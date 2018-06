EVO 2018: dove e quando sarà il torneo picchiaduro più importante dell'anno

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Il torneo dedicato ai fighting game più famoso al mondo, l'EVO (o Evolution Championship Series), inizierà un po 'più tardi del solito quest'anno. L'EVO 2018 si terrà Las Vegas all'inizio di agosto. Quest'anno avrà una durata di tre giorni, dal 3 al 5 agosto. Due nuovi giochi, come abbiamo avuto modo di vedere qualche tempo fa, si aggiungeranno al torneo, decretando il loro debutto ufficiale sulla scena competitiva: Dragon Ball FighterZ e BlazBlue: Cross Tag Battle. Ecco, dunque, il programma completo per l'evento di quest'anno: dove, come e quando vederlo, per non perdere proprio nulla dell'evento più importante del 2018.

Quando

Come abbiamo detto, l'EVO prenderà il via il 3 agosto e si protrarrà sino al 5 agosto. Verrà ospitato a Las Vegas presso il Mandalay Bay Convention Center.

Quali giochi saranno presenti al main event

Gli otto giochi che compongono la linea dell'EVO 2018 sono:Tekken 7, Super Smash Bros. (Wii U, dato che il prossimo Smash, mostrato durante l'E3 da Nintendo uscirà in dicembre), Street Fighter 5: Arcade Edition, BlazBlue: Cross Tag Battle, Guilty Gear Xrd REV 2, Injustice 2, Super Smash Bros Melee e, ovviamente, anche il neo entrato Dragon Ball FighterZ.

Quale sarà il montepremi

Il montepremi per ogni titolo non è ancora stato presentato, ma dovrebbe essere rivelato a brevissimo. Il torneo dedicato a Street Fighter V, tuttavia, offrirà un premio ancora più grande in palio: i preziosissimi punti per la classifica del Capcom Pro Tour. I Pro Tour Point vengono assegnati ai giocatori che si posizionano nei tornei ufficiali approvati da Capcom. I giocatori con il maggior numero di punti alla fine della stagione entrano nella Capcom Cup per provare a vincere uno dei più grandi montepremi che la scena dei fighting game ha da offrire.

L'EVO presenta il maggior numero di punti disponibili nel Pro Tour, quindi è un must per tutti coloro che vorranno avere una possibilità per competere nella Capcom Cup di fine anno.

Dove guardare l'EVO

A meno che voi non decidiate di volare a Las Vegas in agosto, l'EVO verrà trasmesso in streaming su piattaforme come Twitch e Facebook. L'account Twitch ufficiale dell'EVO fungerà da hub principale del torneo per tutto il weekend. Vari caster e commentatori di ogni community si alterneranno attraverso il programma frenetico nel corso degli otto tornei di quella intensa tre giorni competitiva.

Ci saranno anche una serie di stream dedicati a giochi specifici. Eccone alcuni: CapcomFighters; Netherrealm - Injustice 2; Tekken.

Il programma per l'evento verrà comunque ufficializzato un paio di settimane prima che l'Evo prenda il via. La maggior parte dei giochi dovrebbero iniziare alle 15:00 (orario nostrano) il 3 agosto e poi proseguire per tutto il giorno, fino a quando tutte le partite saranno completate.

Come seguire l'intero evento

Proprio come con gli anni precedenti, tutti i bracket dedicati ai vari titoli presenti saranno disponibili online sulla pagina smash.gg quando questa sarà disponibile. sarete quindi in grado di vedere giocatori, giochi e controllare costantemente come si evolve il bracket di ciascun gioco.

Cos'altro ci si dovrà aspettare

Per lungo tempo gli sviluppatori hanno utilizzato l'Evo come una vetrina per mostrare i loro titoli di prossima uscita. Dunque, con tutta probabilità verranno mostrati titoli come Soul Calibur 6 e, magari, altri titoli non annunciati durante il fine settimana.

Inoltre, accanto agli eventi maggiori, vi saranno anche altri piccoli tornei dedicati ai titoli che non fanno parte (o non fanno più parte) del circuito Evo del 2018. Tornei minori, a quanto è dato sapere, si terranno per Marvel vs Capcom: Infinite e Killer Instinct.

Il comitato organizzatore dell'Evo ha in programma il livestream anche di questi titoli su uno dei suoi canali Twitch, in modo da dare l'opportunità a tutti gli appassionati di poter guardare il proprio titolo preferito.

Nel corso dell'ultimo giorno gli sviluppatori dovrebbero salire sul palco principale per annunciare anche nuovi contenuti per i propri titoli. Capcom e Bandai, ad esempio, sfruttano da sempre l'importante vetrina dell'EVO per annunciare nuovi personaggi e contenuti, per cui i fan possono sperare di assistere a qualche nuovo DLC per Street Fighter V, oppure per Dragon Ball FighterZ.