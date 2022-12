Everyeye Awards 2022: si vota per decretare i migliori giochi dell'anno

Il 2022 è ormai prossimo a concludersi e salutarci, ragion per cui è infine giunto il momento di eleggere le migliori produzioni pubblicate nel corso dell'anno. Al netto della carenza di titoli pensati esclusivamente per la next-gen, quella corrente è stata un'annata ricca di sorprese e di esperienze di spessore, sia in esclusiva che multipiattaforma, capaci di deliziare i palati di una vasta platea di appassionati. Pertanto, anche quest'anno lo staff di Everyeye.it è lieto di invitare tutti i propri lettori e lettrici a esprimere le proprie preferenze, al fine di tracciare insieme la classifica completa delle produzioni più meritevoli, originali e divertenti, suddivise chiaramente per genere o piattaforma. Ripercorrete dunque gli ultimi dodici mesi ed eleggete quelli che a vostro avviso sono stati i videogiochi migliori del 2022!

Miglior gioco del 2022

Un 2022 ricco di uscite assolutamente imperdibili. Tra i tanti, a darsi battaglia per il premio di Game of the Year troviamo giochi come God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West (qui la recensione di Horizon Forbidden West), Elden Ring e Bayonetta 3.

Gioco più atteso del 2023

Non è un mistero che il 2023 sia destinato a diventare un anno ricchissimo di pubblicazioni e tra i giochi più attesi troviamo senza dubbio Final Fantasy XVI (vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima di Final Fantasy XVI), Marvel's Spider-Man 2, Starfield, Suicide Squad Kill the Justice League, Diablo 4, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda Tears of Kingdom e Star Wars Jedi Survivor. Quale di questi però è quello che aspettate di più?

Sorpresa dell'anno

Il gioco che non vi aspettavate e che invece è riuscito a conquistarvi, facendovi passare ore e ore davanti allo schermo. Dall'impegnativo Sifu al poetico Tunic, passando per l'affascinante Ghostwire Tokyo (qui trovate la recensione di Ghostwire Tokyo), il futuristico Citizen Sleeper e Stray, una lettera d'amore giocabile ai nostri amati gatti.

Miglior sistema di gioco

Qual è il sistema di gioco che vi ha dato maggiori soddisfazioni quest'anno? Le console della famiglia PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, o magari il PC, o ancora Steam Deck... oppure preferite giocare su mobile? A voi la scelta!

Miglior esclusiva PlayStation

Il 2022 di PlayStation è stato caratterizzato da un ottimo terzetto di produzioni first party, con l'aggiunta del remake di uno dei giochi più amati degli ultimi anni. Quale è stata la miglior esclusiva Sony? Si vota e i candidati sono God of War Ragnarok (la recensione di God of War Ragnarok è a portata di click), Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e The Last of Us Parte 1.

Miglior esclusiva Switch

Il 2022 di Nintendo Switch è iniziato alla grande con Leggende Pokemon Arceus ed è terminato con Bayonetta 3 (fiondatevi sulla recensione di Bayonetta 3) e Pokémon Scarlatto e Violetto. Nel mezzo esclusive di rilievo come Mario Strikers, Live A Live, Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3, solo per citarne alcune.

Miglior esclusiva Microsoft

Con un 2023 che si preannuncia esplosivo sul fronte delle produzioni first party, tra Starfield e Forza Motorsport, Microsoft si prepara a chiudere un anno meno brillante del solito in materia di esclusive ma non per questo privo di qualche gradita sorpresa (a tal proposito, ecco la recensione di Pentiment).

Miglior gioco PC dell'anno

Assieme a una folta schiera di prodotti di spicco e legati ai generi più disparati, nel 2022 il PC ha ospitato diversi titoli di casa PlayStation, come Uncharted l'Eredità dei Ladri, God of War 2018 e Spider-Man Miles Morales. Il vostro preferito? Attendiamo di scoprirlo.

Miglior gioco mobile

Tra franchise di spicco giunti su mobile, pensiamo a Diablo Immortal, fino all'ascesa di nuovi card game come Yu-Gi-Oh Master Duel e Marvel Snap - la pregevole produzione di Second Dinner - eleggete la miglior esperienza mobile dell'anno.

Miglior servizio in abbonamento

I servizi ricoprono un ruolo sempre più centrale nel mondo dei videogiochi e proprio quest'anno abbiamo assistito al rinnovamento dell'offerta PlayStation Plus, con due nuovi profili di abbonamento, oltre alla continua crescita di Xbox Game Pass e all'espansione dell'offerta di EA Play, Apple Arcade e Ubisoft+.

Miglior grafica

Dagli orrori biomeccanici di Scorn, fino ai volti e all'illuminazione di The Callisto Protocol (immergetevi nell'orrore con la nostra recensione di The Callisto Protocol) e alle ambientazioni di A Plague Tale Requiem e Horizon Forbidden West, l'impianto visivo di diverse produzioni recenti si è rivelato a dir poco stupefacente: quale è secondo voi il titolo con la miglior grafica del 2022?

