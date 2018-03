Everyeye Live: le migliori clip del primo giorno di 48h Gaming People

Mentre le prime luci del mattino si stagliano all'orizzonte, tiriamo le somme di questa giornata d'apertura di 48h Gaming People con una raccolta di clip a vari livelli di disagio, tratte dalla prima metà di questa improbabile maratona. Se al momento della pubblicazione di questo speciale non avremo ancora ceduto alle lusinghe dell'oscura mietitrice, ci troverete online per altre 24 ore non-stop di videogiochi, buon cibo e probabile malessere psicofisico.

A dopo, gente.

Lo scherzone

Colto da un estemporaneo guizzo da vecchio bontempone, Francesco Fossetti inaugura la prima giornata di 48h Gaming People beffando il buon Giuseppe Arace con uno scherzone telefonico che lascia il povero redattore ad un passo dal colpo apoplettico. Senza dubbio il modo migliore per iniziare un'interminabile maratona di live.

Guerra psicologica

In risposta alla condotta ludica tutt'altro che cristallina di Francesco, al termine di un livello del nuovissimo Kirby: Star Allies, Alessandro e Tommaso scagliano una serie di fendenti psicologici al povero caporedattore che, sfiancato, si chiede come potrà sopravvivere alle successive 48h di diretta. Le probabilità che non succeda sono date 10 a 1.

Il Rotocalco più serio di sempre

Già stremati da 12 ore filate di live, ma sorretti da una professionalità da inviati al fronte, Francesco e Alessandro affrontano il consueto appuntamento con il Rotocalco settimanale con stoica determinazione. Determinazione messa a dura prova da Tommaso che, dalla distanza, si esibisce in una serie di riferimenti mimici alla grande India. Un disastro annunciato.

Tommaso il tank

Nel pieno di una tesissima partita a Dungeon Fighter, Tommaso si esibisce in una prova di incredibile vigore atletico, con un lancio che rimarrà per sempre negli annali della ludica da tavolo. Una prestazione che, per quanto pregevole, è però destinata ad essere oscurata da un altro lancio, ancor più sensazionale...

Chi di naso abbonda...

A breve distanza dal miracoloso lancio di Todd, sempre nel corso della partita serale a Dungeon Fighter, Francesco Fossetti conduce la qualità sportiva del gioco verso orizzonti ancora inesplorati. Per quanto la postura e il tempismo alimentino le speranze delle folle, il lancio si conferma in linea con i precedenti di Francesco, contestualmente rinominato "il cecchino di Montelupo".

48

In coda a un quartetto di gare al cardiopalma sulle piste del titolo più incattivente mai sviluppato, Francesco, Alessandro e Tommaso scoprono non solo di aver ottenuto un improbabile ex aequo, ma di aver raggiunto il pareggio con 48 punti ciascuno. Durante una maratona di 48 ore. All'una e 48 minuti. Illuminati confirmed.



Fuoco e fiamme

Mentre il masterchef Fabio Bortolotti continua a preparare alcune delle portate più gustose di sempre, il resto della gang di Everyeye approfitta della sua stumentazione per fini di grande pregio intellettuale. Una competizione da veri signori d'altri tempi, rielaborata con mezzi moderni e grande... sì, ok, abbiamo fatto a gara a chi aveva i quarti posteriori più caldi. Ha vinto Francesco Fossetti, per la cronaca.



