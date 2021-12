Everyeye Awards: si vota per eleggere i migliori giochi del 2021

Il 2021 è ormai prossimo a concludersi e salutarci, ragion per cui come ogni dicembre è infine giunto il momento di eleggere le migliori produzioni pubblicate nel corso dell'anno. Tra posticipi e una comunicazione non sempre brillante da parte dei colossi dell'industria, quella corrente è stata un'annata un po' travagliata, ma comunque ricchissima di titoli interessanti, soprattutto per quel che concerne il mercato asiatico e i prodotti di nicchia. Pertanto, anche quest'anno la Redazione di Everyeye.it è lieta di invitare tutti i propri lettori e lettrici a esprimere le proprie preferenze, al fine di tracciare insieme la classifica completa dei titoli più meritevoli, originali e divertenti, suddivisi chiaramente per genere o piattaforma. Ripercorrete dunque gli ultimi dodici mesi ed eleggete quelli che a vostro avviso sono stati i videogiochi migliori del 2021!

Gioco dell'Anno

Ogni anno diventa sempre più difficile selezionare un unico titolo da premiare col titolo di "Game of the Year", e questo 2021 non fa eccezione. Tra titoli incredibili come It Takes Two e Psychonauts 2, senza dimenticare Monster Hunter Rise o Kena: Bridge of Spirits (per saperne di più ecco la recensione di Kena Bridge of Spirits), di seguito trovate quindi un elenco comprendente giochi appartenenti alle categorie più disparate, ma tutti accomunati da un livello qualitativo sorprendente elevato.

Esaminate dunque con cura i candidati ed eleggete quello che secondo voi è stato l'assoluto campione dell'anno 2021!

Most Wanted 2022

Quella alle porte promette di essere un'annata fenomenale per l'industria videoludica, e i The Game Awards di Geoff Keighley ce ne hanno dato un sostanzioso assaggio. Esclusive estremamente blasonate come Horizon: Forbidden West, Elden Ring e God of War Ragnarök appaiono infatti a portata di mano, come pure il tanto bramato sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 3 o l'appariscente Granblue Fantasy: Relink, che dopo anni di sviluppo e silenzio radio si direbbero quasi pronti a travolgere gli appassionati.

Scegliete quindi il vostro personalissimo Most Wanted e votatelo nel sondaggio sul gioco più atteso del 2021.

Sorpresa dell'anno

Lo scorso anno abbiamo introdotto una nuova categoria per gli Everyeye Awards, ossia quella dedicata alle produzioni che più di altre sono riuscite a meravigliarci e a guadagnarsi un posto di rilievo.

Tra queste, stavolta, hanno trovato ad esempio spazio Marvel's Guardians of the Galaxy (e la sua spiritosissima sceneggiatura), Persona 5 Strikers (un action RPG travestito da musou) o l'evocativo Death's Door (ecco la nostra recensione di Death's Door). Indicate anche voi la sorpresa meglio confezionata del 2021!

Categorie di Genere

Miglior Sparatutto

Se esiste un genere ludico capace di affollare ogni anno il mercato e le videoteche degli estimatori, si tratta indubbiamente della categoria degli shooter.

Dal recente Halo Infinite al visionario Deathloop, passando Call of Duty Vanguard e il coinvolgente Far Cry 6, è tempo di svelarci le vostre preferenze sul miglior sparatutto del 2021.



Miglior Action Adventure

Nella sempre variegata categoria degli Action Adventure confluiscono titoli capaci di offrire esperienze ludiche estremamente differenti, ma che alla fine dei conti sono accomunate da una caratteristica irrinunciabile: una squisita e adrenalinica dose di azione e avventura.

Rispetto al 2020 abbiamo avuto meno esponenti del genere, nondimeno vi invitiamo a selezionare il titolo che preferite per eleggere il miglior action adventure del 2021.



Miglior Gioco di Ruolo

Data la straordinaria attenzione che il mercato nipponico in particolare dedica al mondo degli RPG, ogni anno è caratterizzato da un'offerta ruolistica abbondante e diversificata.

Se dall'Occidente è emerso il conservativo Ruined King: A League of Legends Story, il Paese del Sol Levante ha sfornato alcuni dei più grandi successivi della scorsa estate, come appunto Tales of Arise, Scarlet Nexus e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Votate quello che vi ha stregati di più.



Miglior Strategico/Gestionale/Simulativo

Il 2021 ha visto l'esordio di pochi titoli strategici/gestionali/simulativi, ma per la gioia dei fan non sono comunque mancati dei validi esponenti del calibro di Age of Empires IV o Football Manager 22.

Senza nulla togliere a Jurassic World Evolution 2 (una versione riveduta e corretta dell'originale), Evil Genius 2 World Domination (un gestionale denso e ben stratificato sul piano ludico) e Humankind (il rivale perfetto di Civilization), è tempo di sceglierne uno soltanto nel sondaggio sul miglior strategico/gestionale/simulativo del 2021.



Miglior Picchiaduro

Seguendo l'esempio del 2020, che sul fronte dei picchiaduro si era rivelato quantitativamente povero, l'annata corrente ha visto l'esordio di pochi fighting game, tra i quali si è distinto in particolar modo Guilty Gear Strive (la nuova fatica di Arc System Works).

