EVC League of Legends: a Milano la finale inedita tra Outplayed e iDomina

L'ESL Vodafone Championship di League of Legends vedrà la propria conclusione sabato 15 dicembre al Vodafone Theatre, per la seconda edizione consecutiva scelto come location per celebrare il trionfo della migliore squadra italiana del MOBA targato Riot Games.

Il campionato, organizzato da ESL Italia e ProGaming Italia in partnership con Vodafone, Intel e PaysafeCard sotto il patrocinio di GEC - Giochi Elettronici Competitivi, settore italiano di ASI dedicato agli esport, si è articolato in nove giornate nell'arco di circa 90 giorni, più i playoff tra le prime quattro classificate.

La stagione regolare disputata su partite Bo2 con, quindi, possibilità di pareggio, si è chiusa con gli Outplayed al primo posto con sette vittorie, un pareggio e una sconfitta. Al secondo posto proprio gli iDomina eSports, a pari merito con i MOBA ROG, con sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un campionato per molti versi anomalo che ha visto fuori dalla Top4 due delle semifinaliste della scorsa edizione.

Da una parte il Team Forge, finalista a luglio ma limitato dai troppi pareggi e dalla preparazione per la stagione 2019 che non ha consentito loro di prepararsi mentalmente al 100% per le sfide di campionato. Dall'altra gli Inferno eSports, incappati in una stagione sfortunata ma con tanti giovani giocatori messi alla prova che affronteranno il 2019 con maggior esperienza.

Le sorprese del campionato

Le due squadre sono state sostituite nella Top4 da una sorpresa. E mezza. La prima, quella intera, sono i Cyberground Gaming per la prima volta tra le migliori quattro di un torneo italiano e a un passo dalla prima finale live. Un campionato condotto egregiamente, soprattutto nella parte centrale con una striscia consecutiva di vittorie che ha permesso loro di costruire la classifica finale e superare il Team Forge. L'altra sono i MOBA ROG anche se, è doveroso dirlo, si tratta come anticipato di una mezza sorpresa. Forse troppo spesso sottovalutati, la squadra composta da streamer e personalità della scena italiana di League of Legends ha saputo tenere testa a tutte le grandi e vincere con le piccole conquistando un secondo posto in campionato che ha stupito molti, ma non tutti. Paolocannone, Fragola, Acefos, Counter e Aki formano un quintetto che non ha nulla da invidiare a nessuno quando riescono a giocare concentrati.

Menzione speciale, infine, per i Level One Gaming: alla loro prima esperienza competitiva su scala nazionale hanno sfiorato il passaggio ai playoff, fermati solamente da due pareggi di troppo, e si sono inseriti di diritto nella fascia di medio-alta classifica. Outplayed e iDomina arrivano alla finale di Milano dopo aver superato rispettivamente Cyberground e MOBA ROG in semifinale, entrambe con il risultato di 2-1. Partite non troppo sofferte ma indubbiamente combattute che hanno reso non scontato il risultato finale, nonostante fosse quello più atteso. Per la scena italiana di League of Legends la finale tra queste due squadre è un inedito assoluto. Da quando gli Outplayed sono sbarcati sulla scena competitiva, a inizio 2017, hanno preso il posto proprio degli iDomina nell'eterna lotta al Team Forge. Una lotta in cui gli iDomina, in realtà, erano stati antagonisti solo nell'epica finale della prima edizione di Lega Prima colmando il vuoto lasciato dai Next Gaming alla fine del primo duopolio 4G-NxG.

Nella loro storia su LoL gli iDomina sono sempre riusciti ad affermarsi tra le prime quattro tranne nell'ultima edizione del PG Nationals: gli iD sabato torneranno in finale meritatamente dopo anni di digiuno. Al contrario, gli Outplayed hanno da subito cercato di interrompere il dominio dei cagliaritani arrivando a essere, in questo periodo storico, la squadra da battere con tre trofei consecutivi vinti: Lega Prima Stagione 3, ESL Vodafone Championship Summer 2018 e PG Nationals Summer Split 2018. Nonché, lo ricordiamo, la splendida figura fatta in Europa con la Top8 conquistata nell'EU Masters Cup.

Chi sono i favoriti della vigilia?

Chiaro, quindi, che i favoriti della vigilia non possono che essere gli proprio Outplayed. Il quintetto composto da Weizor in toplane, da Demon in giungla, Matt in corsia centrale e dalla coppia B&B, Bullet e Brizz, in corsia inferiore gode ormai di enorme esperienza competitiva e non sembra essere appagata dai recenti successi. L'unica sconfitta maturata in campionato contro i Cyberground è stato un mero incidente di percorso, già archiviato. Un dato confermato anche dai Power Ranking, ovvero la classifica realizzata in base alle vittorie e sconfitte contro determinati avversari. Partiti da 1.000 punti, hanno sfiorato i 1.500 attestandosi a 1.423 ma, soprattutto, vantando quasi 200 punti in più del secondo. Una crescita che, in percentuale, ha ottenuto una media del 21,39% lungo tutto l'arco del campionato, la quarta più alta. Gli iDomina dal canto loro hanno chiuso con una percentuale di crescita media del 27,85%, praticamente uguale ai MOBA ROG ma decisamente superiore alle aspettative: partendo da un punteggio di 900 si sono innalzati sino a 1.229. Punteggio che, tuttavia, non rappresenta il picco massimo raggiunto dalla squadra.

Il problema degli iDomina è che la crescita si è interrotta proprio nel finale di campionato perdendo i due big match consecutivi contro Outplayed e Team Forge. Il segnale inequivocabile che gli iDomina dovranno ribaltare le attese se vorranno realmente sperare in un esito diverso. Il team ha saputo unire il giovane talento di Deidara e Darkchri alla solidità e all'esperienza di Rharesh e Kermys con l'indiscussa fuoriclasse di Kruimel in corsia centrale. Eppure potrebbe non essere sufficiente contro gli Outplayed: serve una prestazione eccezionale e impeccabile nella finale Bo3 di sabato 15 dicembre a Milano.

L'accesso all'evento è totalmente gratuito ma è necessario prenotare e stampare il biglietto per assistere. Maggiori dettagli sulla pagina ufficiale di ESL Italia.