Everyeye Live: le clip più divertenti della settimana dalle nostre dirette

Le dirette su Twitch e YouTube sono ormai diventate una parte integrante della nostra offerta settimanale, con un palinsesto che alterna quotidianamente momenti di intrattenimento e informazione. Un programma composto anche a partire dal prezioso feedback offerto dalla community, che ci dimostra sempre un sostegno incredibile, anche di fronte alle vagonate di disagio che occasionalmente - si fa per dire - travolgono i membri della redazione. Istanti di puro delirio che l'utenza non manca di racchiudere in clip altamente compromettenti, vere pillole di follia videoludica. Ritagli preziosi di un'esperienza che condividiamo tutti i giorni con voi, e che abbiamo deciso di riproporvi in una piccola raccolta dei momenti più significativi della settimana di live appena trascorsa.

Buona visione.

La follia del falegame

Un momento di altissimo disagio esploso durante la live "punitiva" di Give Up inflitta da Francesco Fossetti al povero Alessandro Bruni. La vendetta arriverà presto.



Centro perfetto

Una clip eclatante tratta dal Colpo dell'Apocalisse di GTA Online. Travolto da un improbabile moto di fiducia nelle proprie doti atletiche, Alessandro si è lanciato in un volo d'angelo con un finale che la giuria a valutato con sentito 10 su 10.



Problemi da papero

Durante una delle puntate del format "Basette", il buon Tommaso "Todd" Montagnoli si ritrova messo alle strette da una lama circolare, in una boss fight dalle dinamiche non del tutto chiare.



Cornici birichine

In testa alla prima puntata del nuovo format d'informazione "Sette giorni: il rotocalco videoludico", la personalità di Francesco Fossetti è così spumeggiante che la cornice non riesce a contenerlo.



Lo spettro del disagio

Tra le strade tenebrose di Welcome to Hanwell si aggira un fantasma sporco, pelato e armato d'ascia che fa... cose. Una clip senza alcun senso compiuto, frutto di un'estemporanea follia da ansia prolungata.



Ed è tutto per questa settimana. Se l'idea vi piace non esitate a farcelo sapere nei commenti, e ricordatevi di "clippare" sempre e comunque. Come se non ci fosse un domani. Ricordatevi, inoltre, di seguirci su Twitch YouTube , iscrivetevi ai due canali per essere sicuri di essre sempre aggiornati sulla programmazione settimanale di Everyeye Live.