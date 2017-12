Everyeye Awards: vota i migliori giochi del 2017

Vista la mole, la costanza e la qualità delle uscite degli ultimi dodici mesi, alcuni giocatori considerano il 2017 come uno degli anni ludicamente più importanti dell'intera storia videoludica. A confermare o smentire quest'impressione ci penserà ovviamente il tempo, ma di una cosa siamo sicuri: dalla rinascita creativa di Nintendo alla tripletta di Bethesda, dal ritorno in grande stile delle Software House nipponiche al consolidamento della VR, abbiamo sicuramente vissuto una stagione speciale.

Adesso è giunto però il momento di tirare le somme e decidere quali sono i titoli migliori dell'anno. Noi di Everyeye lo faremo, come sempre, dando spazio non solo alle opinioni della redazione, ma anche a quelle del pubblico, dei lettori e della community.

Su questa pagina trovate i sondaggi per votare i vostri titoli preferiti nelle varie categorie: oltre a quelle per i meriti artistici e tecnici, ci sono quelle di genere, e ovviamente all'apice si torva il sondaggio più importante, quello per eleggere il Gioco dell'Anno.

Le votazioni andranno avanti fino alla mezzanotte del 31 dicembre, e i primi giorni del 2018 potrete confrontare i risultati dei lettori con quelli della redazione.

Gioco dell'Anno

Anno incredibilmente ricco di capolavori, il 2017: gli ultimi dodici mesi hanno visto il lancio i titoli di ottima qualità: ne abbiamo scelti dieci, ovvero NieR Automata, Prey, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Persona 5, Resident Evil VII Biohazard, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Origins, Divinity Original Sin II e Wolfenstein II The New Colossus. Potete motivare la vostra scelta cliccando qui.



Categorie di Genere

Miglior Sparatutto

Il 2017 è stato un anno stravagante, per gli sparatutto, tra la rivincita di Call of Duty, le polemiche per Battlefront II, il grande lancio di Destiny 2 e la parabola discendente degli ultimi mesi, e le esagerazioni di Wolfenstein 2.

Arrivato il momento di tirare le somme, vi chiediamo quindi di eleggere il vostro shooter preferito: spiegateci il motivo della vostra scelta a questo indirizzo.





Miglior Action/Adventure

È una categoria bella ampia, quella degli action/adventure, in cui finiscono per ricadere prodotti di ogni risma. Ci si possono infilare action tecnici come Nioh, esperienze più concentrate sull'esplorazione come Prey, titoli "trottanti" come Uncharted, e persino qualche Open-World. Il filo conduttore che lega tutte queste produzioni è, per l'appunto, l'incedere avventuroso e movimentato, capace di appassionare il giocatore e coinvolgerlo in un'esperienza quasi sempre votata al Single Player. Votate la migliore produzione in questa fitta categoria, se volete argomentare la vostra scelta potete farlo nella pagina del sondaggio.





Miglior Gioco di Ruolo

Proprio come per gli Action-Adventure, anche quella dei Giochi di Ruolo è una categoria decisamente eterogenea. Ci sono produzione squisitamente nipponiche come Persona 5 che si oppongono a titoli appartenenti alla scuola occidentale, tornati in auge negli ultimi anni e incarnati nel 2017 da Torment e Divinity II.

Scegliere non sarà facile, ma qui potete votate per il miglior GDR del 2017 ed esprimete il vostro parere a questo indirizzo.





Miglior Strategico/Gestionale

Eserciti pronti a conquistare pianeti alieni, squadre di calcio da amministrare con meticolosa attenzione ai dettagli. Imperi da soggiogare, truppe con cui distruggere i regni del chaos, e l'insolita comparsa dei conigli di Ubisoft. Il 2017 ha visto un insolito rifiorire di produzioni tattiche, strategiche e gestionali. E' il momento di eleggere la migliore, se volete motivare la vostra decisione potete farlo nella pagina del sondaggio.





Miglior Picchiaduro

I picchiaduro hanno sempre una vita piuttosto tormentata, divisi come sono fra la necessità di rivolgersi a community abbastanza chiuse (concentrate esclusivamente sulla dimensione agonistica), e l'urgenza di strizzare l'occhio anche al grande pubblico. Quest'anno abbiamo assistito a una sfida tra quattro agguerriti concorrenti: scontro tra supereroi per Marvel vs Capcom Infinite e Injustice 2, il ritorno di Tekken e il coloratissimo ARMS per Nintendo Switch.

Votate il miglior Beat'em Up del 2017 a questo indirizzo.





Miglior Platform

I Platform sono solitamente relegati ai margini del mercato, ma quest'anno le cose sono andate alla grande per gli amanti del genere. Sul mercato si è ripresentato un tris di personaggi che più di ogni altro rappresentano la categoria. Crash è tornato con una riedizione, il porcospino di SEGA si è presentato con il nostalgico Sonic Mania, e il grande Mario ha sconvolto tutti quanti con il superbo Odyssey. Notevoli anche gli "underdog" della scena indie, da Snake Pass fino ad arriva al recente A Hat in Time. Votate il miglior platform fra quelli usciti negli ultimi 12 mesi nella pagina del sondaggio.





