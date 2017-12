Everyeye Awards: i cinque migliori giochi del 2017 secondo Francesco Serino

ha videogiocato tanto e a tutto, posseduto due diversi Tamagotchi e abbandonato un Furby in autostrada. Mentre cresceva i pixel rimpicciolivano, mentre leggeva ha iniziato a scrivere. E ora eccolo qua, dopo un salto nello spaziotempo atterra su Everyeye, ma già da tempo è su Facebook , su Twitter e su Google Plus

Mi accingo a stilare questa Top5, per forza di cose un po' scontata, in una giornata casualmente molto ventosa. E il vento, si sa, spazza via il superfluo e lascia al suo posto le cose davvero importanti. Folata dopo folata, sono tanti i giochi sollevati e trascinati lontani dal mio pad, dalla mia mente, da questa raccolta delle migliori esperienze, rigorosamente secondo me, dell'anno. Stardew Valley hasta la vista, su PC sei uscito addirittura prima di questo ricco 2017, e Divinity 2 tu non prendertela, è stato bello ma è stato vecchio e il vecchio, un anno del genere, va sì coccolato, anche dolcemente rimpianto, ma non premiato. È il futuro la chiave di lettura di questo lungo anno, il futuro che tanti titoli ci hanno mostrato, e il futuro in cui altri ci hanno letteralmente immerso grazie alla portentosa ma ancora acerba realtà virtuale. Proprio dalla VR sono obbligato a partire, la realtà virtuale con la quale il 2017, attraverso le menti creative di Capcom, ha dato il via a un'interminabile onda che si è infranta schiumosa sul bagnasciuga di un'estate sotto il segno di Nintendo Switch, per poi ritrarsi naturalmente a sé e lasciare sulla sabbia una sbalorditiva quantità di giochi fuori dal comune. Mareggiata di rara entità, antipasto di un autunno rumorosissimo, in cui alla fine abbiamo visto Electonic Arts scivolare, tanti altri galleggiare e Ubisoft primeggiare con un line-up di giochi passati raddrizzati con ostinato ottimismo, oltre agli immancabili nuovi titoli da addentare con rinnovato gusto (Origins, sto parlando soprattutto di te!). Iniziamo?

Resident Evi 7

Senza VR lo avrei messo tra i migliori, ma forse non tra i cinque migliori. Con la VR, l'ultimo horror Capcom non solo trova spazio in questa lista, ma si piazza nella mia personale classifica delle migliori esperienze horror di sempre. Sono cresciuto guardando un film horror dopo l'altro, ho persino lavorato come mostro in una casa del terrore in un Luna Park per due anni, che Tob Hooper sarebbe fiero di me e mi chiederebbe l'autografo se non fosse morto, eppure non ho mai provato le sensazioni che Resident Evil in versione realtà virtuale ha saputo con tanta maestria infliggermi.

Continuo a pensare che il meglio lo vedremo con i giochi pensati espressamente per la VR, ma se al momento questo è quello di cui dobbiamo accontentarci, direi che mi va più bene. Resident Evil 7 e un visore in testa, in quanto a puro e semplice e volgarissimo terrore, battono qualsiasi horror letterario, cinematografico e videoludico del passato, mettendo a dura prova i nervi dei più rodati assaggiatori di grand guignol al pomodoro, psycho thriller al sangue e sorbetto di spatterfest per chiudere in bellezza e digerire. Seminale.

Yakuza 0

Gli uomini e le donne di Yakuza, anche di questo capitolo Zero, lasciano un segno troppo profondo per non meritarsi un posto d'onore nella mia Top5. Tra fatine che piangendo fanno nevicare e storielle profonde come pozzanghere fatte passare come capolavori di narrativa, l'umanità di cui è intrisa la serie Sega annichilisce la concorrenza con delle storie tanto coraggiose quanto uniche nel mondo dell'intrattenimento elettronico. I due protagonisti non solo reggono la scena in modo superbo ma da sfacciati antieroi, sanguinari e nobili, non si vergognano nel proporsi addirittura come datati quanto affascinanti modelli.