Miglior colonna sonora

Il 2022 non è stato avido di componimenti capaci di marchiarsi a fuoco nei cuori e nelle menti degli appassionati, basti pensare anche solo alle colonne sonore di God of War Ragnarok, Elden Ring e A Plague Tale Requiem (qui la recensione di A Plague Tale Requiem): svelateci quella che vi è rimasta più impressa!

Miglior sceneggiatura

Dalle vicende amare di A Plague Tale Requiem, fino al viaggio per la salvezza della terra narrato in Horizon Forbidden West e all'intelligente ironia di Return to Monkey Island (per approfondire, qui la recensione di Return to Monkey Island): quale è il racconto che vi ha colpito di più? La parola passa a voi.

Miglior direzione artistica

La grafica nuda e cruda è importante ma a dare personalità a una data produzione è anche e soprattutto la direzione artistica: ne sono un esempio Ghostwire Tokyo, OlliOlli World, Pentiment e High on Life. La parola passa a voi!

Miglior gioco d'azione/avventura

Un universo che al suo interno ingloba produzioni molto diverse tra loro ma sorprendenti in egual misura, che nel 2022 ci ha fatto sognare. God of War Ragnarok, Tunic, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Cult of the Lamb e Bayonetta 3 sono solo alcuni dei titoli di spicco che accoglie e adesso, vista l'importanza dei nominati, vi lasciamo a un'ardua decisione: quale è il miglior gioco d'azione e/o avventura dell'anno? Votate!

Miglior gioco di ruolo (RPG, JPRG)

Ben due nuovi titoli di Pokémon, Xenoblade Chronicles 3, Marvel Midnight Suns e - chiaramente - l'Elden Ring di From Software: il mondo degli RPG e dei congeneri di matrice nipponica si è espanso non poco in questi 12 mesi e adesso siete chiamati a eleggerne l'esponente più meritevole.

Miglior sportivo dell'anno

Non solo le nuove iterazioni di franchise in vista - si pensi a MLB The Show 2022, WWE 2K22 e FIFA 23 - ma anche giochi dall'anima arcade come Windjammers 2, Rollerdrome e Mario Strikers (ecco la recensione di Mario Strikers Battle League Football). Il momento di votare è arrivato!

Miglior picchiaduro

Pochi i picchiaduro usciti nel 2022, un anno di passaggio in attesa del debutto nel 2023 di giochi come Street Fighter 6 e Tekken 8. Ad ogni modo, vi lasciamo la parola.

Migliore esperienza VR

Moss Book 2, Compound e il viaggio ai confini del Sistema Solare di Red Matter 2: eleggete il miglior gioco VR del 2022, per ingannare l'attesa per il debutto del nuovo visore di casa Sony (qui la prova di PlayStation VR 2).

Miglior strategico/gestionale/simulativo

Total War Warhammer 3, Football Manager 2023 e Two Point Campus: è stata un'annata più che solida e varia per strategici e gestionali. Quale è il vostro preferito?

Miglior gioco di corse

F1 22, forte dei nuovi regolamenti ufficiali, ma anche MotoGP 22, GRID Legends e l'atteso Gran Turismo 7 di Polyphony Digital: i patiti di emozioni su pista a due e quattro ruote non sono rimasti scontenti nel 2022. Ma quale è l'esponente della categoria che vi ha fatto battere il cuore?

Miglior sparatutto

Dalle battaglie a ritmi sostenuti di Warhammer 40,000 Darktide, fino alle operazioni della Task Force 141 di Call of Duty Modern Warfare 2, diversi sono gli shooter di livello usciti nel corso dell'anno che sta per concludersi. Ma quale di questi merita il titolo di miglior sparatutto del 2022?

Migliori raccolte/remaster/remake

Restauri grafici di vario tipo e raccolte hanno impreziosito ulteriormente la lineup del 2022, pensiamo anche solo a The Last of Us Parte 1, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Miglior gioco indie

Si conclude un'annata d'eccezione per il mondo dei giochi indipendenti, complice il debutto di veri gioiellini come Tunic, Immortality, Return to Monkey Island, Citizen Sleepers e Vampire Survivors.

Miglior gioco multiplayer

Coi loro scontri accesi, i match combattuti e le competizioni adrenaliniche, i titoli multiplayer hanno continuato a rappresentare una fetta importante dell'offerta videoludica nel 2022: Call of Duty Warzone 2.0, Destiny 2 e GTA Online sono solo alcuni esponenti di questa affollata categoria, che adesso necessita di un leader indiscusso in classifica.

Miglior supporto post-lancio

Videogiochi usciti da qualche tempo o addirittura da anni ma dal ciclo vitale esteso, grazie alla pubblicazione più o meno costante di DLC, espansioni e update di ogni sorta: quale è stato per voi il miglior supporto post-lancio del 2022?

Miglior personaggio

Performance da urlo per protagonisti indimenticabili. Kratos e Atreus di God of War ma anche Aloy di Horizon Forbidden West, Cereza di Bayonetta 3 e, chiaramente, Marissa Marcel, la figura chiave di Immortality: quale personaggio del 2022 è stato il più memorabile?