Miglior Racing Game

Il brivido della curva, l'emozione della derapata al limite, e l'adrenalina di un panorama che ti corre incontro a oltre 200 kilometri all'ora. La categoria dei Racing Game è sempre molto eterogenea: contiene simulatori precisi al millimetro, ibridi ben ponderati, e capolavori arcade spensierati e votati all'esagerazione. A decidere quale sia l'approccio che più emozioni sa regalare sarete proprio voi, esprimendo le vostre preferenze a questo indirizzo.





Miglior Sportivo

Come ogni anno, i titoli sportivi si danno battaglia con la numerazione -e le rose- aggiornate. Quest'anno FIFA ha continuato a puntare su FUT e sulla Modalità Il Viaggio mentre PES e NBA hanno continuato il loro percorso di perfezionamento. A contendere il primato c'è solo Madden, forse un po' troppo distante dai gusti del pubblico italiano.

Votate il miglior titolo sportivo dell'anno, per motivare la vostra scelta cliccate qui.





Miglior Videogioco Indipendente

Nonostante sia stato meno attivo dello scorso anno, in parte sovrastato dal gran numero di blockbuster arrivati mese dopo mese, il mercato indipendente ci ha regalato enormi soddisfazioni. Nel 2017 non sono mancati infatti titoli fuori dagli schemi, originali e con idee di gameplay veramente distintive. Alcuni team di sviluppo si sono concentrati su un concetto di narrazione capace di riscrivere le regole dello storytelling interattivo, altri si sono invece presentati come spietati arcade che parevano usciti da un'epoca lontana.

Senza ulteriori indugi, votate il miglior Gioco Indipendente del 2017 e motivate il vostro voto sulla pagina del sondaggio.





Miglior Esperienza Multiplayer

Dalle battaglie di For Honor alle conquiste spaziali di Destiny 2, dai ring di ARMS ai romantici puzzle co-op di Snipperclips, passando per i coloratissimi scontro di Splatoon 2 e le partite frenetiche a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e PlayerUnknown's Battlegrounds: votate la migliore esperienza multiplayer e fateci sapere le motivazioni alla base della vostra scelta a questo indirizzo.





Miglior Esperienza VR

Il mercato VR è notevolmene cresciuto nel 2017 rispetto allo scorso anno, pur non raggiungendo ancora la sua piena maturità. L'anno che sta per terminare ha visto l'uscita di titoli di grosso calibro come Resident Evil VII Biohazard, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Lone Echo e Star Trek Bridge Crew, oltre a produzioni minori ma ugualmente interessanti, tra cui citiamo Megaton Rainfall e Statik.

Votate la miglior esperienza VR del 2017, a questo indirizzo potete motivare il vostro voto.



Meriti Artistici e Tecnici

Miglior Accompagnamento Sonoro

L'accompagnamento musicale svolge da sempre un ruolo fondamentale per immergere il videogiocatore nel contesto di riferimento. Ci sono brani che servono a sottolineare emozioni e sensazioni, ed altri che invece aiutano a dipingere un contesto onirico, sognante o giocoso. Ci sono tracce dinamiche, che si plasmano sulla base delle azioni del protagonista, e ci sono momenti resi indimenticabili soltanto per l'esplicarsi quasi poetico di un sottile groppo di note. Qual è il titolo che più vi ha meravigliato, acusticamente parlando? Fateci sapere i motivi della vostra scelta nella pagina del sondaggio.





Miglior Direzione Artistica

C'è una sottile alchimia che va oltre la bellezza del comparto tecnico e la pienezza della musica. E' una spinta esemplare che coinvolge entrambi questi elementi, per mescolarli assieme ad una regia sapiente, ad una cura per il dettaglio non comune. Lezioni di stile basate su artwork e bozzetti, un lavoro di pre e post produzione inarrivabile. L'insieme di tutto, sfocia in quella che viene identificata come "direzione artistica". E sia essa votata alla produzione di un impianto Hollywoodiano o alla creazione di un mondo colorato e vibrante, è un valore aggiunto notevole per il videogioco moderno. Fateci sapere la vostra preferenza a questo indirizzo.





Miglior Comparto Grafico

La corsa all'eccellenza tecnica è un elemento imprescindibile del videogame. La ricerca del fotorealismo è ormai superata, ed i team di sviluppo si muovono in direzione di un colpo d'occhio che possa caratterizzare i propri prodotti in maniera unica e sempre brillante. C'è chi propone modelli poligonali dettagliati e rigogliosi, chi invece lavora meticolosamente sulle texture. Altri ancora, calcano la mano sul rilievo degli effetti speciali, o sulla vastità dell'orizzonte visivo. Sta a voi però decidere chi l'ha spuntata, potete motivare in maniera esaustiva la vostra scelta sulla pagina del sondaggio.





