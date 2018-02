Everyeye Live: i video più divertenti della settimana dalle nostre dirette

Dopo una parentesi monotematica, con una raccolta interamente dedicata a Kingdom Come: Deliverance, torniamo alla programmazione ordinaria e alla consueta collezione settimanali di clip ad alto tasso di malessere. Detto questo, non aspettatevi che la piccola perla di Warhorse Studios non sia presente nell'odierno pentalogo, anche perché, come ormai noto, la Boemia del 1403 era un vero e proprio coacervodi situazioni ambigue e disagevoli. Non manca ovviamente una certa dose di disastri venatori in Monster Hunter World, nonché una chicca tratta da uno degli ultimi Q&A.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Metafore in maschera

Nel mezzo di una live totalmente fallimentare, complice l'influenza nefasta di qualche congiunzione celeste, Alessandro Bruni cerca protezione e ristoro assumendo i tratti del suo alter ego vigilante. Di tutta risposta Francesco Fossetti, vestiti i panni di una divinità egizia, cerca di offrire al pubblico una rappresentazione metaforica dei pensieri in circolo tra le meningi del collega barbuto. Cosplay ad altissimi livelli.

Le mille bocche del Fossetti

Durante un'intrigante tentativo di declinare le mille sfaccettature dell'espressione "a bocca aperta", Francesco si esibisce in un originale esercizio di teatro d'avanguardia. Una prova attoriale accolta da Alessandro Bruni con una minaccia (promessa?)che anticipa quelli che, senza dubbio alcuno, saranno i prossimi esercizi di manipolazione video della community di Everyeye.

Onore e clemenza

Di nuovo avvinto tra le spire del medioevo boemo di Kingdom Come: Deliverance, Alessandro Bruni sfoggia in video la sua idea di onore cavalleresco, sottraendo all'umiliazione della sconfitta un soldato cumano. L'unico eccesso, in questo caso, è rappresentato dallo zelo con il quale il prode Henry dedica le proprie pie attenzioni alle terga malmesse del barbaro abbattuto. Francesco il moralizzatore non comprende il gesto e disapprova.

Le ultime parole famose

Giunto al termine di una caccia particolarmente accanita, il gruppo guidato da Alessandro Bruni si appresta a porre fine allo scontro, intrappolando un povero Gran Girros nell'abbraccio elettrificato di una trappola. Peccato solo che un estemporaneo eccesso di entusiasmo porti la brigata a terminare anzitempo l'esistenza del mostro squamato, giusto in tempo per togliere ogni senso agli avvertimenti del Barbacacciatore. A volte è meglio starsene in silenzio, anche in Monster Hunter World.

Esempi "calzanti"

Sempre in Kingdom Come Deliverance, Alessandro cerca di spiegare a Francesco come mai il suo personaggio abbia la tendenza a passare buona parte del suo tempo in compagnia di professioniste del piacere e meretrici grande esperienza. L'articolato esempio offerto dal cavaliere non convince però appieno il censore che, dopo aver brevemente tentennato, tenta nuovamente di far virare la sua condotta verso esempi di vita decisamente meno scabrosi.

E anche per questa settimana abbiamo esaurito (per modo di dire) la consueta infornata di clip ad alto tasso disagio. Come al solito, vi invitiamo a seguirci su Twitch e YouTube, e a clippare senza ritegno i momenti più imbarazzanti. Per assicurarvi di essere sempre aggiornati sulla programmazione settimanale di Everyeye Live, vi invitiamo inoltre a iscrivervi ai nostri canali.

Alla prossima live!