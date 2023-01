Everyeye Awards 2022: i migliori giochi dell'anno per lo staff e i lettori

Videogiocatrici e videogiocatori, benvenuti all'Everyeye Theater, la mirabile cornice che fa da sfondo alle premiazioni dei migliori titoli del 2022, ormai giunto al termine. Come negli anni scorsi, i voti di pubblico e redazione hanno scelto i vincitori suddivisi per le diverse categorie proposte, tra esiti in comune e giudizi divergenti, si pensi ad esempio alla produzione degna del premio di Gioco dell'Anno. Prima di cominciare, ci sembrava doveroso ringraziarvi per la partecipazione, che vi ha visti contribuire in gran numero all'organizzazione di questo appuntamento annuale. Ma adesso bando alle ciance: la prima parte del nostro show ha inizio!

Gioco dell'anno

Regni pervasi di magia e caratterizzati da un'atmosfera avvolgente, in un'esperienza che probabilmente è la summa dei traguardi raggiunti da From Software nel corso della sua luminosa carriera: avete deciso di assegnare il premio di Gioco dell'Anno a Elden Ring, l'indimenticabile avventura del Senzaluce in grado di coniugare la ricetta ludica del filone Souls al formato open world e anche qui in redazione siamo stati molto vicini a farlo.

Nel nostro caso però è stato God of War Ragnarok a spuntarla, perché ci ha regalato una chiusura potente al viaggio di Kratos e Atreus, il perno centrale di un'esperienza corale, ricca di volti memorabili e scontri al cardiopalma (qui la recensione di God of War Ragnarok)

Miglior esclusiva PlayStation

Per quanto concerne il gioco a firma PlayStation Studios più luminoso dell'anno, il vostro e il nostro parere sono in piena sintonia. Il cinereo spartano e il suo coraggioso figlio hanno conquistato il cuore dei giocatori, peraltro in un 2022 caratterizzato da una concorrenza di tutto rispetto in termini di esclusive Sony.

Sia nel caso del pubblico che della redazione, infatti, Horizon Forbidden West (qui la recensione di Horizon Forbidden West) è riuscito a ritagliarsi un meritato secondo posto, con Aloy che per poco non è riuscita a strappare il trofeo a Kratos nel nostro dibattito interno.

Miglior esclusiva Microsoft

L'avventura di Andreas Maler ambientata a cavallo tra il Medioevo e l'Età Moderna ha fatto la felicità di tutti coloro che cercavano una storia avvincente, piena di spunti di riflessione e contraddistinta da uno stile visivo semplicemente delizioso, ispirato a quello dei manoscritti del tempo e ricco di chicche, come l'utilizzo di font diversi a seconda dell'estrazione sociale del parlante.

Pur se in un anno non particolarmente ricco in termini di concorrenza interna, l'opera di Obsidian Entertainment ha dei meriti indiscutibili, ecco perché ha messo d'accordo sia i lettori che la redazione (per approfondire, qui la recensione di Pentiment).

Miglior esclusiva Nintendo Switch

Proprio come nel caso delle esclusive PlayStation, sono stati principalmente due i titoli a contendersi il premio di miglior gioco per Nintendo Switch. Stiamo parlando di Xenoblade Chronicles 3 e Bayonetta 3, con voi lettori che alla fine avete conferito l'ambito riconoscimento al primo dei due (qui la recensione di Xenoblade Chronicles 3).

La ciurma di Everyeye è rimasta egualmente colpita da entrambe le produzioni, ma per un soffio (un singolo voto!) a spuntarla è stata la gemma di Platinum Games, che è di fatto un pirotecnico show dedicato ai fan della Strega di Umbra, degno di un posto a sedere tra gli esponenti più luminosi degli action game.

Miglior gioco PC

Il 2022 è stata un'annata davvero ricca per gli utenti PC, che oltre alle produzioni inedite hanno avuto la possibilità di recuperare diversi titoli di spicco targati PlayStation Studios: non stupisce in tal senso che abbiate assegnato il premio di miglior gioco per la piattaforma al God of War del 2018, un action adventure che oltre a operare una vera rivoluzione all'interno della serie ha scritto una pagina memorabile di storia videoludica.



Per quanto riguarda la redazione, il riconoscimento è andato all'Immortality di Sam Barlow (la recensione di Immortality è a portata di click), un'esperienza intensa e cruda che chiama il giocatore a essere un po' regista e un po' spettatore, così da vivere la carriera cinematografica di Marissa Marcel.

Gioco più atteso del 2023

L'anno appena cominciato promette d'essere un vero spartiacque per l'attuale generazione di console, ospitando un maggior numero di esperienze volte esclusivamente alle nuove console e, più in generale, una miriade di titoli a dir poco attesi.

Le vostre preferenze hanno visto trionfare a pari merito The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, l'agognato sequel di Breath of the Wild, e lo Starfield di Bethesda, un'avventura tra le stelle tanto vasta quanto ambiziosa. La redazione di Everyeye invece ha incoronato Tears of Kingdom, che promette di espandere ancor di più la già brillante ricetta ludica del suo predecessore.

Miglior sorpresa del 2022

Nel 2022 hanno visto la luce diverse produzioni capaci di sorprendere la platea videogiocante, a cominciare da quella che avete eletto voi: Sifu. Quest'avventura all'insegna di combattimenti tecnici e tesissimi ha testimoniato ancora una volta il talento di Sloclap, che ha saputo dare grande importanza al processo di invecchiamento del protagonista del gioco.

La squadra di Everyeye invece ci ha tenuto a premiare Vampire Survivors, il gioiellino firmato da Luca Galante, un appassionante shooter dal gameplay loop semplice ma efficace, come scrivevamo nella recensione di Vampire Survivors.

Miglior sistema di gioco del 2022

Con una lineup di titoli first party di grande caratura, a cui bisogna aggiungere una schiera di produzioni in esclusiva console, almeno per un certo lasso di tempo, PlayStation 5 ha meritato il vostro premio come miglior sistema di gioco del 2022, mentre secondo il team di Everyeye è stato il PC a distinguersi più d'ogni altra piattaforma.

Il merito è del massiccio supporto a Xbox Game Pass, dell'arrivo - seppur in differita - di grandi opere targate Sony e della possibilità di vivere esperienze molto ambiziose sul fronte visivo al massimo della forma.

Miglior servizio in abbonamento

Proprio come accaduto nel 2021, anche quest'anno non ci sono stati dubbi o divisioni sul miglior servizio in abbonamento: con un elenco ricchissimo, in continua espansione e pieno di titoli per tutti i gusti e legati a diversi attori della game industry, Xbox Game Pass Ultimate si è confermato ancora una volta il primo della classe, sia per il pubblico che per la redazione, e - stando ai giochi che dovrebbe ospitare nel 2023 - promette di fare faville anche nel prossimo futuro.

La pausa di metà show è arrivata e le luci si stanno spegnendo. Vi invitiamo dunque a restare sulle nostre pagine, perché sta per arrivare il momento di assegnare i premi legati alle categorie tecniche e artistiche.