Everyeye Live Speciale: le clip più divertenti di Kindgom Come: Deliverance

Dopo una lunga, lunghissima attesa, Kingdom Come: Deliverance è finalmente sbarcato sugli scaffali di tutto il mondo. Al netto di una dose consistente di difetti, il titolo di Warhorse Studios si è rivelato una delle esperienze più memorabili dell'ultima stagione videoludica, capace di trascinare i giocatori in un mondo vividissimo e carico di momenti assolutamente memorabili. Proprio per festeggiare il lancio del titolo, abbiamo deciso di dedicare la raccolta di questa settimana al gioco di ruolo del team ceco, protagonista di alcune delle clip più divertenti mai apparse sul canale Twitch di Everyeye.

Perché la Boemia del 1403, diciamolo, può essere un luogo decisamente spassoso.



Un uomo, un cavallo e due sottane

Bisognoso di cure e di un caldo rifugio dalle asperità del medioevo boemo, il buon Alessandro cede alle lusinghe di alcune professioniste locali. L'improvvisa apparizione del fedele destriero Pedro aggiunge al tutto una sfumatura di fedeltà storica, purtroppo non apprezzata dal moralizzatore Francesco.

Ogni tanto, nel medioevo...

Francesco, grande esperto di quotidianità medievale, ricorda ad Alessandro una delle consuetudini più conosciute della società del XV secolo. Lo scenario coinvolge un cittadino penitente, una gogna e l'avvicinamento silenzioso di un malintenzionato taciturno. L'accompagnamento canoro è già al primo posto tra le hit più cantate nei peggiori vicoli di Talmberg.

La missione semi-horror

Galoppando tra le tenebre in Kingdom Come: Deliverance Alessandro viene spiazzato dall'improvvisa apparizione di un nano da giardino intento ad espletare i propri bisogni sul bordo di una stradicciola rurale. Un incontro che degenera rapidamente in una scena che è già entrata, di diritto, negli annali dell'orrore videoludico.

Il moralizzatore medievale

Approfittando di un raro momento di debolezza intima di Alessandro, Francesco veste nuovamente i panni del moralizzatore sottolineando a suon di rintocchi i presunti peccati del cavaliere barbuto. La combo calzino-campanaccio suscita immediatamente un moto di pudicizia che però, in linea con le caratteristiche ludiche di Kingdom Come: Deliverance, è destinato ad avere vita breve.

L'arrocco

Mosso a pietade dall'apparente catatonia di un bandito, Alessandro cerca di alleviare le sue sofferenze in punta di spada, eseguendo un magistrale "arrocco", una tecnica guerresca tanto efficace quanto misteriosa. La guarigione è immediata, peccato che gli effetti collaterali includano l'interruzione istantanea di ogni attività vitale.

Un dettaglio insignificante, che non toglie nulla alla gloria della tecnica scoperta e codificata dal buon Fossett.



Con questa ultima clip chiudiamo la raccolta speciale dedicata a Kingdom Come: Deliverance, un titolo che, come avrete capito, ha la tendenza a generare momenti di grande epicità estemporanea. Come al solito, vi invitiamo a seguirci su Twitch e YouTube, e a clippare senza ritegno i momenti più disagevoli. Per assicurarvi di essere sempre aggiornati sulla programmazione settimanale di Everyeye Live, vi invitiamo inoltre a iscrivervi ai nostri canali.

Alla prossima!