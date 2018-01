Everyeye Live: i video più divertenti della settimana dalle nostre dirette

Nuova settimana, nuove live, nuovi momenti di altissimo disagio psicofisico. Anche quest'oggi abbiamo per voi una schiera di clip rappresentative della capacità del team di Everyeye.it di fiondarsi nelle più improbabili situazioni videoludiche, per la gioia ridanciana degli spettatori di Twitch e YouTube.

Occhio che questa settimana l'infornata è particolarmente ricca.



Francesco Fossetti VS il Firmamento

Durante quella che sarà ricordata come una delle live più dolorose di tutti i tempi, un affatto alterato Francesco Fossetti si scontra contro le regole astronomiche di I Wanna Be The Guy.

Parcheggio "perfietto"

Da abilissimo pilota qual è, Alessandro Bruni reinterpreta le leggi della fisica di GTA Online con un parcheggio verticale praticamente impossibile.

Apprezzamenti fraintendibili

Durante una tesissima partita a Metal Gear Survive, Alessandro e Francesco si lanciano in un animato scambio - solo vagamente ambiguo - sugli strumenti offensivi preferiti del redattore barbuto.

Buca in un colpo

In volo sopra i campi di battaglia di PlayerUnknown's Battlegrounds, RapidNade tenta un atterraggio di precisione che l'accuratissimo motore fisico del gioco trasforma in un tragico suicidio coatto.

Statistiche alternative

Inebriato dai fumi della lore e del disagio, Alessandro reinterpreta in maniera creativa il sistema di statistiche per primo capitolo della saga di From Software, Dark Souls.

Come al solito, ci vediamo in diretta!