Everyeye si rinnova con l'update di primavera: leggero restyle e skin notturna

Il lavoro di aggiornamento grafico di un sito è importante e delicato. Importante, perché influisce sulla leggibilità dei contenuti, sull'efficacia della loro presentazione e di conseguenza sulla maniera in cui il pubblico li avvicina; delicato, perché ogni modifica ha un impatto su degli equilibri già sedimentati, sia a livello tecnico che visivo. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti qui su Everyeye in termini di impostazione grafica e dopo il lancio della nuova versione (nel maggio 2015) sono seguite numerose modifiche, alcune delle quali forse impercettibili, ma che hanno contribuito a mantenere lo stile del sito moderno, fresco, ed in linea con le tendenze del web design.

Sentivamo comunque il bisogno di svecchiare un po' non tanto la struttura dell'homepage, quanto quella degli articoli e delle notizie.



Il nuovo design (già attivo anche su questa pagina) è pensato per migliorare la disposizione dei titoli e del testo, ottimizzando gli spazi occupati dai pulsanti social e da altri elementi di navigazione. Le pagine dovrebbero essere più ariose e soprattutto più leggere, inoltre qualche modifica alla disposizione delle gallerie, delle immagini e delle didascalie rende la composizione più armoniosa.

Lo scopo di questo aggiornamento è però sopratutto migliorare la leggibilità di notizie ed articoli ottimizzando il CPL (i caratteri per linea) a tutte le risoluzioni, con un lavoro di fino anche per gli utenti che ci seguono sui tablet. Le modifiche si percepiscono sopratutto leggendo il sito da Desktop, in quanto gli spazi di manovra per l'ottimizzazione della versione mobile/smartphone sono davvero ridotti, ma qualche ritocco è arrivato anche li. Ovviamente se avete suggerimenti, scriveteli pure nei commenti.



Skin Notturna

Assieme a questo aggiornamento estetico, in quello che abbiamo ribattezzato "update di primavera", abbiamo lanciato anche la versione "notturna" di Everyeye, che può essere attivata in qualunque momento, e che dovrebbe aiutare la lettura durante la notte (o comunque in condizioni di bassa luminosità). Si tratta ancora di una beta, che verrà perfezionata nelle prossime settimane: potete provarla cliccando sull'apposito selettore (lo trovate nella schermata riassuntiva del profilo), la combinazione di colori dovrebbe aiutare a ridurre la luminosità degli schermi e rendere la navigazione meno stressante per la vista. Se avete suggerimenti, vi preghiamo di farceli qui sotto, nei commenti.



Di seguito vi elenchiamo i principali cambiamenti di questo update:



BetterAds:

Everyeye si è adeguato a quelle che sono le regole internazionali per un utilizzo meno invasivo della pubblicità sul sito, seguendo le regole della coalizione di Betterads di cui Google fa parte.

I cosiddetti "Pop Up" saranno limitati come visualizzazione solo a particolari condizioni di inattività dell'utente sul sito. Inoltre il video in basso a destra sarà visualizzato massimo 1 volta ogni 15 minuti per non infastidire troppo l'utenza.



AdBlock:

A tutti coloro che utilizzano i sistemi di AdBlock ricordiamo che questo sito si sostiene grazie ai proventi pubblicitari: perciò abbiamo creato un filtro personalizzato, "Everyeye Whitelist", che permette agli utenti che lo installano di mantenere attiva la pubblicità solo sul nostro sito. Il link per installare questo filtro è raggiungibile qui: è stato già impostato da circa 700 utenti.



Android:

Qualora navighiate da un telefono Android, il sistema operativo vi chiederà (se seguite spesso il nostro sito o uno dei suoi sottodomini magazine) di aggiungere "Everyeye" alla vostra Dashboard: questo vi permetterà di raggiungere e aprire Everyeye come se fosse un'applicazione del vostro smartphone.



GDPR:

Vi ricordiamo inoltre che a breve uscirà un altro update di Everyeye riguardante il GDPR. In pratica ci adegueremo alle nuove normative europee sulla protezione e sull'utilizzo dei dati, che saranno obbligatorie per tutti i siti web dal 25 Maggio 2018.



Fateci sapere cosa ne pensate di queste modifiche, vi ringraziamo anticipatamente per i feedback.