Miglior Sceneggiatura

Il racconto ha assunto un ruolo di primo piano in alcune delle produzioni moderne, diventando il fulcro portante di molti videogiochi. Alla base di una narrazione avvincente c'è sempre una grande sceneggiatura: lo studio meticoloso di scene, dialoghi, inquadrature. Nel corso del 2017 abbiamo avuto grandi esempi di racconti eccezionali: esagerati, toccanti, introspettivi, destabilizzanti. Votate la miglior sceneggiatura dell'anno e fateci sapere il perché della vostra decisione a questo indirizzo.





Miglior Personaggio

Una lotta quasi tutta al femminile quella per il miglior personaggio dell'anno, che vede scontrarsi per il titolo nomi come Senua, Iden Versio, Aloy e Rachel Amber. Fa eccezione l'esplosivo Blazko, che anche in questo caso sfida la sua nemesi Frau Engel. Votate il miglior personaggio videoludico del 2017 e fateci conoscere i motivi della vostra scelta cliccando qui.





Miglior Remaster/Remake

Che sia per non perdere un grande patrimonio storico di produzioni eccezionali, per la prospettiva di far cassa senza troppi sforzi produttivi, o ancora per far fronte ad una generalizzata crisi creativa, sul mercato si sono riversati negli ultimi anni quantità impressionanti di edizioni rimasterizzate, restaurate, aggiornate e parzialmente riscritte di vecchie glorie del gaming.

Anche nel 2017 i Remaster sono stati parecchi: votate il migliore e cliccate qui per discutere la vostra scelta con la community di Everyeye.



Esclusive Console e PC

Miglior Esclusiva PS4

Il 2017 di PlayStation 4 è stato piuttosto interessante sul fronte delle esclusive, sebbene non si siano raggiunti i livelli dell'anno precedente per quanto riguarda qualità e quantità della line-up. In ogni caso, non sarà facile scegliere la miglior esclusiva PS4: votate la migliore sulla pagina del sondaggio.





Miglior Esclusiva Microsoft

Nonostante il lancio di Xbox One X, il 2017 di Microsoft non è stato ricchissimo di esclusive. La casa di Redmond ha preferito puntare sui titoli multipiattaforma per spingere la sua nuova console anche se non sono mancati prodotti interessanti nella line-up di esclusive Xbox One e Windows 10. Votate e, se volete, motivate la vostra scelta questo indirizzo.





Miglior Esclusiva Nintendo Switch

I primi sei mesi di vita della nuova console Nintendo sono stati davvero ricchissimi di grandi giochi, le esclusive della casa di Kyoto hanno riscosso un notevole successo di pubblico e critica, occupando per mesi i vertici delle classifiche di vendita. I nomi fra cui scegliere sono semplicemente eccezionali: votate senza indugio la miglior esclusiva della nuova console ibrida di Nintendo cliccando qui.





Miglior Esclusiva 3DS

Il 2017 non è stato particolarmente ricco di esclusive per quanto riguarda la piccola console portatile Nintendo, piattaforma ormai non più di primissimo pelo ma ancora capace di regalare discrete soddisfazioni ai suoi possessori. Votate quindi per eleggere la migliore esclusiva per 3DS a questo indirizzo.





Miglior Esclusiva PC

Nonostante un numero crescente di prodotti tenti l'approdo anche su console, il mercato PC può vantare un elenco interessante di esclusive, tra cui l'acclamato Divinity Original Sin II, Total War Warhammer 2, Endless Space 2, Warhammer 40.000 Dawn of War III e Torment Tides of Numenera. Eleggete voi l'esclusiva migliore sulla pagina del sondaggio.



Miglior Sistema di Gioco

Una delle categorie che genera discussioni più accese. Votate la piattaforma di gioco che secondo voi si è distinta rispetto alle altre, specificando nei commenti i criteri sulla base dei quali avete operato questa scelta: numero di unità vendute, qualità delle esclusive, capacità di attrarre gli sviluppatori, o qualsiasi altro criterio. Potete votare le vostre preferenze a questo indirizzo.



Miglior supporto post-lancio

Il supporto post-lancio è ormai fondamentale per il successo di un gioco: patch, aggiornamenti, espansioni, armi, costumi, nuove quest, auto extra e personaggi, capitoli aggiuntivi, eventi tematici a tempo limitato, collaborazioni e contenuti speciali sono ormai necessari per tenere alta l'attenzione dei giocatori. Eleggete il migliore cliccando qui.



Il Più Atteso del 2018

Il titolo che più stuzzica il vostro interesse, quello che non vi fa dormire la notte, quello che rappresenta l'oscuro oggetto dei vostri più segreti desideri videoludici. Votate il Most Wanted del 2018, proponeteci nuove aggiunte (cercheremo di valutare tutte le richieste) e tenete bene a mente che abbiamo incluso nelle nomination solamente i prodotti ufficialmente confermati per il 2018, escludendo quindi quelli che hanno una data non ancora certa. Esprimente le vostre preferenze a questo indirizzo.