Il drammone come capolavoro, con padri che non possono più abbracciare i loro figli e donne rese cieche da fatti indicibili, a improvvisi cambi di registro che vedono bambini alle prese con riviste pornografiche e grottesche sette spirituali da cui fuggire a tempo di preghiere shoore pippi, Yakuza 0 è senza dubbio uno dei migliori parchi di divertimento per soli adulti di sempre, a volte persino lezione di vita e di pensiero di rara efficacia.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Tra Mario e Zelda non ho dubbi: la sfanga Zelda. I motivi di questa scelta sono tantissimi, potrei stilare una lunghissima quanto noiosissima lista al riguardo, ma preferisco raccontarvi di una quest di cui anche se non ricordo il nome, ricorderò per sempre le sensazioni. A un certo punto mi parlano di questo albero isolato su una montagna, e di come sia possibile vedere da lì un grande uccello bianco che avrei dovuto rincorrere nei cieli. Senza esagerare passo sotto quell'albero ore quando, all'improvviso, ecco apparire un grande uccello bianco che mi precipito a rincorrere con la paravela.

Mentre cerco di capire cosa fare e quando farlo, inanello due sbagli di seguito e mi ritrovo con il maestoso uccello morto ai piedi: lo avevo colpito per errore! Deluso mi concentro su altro, salvo tornare di tanto in tanto nei pressi dell'albero con la speranza di avvistare nuovamente il volatile. La svolta arriva alla quarta o quinta visita, quando inizio a dubitare delle mie certezze provando ad osservare il panorama circostante con occhi diversi. La rivelazione è improvvisa, magica: il vero uccello bianco appare immenso, ma immenso davvero, proprio là, dove era sempre stato. Il cuore sbraita, la mente si crogiola, mentre la paravela mi porta lentamente sull'obiettivo. Più che un game of the year.

Horizon Zero Dawn

Ho detto che Il futuro è la chiave di lettura di questo 2017 ma questo non vuol dire che bisogna per forza reinventare la ruota per far parte dei migliori, e Horizon ne è la prova. Il gioco Guerrilla di suo ci mette una grafica che non ha eguali, una realizzazione tecnica generale di una pulizia rarissima, un supporto post lancio di straordinaria efficacia e una nuova eroina che nasce icona prima di diventarlo davvero.

L'open world in cui prende vita Horizon non è costruito secondo chissà quali intuizioni, ma si limita a perfezionare all'inverosimile strutture già rodate. Il gameplay, blando contro avversari umani, esplode alle prese con le meravigliose creature biomeccaniche da trasformare in trofei che popolano letali questo primitivo e contemporaneamente futuristico mondo. In Horizon riprende vita, anche se con altri colori e accenti, il concetto di destroyed beauty con il quale vennero concepiti gli indimenticabili livelli dei primi Gears of War, per un impatto che fa strage di mascelle anche grazie a un HDR a dir poco impeccabile. La grande bellezza.

Persona 5

Forse non è il miglior Persona di sempre, ma è sempre un grande Persona. Questa volta il leit motiv è l'incomunicabilità tra diverse generazioni, un muro che relega i giovani protagonisti nel ruolo di criminali pronti a rubare i cuori e le emozioni altrui, in modo da cambiarne radicalmente le vite. Rapine sui generis che spaventando il Giappone ma che, smascherando insospettabili e sempre più popolari bastardi, lo rendono di riflesso un luogo migliore.

Nonostante ci metta un po' troppo tempo per ingranare, una volta entrato nel vivo Persona 5 mantiene tutte le sue promesse inondando gli utenti di colori e situazioni nei quali inevitabilmente si finisce per immedesimarsi totalmente, in una vita alternativa che funziona come valvola di sfogo per i più giovani e come straordinario e potentissimo flashback per quelli con qualche anno in più sulle spalle. E poi con quello stile grafico e quella colonna sonora puoi solo vincere... inimitabile.