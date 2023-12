Everyeye Awards 2023: votate per i migliori giochi dell'anno, scatenatevi

Il 2023 sta ormai volgendo al termine, quindi è il momento di eleggere le migliori produzioni di questo anno così fitto di uscite per tutti i gusti. Titoli d'ogni genere e dimensione hanno saputo deliziare di mese in mese lo staff di Everyeye.it e voi lettrici e lettori. Siamo quindi lieti di invitarvi a esprimere le vostre preferenze, per tracciare insieme la classifica completa delle giochi più meritevoli, originali e divertenti suddivisi chiaramente per genere o piattaforma. Ripercorrete dunque gli ultimi dodici mesi ed eleggete quelli che a vostro avviso sono stati i videogiochi migliori del 2023!

Miglior gioco del 2023

Quando anche titoli di spessore non riescono a guadagnarsi la nomination ai Game Awards (qui lo speciale sull'esclusione di Starfield), capisci che hai appena vissuto un anno incredibile: nel 2023 sia i grandi platform holder che gli studi multipiattaforma ci hanno regalato meraviglie, da Marvel's Spider-Man 2, passando per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fino a Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2. Quale è il migliore? Ditecelo voi!

Most Wanted 2024

Molto c'è ancora da sapere sulla lineup di giochi che ci terrà compagnia nel 2024, con diversi titoli attesi ancora privi di una finestra di lancio (qui la nostra anteprima di Dragon Ball Sparking Zero). Da Senua's Saga Hellblade 2 a Final Fantasy 7 Rebirth e Hades 2, tra le produzioni in arrivo nei prossimi mesi non mancano i pezzi da novanta. Quale gioco aspettate di più? Votate!

Sorpresa dell'anno

Non ve lo aspettavate, e invece vi ha letteralmente stregato: quale è stata la vostra grande sorpresa del 2023? Da Baldur's Gate 3, fino a Cocoon, la lista include produzioni ben distanti tra loro. Sotto coi voti!

Miglior sistema di gioco

Quale è stata la piattaforma che vi ha tenuto impegnati per più tempo quest'anno? Data la mole di produzioni di livello del 2023, sarà molto interessante per noi vedere quale sarà la vostra risposta! La spunterà Nintendo Switch, PlayStation, Xbox? O la vostra scelta ricadrà su PC e mondo mobile?

Miglior esclusiva PlayStation

Il 2023 su PlayStation è stato l'anno di Marvel's Spider-Man 2 e, se guardiamo alle terze parti, di Final Fantasy XVI. Ci sono però anche altre produzioni interessanti da tenere in considerazione, come il DLC di Horizon Forbidden West (qui la recensione di Horizon Burning Shores), tanto per dirne una.

Miglior esclusiva Nintendo

Prima o poi vedremo la console che le succederà, eppure Nintendo Switch continua a regalarci grandi emozioni. In questi 12 mesi poi abbiamo potuto divertirci con una quantità notevole di produzioni di livello, a cominciare da Super Mario Bros Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fino ad arrivare al folle WarioWare Move It (qui la recensione di WarioWare Move It).

Miglior esclusiva Microsoft

La prima IP di Bethesda dopo molti anni, Starfield, non è l'unica esclusiva Microsoft di valore (qui la recensione di Starfield). Hi-Fi Rush, per dirne una, ha aperto il 2023 del team verdecrociato nel modo perfetto. Insomma, eleggete il migliore gioco della categoria.

Miglior gioco PC

Oltre a ospitare tante produzioni arrivate anche su console, nel 2023 il PC ha visto giungere sui suoi lidi diversi titoli a marchio PlayStation, come Ratchet & Clank Rift Apart (qui il nostro speciale su Ratchet & Clank Rift Part per PC) e The Last of Us Parte 1. Non sono mancati poi altri giochi non ancora disponibili altrove.

Miglior gioco mobile

Se siete soliti giocare su mobile, questo è stato un anno certamente interessante per voi, merito anche di Warcraft Rumble, Valiant Hearts Coming Home (qui la recensione di Valiant Hearts Coming Home) e Mighty Doom. Come al solito, è tempo di votare!

Miglior servizio in abbonamento

Ribadiamo la centralità dei servizi nell'odierno mondo dei videogiochi, a partire da Xbox Game Pass e i maggiori tier di PlayStation Plus. Ma quale è il migliore per voi? Attendiamo di conoscere la vostra risposta.

Miglior grafica

Di grafica spaccamascella ne abbiamo? Si, a vagonate! Nel 2023 sono uscite numerose produzioni in grado di stupire l'utenza in fatto di presentazione visiva, a partire dal maestoso Alan Wake 2, fino ad arrivare a Dead Space, Final Fantasy XVI e Avatar Frontiers of Pandora (qui la recensione di Avatar Frontiers of Pandora). Abbiamo inserito anche giochi maestosi per il loro hardware di riferimento, pensiamo ad esempio a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ecco la lista dei concorrenti: spetta a voi decretare il vincitore!

Miglior colonna sonora

Quando si dice "decisione difficile". La colonna sonora è un aspetto incredibilmente importante di un videogioco e svolge "compiti" differenti a seconda dei toni e della tipologia di produzione. L'epicità di Final Fantasy XVI (qui la recensione di Final Fantasy XVI) affiancata dagli splendidi "fine capitolo" di Alan Wake 2 e dalla carica di Hi-Fi Rush, giusto per fare qualche esempio. Insomma, chi la spunta?

