Everyeye Live: le migliori clip di Sea of Thieves della settimana

Tra nottate trascorse a passare a fil di spada non morti senza nome, e intensi pomeriggi passati sulle rotte salmastre dell'avventura, questa settimana ci siamo dati alla pirateria scorrazzando per i sette mari di Sea of Thieves, l'ultima esclusiva di casa Microsoft. Il gioco di Rare non è certo privo di problemi, ma si tratta comunque di una delle esperienze più uniche e originali che abbiamo avuto l'occasione di provare negli ultimi tempi, specialmente se in compagnia di un gruppo di debosciati bucanieri. Per celebrare la grande sobrietà ispirata dal titolo in questione, abbiamo deciso di dedicare la raccolta di clip settimanale proprio a Sea of Thieves, anche approfittando della ricchezza - almeno in termini di disagio - del tesoro che avete contribuito a creare con ognuno dei vostri video.

Che gli dei del mare vi arridano sempre. AAAARRRRR!



La vendetta del pirata Fossetti

Giustamente imprigionato in sentina per le sue ignobili malefatte, il truce pirata Fossetti rifiuta la giusta pena e decide di affrontare i flutti condannando i suoi compagni ad un'eternità nello scrigno di Davy Jones. Per aggiungere infamia all'atroce gesto, l'esplosione causata dalla donna barbuta mette a repentaglio i sudati frutti di ore di onesta pirateria.

Ogni legno è bello a mamma sua

Costretti ad assistere all'inevitabile naufragio del loro fiero vascello, il pirata Fossetti e il mozzo Todd si lanciano in un accorato concerto alla memoria, mentre il succitato bucaniere spende sentite parole di commiato rivolte al fiero legno, protagonista di infinite avventure marinaresche. Un momento estremamente toccante, reso speciale dalle abbondanti dosi di rum che scorrono nel sistema circolatorio di tutti i presenti.

Un vero pirata non si arrende mai!

Travolti da un inspiegabile, quanto immeritato, incidente in alto mare, il pirata Fossetti e il mozzo Alessandro affrontano con mestizia l'iniquità del fato. Il prode mozzo non ha però intenzione di arrendersi a questo gramo destino, e continua a lottare furiosamente per salvare il fiero vascello. Una lotta solitaria, ostacolata dalla mancanza di spirito del suo superiore, prontamente condannato alla passerella. Come se ce ne fosse bisogno.

In memoria del pirata Pop-Pop, eroe dei sette mari

Nel mezzo di un'impresa rischiosa e disperata, il pirata Fossetti e il mozzo Bruni rievocano con la mente le mirabolanti avventure di uno dei principi della pirateria, storico vessillo di un tempo in cui il coraggio si misurava con le cicatrici e i segni lasciati dallo scorbuto. Un tempo che i bucanieri rievocano con un canto già entrato negli annali dell'epica marinaresca.





Le regole della pirateria

Colta alla sprovvista da una tempesta inaspettata, la ciurma di Everyeye si trova costretta ad abbandonare ogni proposito piratesco, bloccata a terra dalle intemperanze dei server di Sea of Thieves. Una circostanza incresciosa che il pirata Fossetti accoglie con giusta furia, lanciandosi in un accorato appello agli dei del mare, con qualche suggerimento per i creatori delle loro immani fattezze.

Ed è tutto anche per questa speciale raccolta dedicata alle imprese piratesche dellain Sea of Thieves. Come al solito, vi invitiamo a seguirci su Twitch YouTube , e a clippare senza ritegno i momenti più imbarazzanti. Per assicurarvi di essere sempre aggiornati sulla programmazione settimanale di Everyeye Live, vi invitiamo inoltre a iscrivervi ai nostri canali.