Ricordando contendenti come Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, Nickelodeon All-Star Brawl e Melty Blood Type Lumina, vi invitiamo a proclamare il vostro personalissimo campione dei pesi massimi per eleggere il miglior picchiaduro del 2021.



Miglior Platform

I platform pubblicati negli ultimi dodici mesi saranno anche una manciata, ma sul piano qualitativo si sono rivelati uno più sorprendente dell'altro.

A questo giro, infatti, il titolo di miglior platform del 2021 è conteso tra Little Nightmares 2 (che racconta di una dimensione perversa e angosciante, ma anche irresistibile),Super Mario 3D World + Bowser's Fury (una storia "mariesca" da non sottovalutare) e It Takes Two (l'assoluto capolavoro del geniale Josef Fares).



Miglior Racing

È in corso la gara per assegnare il premio di miglior racing game del 2021!

Tra i racing game in pista vi sono, tra gli altri, Forza Horizon 5 (un capolavoro splendido da vedere e divertente da giocare), F1 2021 (capitolo solido, corposo e straripante di contenuti) e MotoGP 21 (forte di una modalità carriera ben organizzata e appagante). Chi vorreste vedere sul podio?



Miglior Sportivo

Si lotta anche per conquistate il titolo di miglior sportivo del 2021!

Con contendenti agguerriti quanto FIFA 22 (il nuovo punto di partenza per lo storico calcistico di EA Sports), NBA 2K22 (ecco la nostra recensione di NBA 2K22) e Riders Republic (che offre un parco giochi immenso), si tratta di una delle battaglie più interessanti e dall'esito incerto. Fateci sapere per quale concorrente tifate.



Miglior videogioco indipendente

Mai come quest'anno la categoria degli indie ci ha riservato un'incredibile selezione di gemme rare e nascostate, nonché capaci talvolta di oscurare produzioni più facoltose e blasonate.

Nell'elenco di seguito vi ricordiamo tanti titoli di grandissimo spessore narrativo, ludico e artistico, invitandovi a votare il vostro preferito.



Miglior gioco multiplayer

Nel 2021 stati tantissimi i titoli multigiocatore in grado di farci superare abbondantemente la soglia critica delle 100 ore di gioco.

Da Monster Hunter Rise (il più evoluto hunting game di tutti i tempi) ad Halo Infinite (la cui modalità multiplayer è stata distribuita gratuitamente e in maniera separata dalla Campagna), passando per Outriders (un titolo capace di spingere al limite i riflessi del giocatore), è tempo di indicare le vostre preferenze nel sondaggio mirato a eleggere il miglior gioco multiplayer del 2021.



Miglior esperienza VR/AR

Sebbene il 2021 non sia stato un anno particolarmente florido per le esperienze in realtà virtuale o aumentata, titoli come Lone Echo II (al momento una delle offerte più longevi ed entusiasmanti di Oculus Quest), Hitman 3 VR (uno stealth game solido e soddisfacente quanto basta) e Resident Evil 4 VR (che modifica i ritmi e insaporisce con un gusto inedito l'avventura originale di Leon) in particolare ci hanno comunque convinti a indossare i nostri caschi.

Indicate nell'apposito sondaggio l'esperienza VR/AR meglio confezionata del 2021!

Categorie tecniche

Miglior colonna sonora

Un gioco artisticamente valido deve essere sorretto da una colonna sonora che possa accompagnare a dovere i toni della narrazione e il ritmo assunto dal gameplay, toccando le giuste corde degli utenti e innescando dentro di loro delle emozioni anche forti.

Quest'anno non sono affatto pochi i titoli che, musicalmente parlando, hanno fatto breccia nei nostri cuori, conquistandoci con melodie solenni o vivaci, a seconda della situazione, ma sempre memorabili. Votate la vostra miglior colonna sonora del 2021.



Miglior direzione artistica

Boschi fiabeschi, mondi alieni e dimore infestate da orrori di ogni tipo. Sono parecchie le realtà immaginarie deliziose che abbiamo visitato negli ultimi dodici mesi, ma è giunto il momento di eleggere le ambientazioni che fanno da palcoscenico per le più incredibili avventure vissute nel corso del 2021.

Esprimete la vostra preferenza nel sondaggio sulla miglior direzione artistica.



Miglior grafica

Pubblicate nell'ultimo trimestre del 2020, le console di ultima generazione devono ancora esprimere il loro vero potenziale. Ciononostante nei mesi passati vi sono stati dei titoli che più di altri sono riusciti a regalarci delle esperienze irrealizzabili sulle macchine appartenenti alla passata generazione di console.

Da Ratchet & Clank Rift Apart a Forza Horizon 5, votate quindi il gioco con la miglior grafica del 2021.



Miglior sceneggiatura

Con titoli come It Takes Two, 12 Minutes, Tales of Arise (maggiori dettagli nella recensione di Tales of Arise) e Marvel's Guardian of the Galaxy - solo per citarne alcuni - non è affatto semplice scegliere quale sia la migliore sceneggiatura del 2021.