Miglior sceneggiatura

Le grandi storie videoludiche sono state una costante del 2023. Dalla reinterpretazione della mitologia ragnesca di Marvel's Spider-Man 2, fino all'indimenticabile e mutevole epopea di Baldur's Gate 3 (qui la recensione di Baldur's Gate 3) e la difficile missione di Final Fantasy XVI, il piatto è davvero ricco, soprattutto se consideriamo anche le piccole perle. Quale è stato il vostro racconto preferito?

Miglior direzione artistica

La grafica deliziosa di una piccola perla come Hi-Fi Rush, l'eleganza di Alan Wake 2 (ve ne parliamo nella recensione di Alan Wake 2), o i colori di Super Mario Bros Wonder? Questi non sono che pochi esempi di una lunga lista di prodotti che meriterebbero un premio per la miglior direzione artistica. Sarete voi a decidere il più degno fra tutti...

Miglior action adventure

C'è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ne siamo ben consapevoli, ma gli sfidanti di assoluta caratura non mancano, da Alan Wake 2 a Dead Space e Resident Evil 4 (qui la recensione di Resident Evil 4). Sì, il 2023 è stato un anno indimenticabile per i fan dell'orrore videoludico, e in generale per tutti coloro che amano le avventure di spessore. Ma bando alle ciance: pronti a eleggere il miglior action adventure?

Miglior GDR/Action RPG

Non solo ruolistici più puri. Action RPG e soulslike rientrano in questa categoria per esigenze di sintesi e nel 2023 ne sono usciti di interessanti. Baldur's Gate 3 verrà superato da qualche altro valido concorrente? Attendiamo di scoprirlo.

Miglior sportivo

Anche il cuore dei videogiocatori appassionati di sport ha battuto forte nel 2023, con i calcistici di Electronic Arts entrati nella nuova era di EA Sports FC (qui la recensione di EA Sports FC 24), gli incontri di WWE 2K23 e l'arrivo di prodotti diversi dal solito come Sensible Soccer 24: quale tra i titoli in lista deve alzare la coppa al cielo? Sarete voi a sceglierlo.

Miglior picchiaduro

Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1 - con la sua timeline nuova di zecca - si contenderanno il titolo indisturbati, oppure c'è qualche fighting game che ha saputo impressionarvi più del previsto (qui la recensione di Street Fighter 6)? Siamo curiosi di scoprirlo!

Miglior esperienza VR

Il 2023 ha ospitato il debutto di PlayStation VR2 e questo non ha fatto che rinfoltire ulteriormente la lista dei candidati al titolo di Miglior esperienza VR dell'anno, pensiamo ad esempio a Horizon Call of The Mountain (qui la recensione di Horizon Call of the Mountain). Pronti a svelare il vincitore?

Miglior strategico/gestionale/simulativo

Il 2023 ci ha regalato vari giochi strategici, gestionali e simulativi di valore, da Pikmin 4 a Fire Emblem Engage e Company of Heroes 3 (qui la recensione di Company of Heroes 3). Esperienze di tutti i tipi, basate su sport amati o su importanti periodi storici hanno saputo intrattenerci a lungo. Quale è la vostra preferita?

Miglior racing game

I patiti di emozioni su circuito (e oltre) hanno avuto pane per i loro denti quest'anno, non solo con l'apprezzato Forza Motorsport, ma anche con produzioni dedicate alla Formula 1, alle due ruote o fieramente atipiche come Hot Wheels Unleased 2 (qui la recensione di Hot Wheels Unleashed 2).

Miglior sparatutto

Amate gli shooter? Anche noi, e nel 2023 ne sono usciti per tutti i gusti, dall'atipico e un po' sfortunao Immortals of Aveum fino a Robocop Rogue City e a Counter Strike 2. Pochi giorni fa, a gran sorpresa, è arrivato anche The Finals, quindi - senza perderci in chiacchiere - vi lasciamo alle votazioni!

Miglior remake/remastered

Un insieme di categorie differenti che si incontrano, e che in questi 12 mesi si è arricchito con prodotti di assoluto valore, a cominciare dai remake di Dead Space e Resident Evil 4 (qui la nostra recensione di Dead Space). Votate il vostro appuntamento col passato preferito!

Miglior gioco indie

Perle inattese e piccoli capolavori per grandi emozioni. Il 2023 ci ha stregato coi suoi indie di inestimabile valore, che hanno reso ancor più variegato il lungo catalogo di titoli in uscita. Da Humanity, a Chants of Sennar, passando per Dredge e Cocoon (qui la recensione di Cocoon), fino a Sea of Stars, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Miglior multiplayer

Amate la competizione, le risate e la cooperazione con gli amici, o gli scontri al cardiopalma? Il 2023 è stato l'anno giusto per voi, che si pensi ai picchiaduro, agli sparatutto o alle grandi epopee videoludiche. Quale sarà la produzione degna del titolo di miglior multiplayer? Anche in questo caso, i nomi dei contendenti sono altisonanti.

Supporto post-lancio

Cyberpunk 2077 ha continuato a migliorarsi e a espandersi, e non lo diciamo solo per l'uscita dell'ottimo Phantom Liberty (qui la recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty) ma anche per i numerosi aggiornamenti che lo hanno reso sempre più in forma. In elenco trovate chiaramente anche esperienze il cui processo di ampliamento dura da anni, senza segni di cedimento, e con risultati grandiosi!

Miglior personaggio

Vi siete già dimenticati di Cidolfus Telamon? Noi no, e nemmeno di Solomon Reed, Astarion, Saga Anderson e... Venom: votate per eleggere il miglior personaggio di un 2023 ricco di figure indimenticabili e di spessore, capaci di farci emozionare!