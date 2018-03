Everyeye Live: le migliori clip dell'ultima settimana di marzo

Un altro mese volge al termine, 30 giorni carichi della solita vagonata di live ad alto livello di disagio. Come sempre fedeli alla promessa di offrirvi, a ritmi serrati, nuovi motivi per rendere imperituro il nostro malessere in live, oggi vi proponiamo un'altra infornata di video contenenti alcuni dei momenti più significativi di una settimana colma di momenti di puro degrado psicofisico. Cogliamo l'occasione per annunciarvi che tutti i ricavi generati dalla visione delle clip in questione verranno devoluti al fondo speciale per le vittime della domanda "Che fai a Pascquetta?"



Pugnomucca

Alla guida di un potente quad sulle colline erbose del Montana di Far Cry 5, l'abile Todd ha rischia di suscitare le ire della protezione animali con una manovra azzardata, che lo porta a mancare di poco l'appuntamento con le corna di un bovino errante. Tutto questo perché a stringere il manubrio non c'era il suo collega barbuto, da sempre riconosciuto come "er pilota" più abile dell'intero panorama videoludico. Ogni riferimento a pugni scagliati contro mucche innocenti è puramente casuale.



All'arrembaggio

Ancora provato dai rigori della navigazione piratesca in Sea of Thieves, Francesco Fossetti affronta Far Cry 5 come un bucaniere d'altri tempi, scagliandosi tra le braccia del nemico con furia invereconda. Una scelta tattica che il fato premia con una catena di uccisioni di alto livello, e con il definitivo cedimento delle corde vocali del prode caporedattore che, da qui in avanti, si esprimerà solo con grugniti disarticolati e occhiatacce.

Riflessi da battaglia

Di nuovo alle prese con una tesissima partita di Fortnite, Alessandro dà grande prova di freddezza accogliendo l'arrivo della propria squadra col piombo fumante di una fucilata. Un gesto giustificato dalla grande preparazione battagliera del redattore, dotato di riflessi fulminei, di una mira impeccabile e... vabbé, se l'è fatta nelle braghe e ha sparato a caso, come al solito.

Citazioni bibliche

Apparentemente condannato a trovare solo armi di scarsa qualità, Tommaso affronta la modalità Arcade di Far Cry 5 con il supporto, tutt'altro che coadiuvante, di Alessandro. Nel mezzo di un tornado di trollate e sarcasmo di bassa lega, con sommo disagio del buon Todd, il commentatore ipertricotico lancia una considerazione di stampo biblico utile a rimettere in prospettiva le lamentele del collega. Ci scusiamo anticipatamente con la comunità ecumenica.

Richieste importanti

Durante una delle puntate più ricche del format "Basette", con ospiti d'eccezione come Matteo Bordone e Francesco Serino, il padrone di casa si lancia in un'elucubrazione che, fuori contesto, risuona di una certa ambiguità. L'affermazione, in realtà, fa parte di un discorso più ampio e culturalmente elevato, con forti echi michelangioleschi. Beh, più o meno.

Alla prossima live!