredders

Presentato nel corso della conferenza con cui Microsoft alzò il sipario sulla line-up di Xbox Series X, anche il suggestivo gioco simulativo di snowboarding realizzato dallo studio I-Illusions è purtroppo slittato al 2022, ragion per cui gli appassionati di sport invernali potranno cimentarvisi solo a partire dal prossimo febbraio.

Come appreso nel corso dell'estate, il prodotto offrirà un approccio realistico e coinvolgerà diversi snowboarder professionisti, che appunto accompagneranno gli utenti nella ricerca del trick perfetto. Non per nulla Shredders sarà un'esperienza multigiocatore e tutti i rider che compariranno sullo schermo saranno in realtà dei giocatori reali con cui gareggiare.

Somerville

Descritto dai suoi stessi creatori come "un'action adventure sci-fi che racconta la vita di individui chiave sulla scia di una catastrofe globale", Somerville farà calare i giocatori nei panni di una famiglia composta da tre individui e il loro animale domestico.

Ambientato in un mondo post-apocalittico, lo scopo del gioco sarà infatti quello di proteggere i componenti della suddetta e portarli al sicuro, difatti l'adventure game prodotto da Dino Patti spronerà gli utenti a farsi strada tra le rovine di una civiltà ormai perduta e al contempo evitare dei bizzarri artefatti alieni che uccidono a vista gli esseri umani scampati alla catastrofe globale. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente e quanti sopravvissuti vi siano, pertanto trovare tutte le risposte sarà uno degli obiettivi principali dell'avventura (a proposito, qui trovate la nostra anteprima di Somerville).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Avvalendosi dell'Unreal Engine 5, il team di GSC Game World ha recentemente dichiarato che il sequel di S.T.A.L.K.E.R. sarà molto vicino al concept originale di Shadow of Chernobyl e che questo includerà dei contenuti a suo tempo irrealizzabili. Tra le altre cose Heart of Chernobyl presenterà degli interessanti elementi survival, che costringeranno gli utenti a prestare molta attenzione all'alimentazione e alla stanchezza accumulata dai loro avatar, che se trascurati si ripercuoteranno sempre più sulle loro capacità.

Presentato come un'esclusiva Xbox Series X|S e PC, il titolo potrebbe uscire presto o tardi anche su altre piattaforme, in quanto la vice presidente di Xbox, Lori Wright, ha confermato che l'esclusiva console di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl durerà soltanto tre mesi.

Starfield

Se negli anni passati gli autori di Skyrim e Fallout 4 ci hanno permesso di esplorare ambientazioni dalle tinte fantasy medievali o addirittura l'apocalisse nucleare, nel 2022 il team di Bethesda abbandonerà il pianeta Terra per spingersi oltre i limiti del nostro universo e visitare bizzarre realtà aliene.

Come spiegato dallo stesso Todd Howard, lo scopo di Bethesda, che a quanto pare ha potuto realizzare Starfield solo grazie agli hardware di ultima generazione, è quello di consegnare al fan del medium una nuova pietra miliare del genere RPG. Potendo contare una una struttura ludica ispirata a quella di Skyrim, su un vasto open world e su un accurato worldbuilding, Starfield ha tutta l'aria di voler essere un gioco di ruolo estremamente ricco di contenuti.

State of Decay 3

All'annuncio di State of Decay 3, che ricordiamo è stato presentato a sorpresa nel corso dell'Xbox Games Showcase del 23 luglio 2020, gli sviluppatori di Undead Lab precisarono immediatamente che il nuovo capitolo del survival horror non sarebbe arrivato tanto presto sulle videoteche di Xbox Series X e PC, ipotizzandone appunto l'uscita tra il 2021 e il 2023.

E mentre attendiamo ancora conferme in merito, negli ultimi mesi abbiamo assistito all'ingresso nel team di Undead Lab di Mitri Van (una figura chiave del reboot di Saints Row) e soprattutto sono emersi in rete degli annunci di lavoro che lascerebbero pensare l'impiego del motore grafico Unreal Ungine 5.

Tunic

Osservando il mondo di Tunic e il look della deliziosa volpina protagonista è impossibile non cogliere le palesi ispirazioni alle tinte fiabesche e cartoonesche che contraddistinguono l'universo di The Legend of Zelda.

Equipaggiata con scudo e spada, senza dimenticare la tunica rigorosamente verde, la simpatica creatura che a questo giro ricoprirà il ruolo dell'eroe si prepara ad affrontare orde di esseri strambi, risolvere intricati puzzle ambientali ed esplorare un mondo aperto traboccante di forzieri, strani messaggi runici, scorciatoie sbloccabili e sentieri secondari presidiati da temibili avversari. L'action adventure con elementi RPG sarà disponibile su PC e console della famiglia Xbox a parte dal 16 marzo 2022.

Warhammer 40,000: Darktide

Ennesimo capitolo della serie action fantasy di Fatshark, nonché sequel diretto di Vermintide, Warhammer 40,000: Darktide approderà su PC e Xbox Series X/S durante la primavera del 2022.

Scritto dall'apprezzato scrittore e fumettistica britannico Dan Abnett, che nell'arco di oltre vent'anni ha apposto la propria firma su svariati romanzi e graphic novel best seller ambientati nell'universo di Warhammer e Warhammer 40,000, Darktide trascinerà i giocatori nelle viscere della città alveare di Tertium per eradicare un culto eretico noto come Admonition: assieme agli alleati dell'Iquisizione, gli utenti dovranno quindi evitare che la suddetta setta riesca a prendere il controllo del pianeta Atoma Prime e devastarne la popolazione.