Everyeye Live: i video più divertenti della settimana dalle nostre dirette

Al termine di una settimana "campale" dal punto di vista delle uscite videoludiche, con l'esordio sugli scaffali di due colossi come Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World, è di nuovo il momento di stilare un bilancio sulla quota di disagio dispensata durante le live degli ultimi sette giorni. La dose è come sempre abbondante e multiforme, tra apprezzamenti ornitologici, disquisizioni sui massimi sistemi e qualche stilla di spuma salmastra.



Francesco Fossetti l'audace ornitologo

Alle prese col l'ultimo, clamoroso capitolo della saga venatoria di Capcom, Monster Hunter World, il buon Francesco sfoggia doti da ornitologo provetto e si compiace della cattura di un pennuto longilineo.

Aiutiamoli a casa loro

Nel pieno della missione speciale legata all'evento di Horizon Zero Dawn in Monster Hunter World, Francesco Fossetti e Alessandro Bruni si confrontano sul tema dell'integrazione... degli Tzitzi-Ya-Ku.

L'importante è crederci

Durante una tesissimo scontro nelle fogne di Lordran, Alessandro è costretto da Dark Souls ad interrogarsi sui massimi sistemi e rivedere il proprio sistema di credenze.

Un pensiero per l'eroico Capitan Serino



I sette mari sono un luogo periglioso e colmo d'insidie, come sa ormai bene l'audace ciurma composta dal mozzo Todd e dal leggendario Capitan Serino. Proprio le gesta dell'eroico marinaio sono le protagoniste di questa clip tratta dalla puntata di "Basette" dedicata al promettente Sea of Thieves.



Mr Precisetti

In questa clip di Monster Hunter World, Alessandro e Francesco si scambiano qualche idea, in modo vivace ma sobrio, sull'esatta denominazione di alcuni NPC di Astera.