Ognuno dei prodotti presenti nell'elenco proposto di seguito è infatti riuscito a meravigliarci per l'ottimo lavoro svolto dai rispettivi sceneggiatori, ma solo una penna potrà portare a casa la vittoria finale.



Miglior personaggio

Si lotta anche per stabilire quale protagonista/antagonista meriti di titolo di miglior personaggio del 2021.

In lizza vi sono attori come l'insicura Alex Chan da Life is Strange: True Colors e la carismatica Alcina Dimitrescu di Resident Evil Village, senza nulla togliere al Anton Castillo di Far Cry 6 interpretato dal fenomenale Giancarlo Esposito.

Miglior Remake/Remaster

È davvero notevole il quantitativo di riedizioni che nel corso del 2021 sono giunte sul mercato. Dagli attesissimi remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si passa alla versione next gen di Final Fantasy VII Remake, mentre per quanto concerne le rimasterizzazioni troviamo ad esempio The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Alan Wake Remastered e Mass Effect Legendary Edition.

Riflettete un momento e indicateci attraverso l'apposito sondaggio quale sia, secondo voi, il miglior remake/remaster del 2021.

Migliori esclusive

Miglior esclusiva PlayStation

Sono sempre originali e memorabili le creazioni che i PlayStation Studios ci propongono puntualmente ogni anno. In attesa di poter mettere le mani su Horizon: Forbiddon Fest e God of War: Ragnarok, tra i titoli della lineup PlayStation del 2021 si sono distinti in modo particolare Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart e Destruction All Stars.

Siete tutti invitati a selezionare il vostro preferito attraverso il sondaggio volto a eleggere la miglior esclusiva PlayStation.



Miglior esclusiva Switch

Una delle caratteristiche peculiari della macchina ibrida di Nintendo è la capacità di garantire ai propri sostenitori tantissima varietà.

Non a caso, nei mesi scorsi i possessori di Switch hanno posato le loro avide mani su esclusive di qualità indiscutibile, come Monster Hunter Rise (che nel 2022 arriverà anche su PC), Super Mario 3D World + Bowser's Fury o Shin Megami Tensei V. Ora però bisogna eleggere il campione assoluto di casa Nintendo e prendere parte al sondaggio che stabilirà quale sia la miglior esclusiva Switch del 2021.



Miglior esclusiva Microsoft

Avendo accesso alla strabiliante libreria digitale offerta da Xbox Games Pass, ogni mese gli utenti Microsoft non hanno che l'imbarazzo della scelta.

Tuttavia, è sul lato esclusive che le macchine verdecrociate scarseggiano ancora, tant'è che il titolo di miglior esclusiva Microsoft del 2021 è conteso tra i soli Forza Horizon 5, Halo Infinite (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione della campagna di Halo Infinite) e The Gunk. Quale dei tre titoli avete apprezzato maggiormente?



Miglior esclusiva PC

Situazione analoga si è creata su PC, che nel 2021 ha accolto pochissime esclusive capaci di rappresentare questa delicata annata.

Tra i papabili vincitori troviamo Bright Memory Infinite, che il prossimo anno esordirà anche su Xbox, e Age of Empires 4 (la nostra recensione di Age of Empires 4 è a portata di clic), che si è dimostrato uno strategico competitivo dalle regole semplici e scalabili. Votate pertanto quella che secondo voi è la miglior esclusiva PC del 2021!

Supporto post lancio, miglior piattaforma e servizio in abbonamento

Miglior supporto post lancio

Tra MMORPG e titoli a sviluppo continuo come i cosiddetti "Game as a Service", sono sempre di più i prodotti che vantano un ciclo vitale estremamente lungo e che nel corso degli anni continuano a proporre dei contenuti inediti ai propri fruitori.

Dal monumentale Final Fantasy XIV a Valorant e Call of Duty Warzone, passando per Animal Crossing New Horizons e Genshin Impact, siete ora chiamati a votare il miglior supporto post-lancio del 2021.



Miglior sistema di gioco

Architetture particolari, funzioni esclusive, servizi in abbonamento, controller ad alta tecnologia o addirittura "elite". Sono diversi gli elementi che permettono a ciascuna console attualmente in commercio di distinguersi dalle altre e attirare su di sé le attenzioni del grande pubblico.

Senza dimenticare il PC e la maggior potenza bruta che questo può raggiungere, esprimete pure le vostre preferenze e votate quello che considerate il miglior sistema di gioco del 2021.



Miglior servizio in abbonamento

Anche grazie all'emergenza sanitaria tuttora in corso, negli ultimi anni i servizi in abbonamento e lo streaming hanno acquisto un'importanza sempre maggiore, conquistando i favori di un sorprendente numero di giocatori che non accenna a diminuire.

Da NVIDIA GeForce Now Apple Arcade, passando per PlayStation Now, Nintendo Switch Online e Xbox Game Pass, vi invitiamo a votare il miglior servizio in abbonamento del 2021, nonché quello che negli ultimi dodici mesi ha saputo soddisfare maggiormente le vostre necessità.