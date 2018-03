Everyeye Live: le migliori clip di Fortnite della settimana

Come avrete notato, tra le fila della redazione di Everyeye.it è recentemente esplosa un'epidemia di competitività battagliera, alimentata da quella droga videoludica che i più chiamano Fortnite. Nelle scorse settimane abbiamo infatti passato più di qualche ora a batterci tra le verdi valli del Battle Royale di Epic, con risultati non sempre brillanti (elaborazione eufemistica di "sì, prendiamo gli schiaffi a quattro a quattro"). Malgrado tutto, però, il tempo speso con Fortnite ci ha regalato momenti di grande eroismo che, in questo specifico contesto, si traducono in clip ad alto tasso di disagio. Ecco quindi a voi la nostra speciale raccolta dei video più divertenti tratti dalle ultime live di Fortnite.

Ne resterà solo uno!

"Vieni, caro, ti offro un tè"

La vera forza di un giocatore di Fortnite è rappresentata dai compagni che lo fiancheggiano nelle battaglie più disperate. In particolar modo quando, in fin di vita, ci si trascina verso l'abbraccio salvifico di un fratello in armi. Una responsabilità che Alessandro conosce bene, come dimostra questa clip che porta il concetto di "vicinanza" tra compagni ad un livello tutto nuovo. Purtroppo il gesto viene frainteso da Francesco Fossetti, che lo interpreta - inspiegabilmente - come il sintomo di una condotta antisportiva.

Il ballo dell'aiuola

Colto da un improvviso fervore, Francesco Fossetti richiama a sé tutti i compagni di squadra che, ragionevolmente, si aspettano di intavolare una discussione costruttiva sulle strategie da mettere in atto nell'immediato futuro. Viene fuori che l'unico interesse del caposquadra era quello di mostrare a tutti il suo cespuglio. Sorvolando sui sottilissimi doppi sensi evocati dal precedente periodo, il successivo stacchetto propiziatorio porterà i nostri eroi a sfiorare la vittoria. Il potere del cespuglio.

Il Fossetti furioso

Mentre Alessandro opta per strategie d'avvicinamento più caute e ragionate, come un eroe d'azione d'altri tempi Francesco si fionda nel pieno dell'azione, armato solo del suo coraggio e del suo desiderio di vittoria. Entrambi verranno stroncati dopo qualche istante dal caldo bacio di un pezzo di piombo arroventato, con conseguenze alquanto esplosive sul sistema nervoso del prode caporedattore.

Vittoria morale

Sospinti dalla benedizione karmica della danza del cespuglio, i nostri combattenti si ritrovano coinvolti in una battaglia senza quartiere per accaparrarsi il primo posto in una partita particolarmente avvincente. Malgrado le gesta eroiche di tutti i partecipanti, però, lo scontro si conclude con un amarissimo "nulla di fatto", che comunque eleva lo squadrone di Everyeye a vincitore morale della serata. Un modo come un altro per dire "abbiamo perso malissimo".

Parola d'ordine: freddezza

Sopravvissuto miracolosamente al massacro della propria squadra, con la mente ottenebrata dal desiderio di vendetta, Alessandro tenta una strategia d'avvicinamento alimentata dalla sua grande conoscenza dell'architettura da battaglia. Purtroppo l'orrore della guerra pesa troppo sull'animo del tiratore solitario che, in preda a un improvviso attacco di autolesionismo, provvede a fratturarsi le gambe poco prima che il fuoco nemico lo trasformi in un momumento alla memoria.

Ed è tutto anche per questa speciale raccolta dedicata alle nostre imprese in Fortnite. Come di consueto, vi invitiamo a seguirci su Twitch e YouTube, e a clippare senza ritegno i momenti più imbarazzanti. Per assicurarvi di essere sempre aggiornati sulla programmazione settimanale di Everyeye Live, vi invitiamo inoltre a iscrivervi ai nostri canali.

Alla prossima live!