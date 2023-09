F1 Manager 2023 ha 5 marce in più! Ecco come migliora rispetto al passato

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

A poco più di un mese di distanza dalla data di lancio (recuperate la nostra recensione di F1 Manager 2023, se ve la siete persa), la versione console di F1 Manager 2023 arriva anche sugli scaffali dei negozi, per chi continua a preferire il supporto fisico al digitale.



Coloro che hanno voluto attendere l'arrivo del gioco su disco si troveranno tra le mani una versione ripulita e aggiornata della produzione, che nelle sue prime settimane di vita è stato migliorata e arricchita con diverse patch, la più importante delle quali ha introdotto anche la possibilità di cambiare scuderia a carriera in corso, oltre a tutta una serie di interventi di bilanciamento dell'esperienza. Vediamo dunque quali sono le cinque marce in più di F1 Manager 2023, che lo differenziano dal suo predecessore.

Cambio di scuderia

Partiamo proprio dal cambio di scuderia, aspetto che non avevamo avuto modo di trattare in sede di recensione: la possibilità di trasferirsi da un team all'altro durante la modalità carriera è stata chiesta a gran voce dai giocatori e Frontier Developments ha raccolto il feedback della propria utenza implementando tale feature con la patch di fine agosto. Spostarsi alla guida di un'altra scuderia è possibile soltanto a fine stagione quando, in relazione ai risultati ottenuti, si raggiunge un determinato ranking, in base al quale si apriranno le porte di determinate realtà piuttosto che di altre.



Ognuna infatti, per essere approcciata, richiede una certa "valutazione team principal" e neanche a dirlo quelle al vertice esigono una valutazione molto più alta rispetto a quelle di media o bassa classifica. Una volta individuata la scuderia di cui si vuole prendere il controllo (sempre a patto di avere i requisiti necessari), basta selezionarla e ci si ritrova immediatamente a capo del nuovo team; nessuna trattativa, nessun escamotage che dia al giocatore la sensazione di essere stato cercato da quella squadra. Tutto funziona bene, anche se in maniera un po' troppo schematica. Resta comunque un'aggiunta che dona notevole profondità alla modalità Carriera.

Livello di sfida migliorato

Un difetto di F1 Manager 2022 che alle lunghe aveva messo d'accordo un po' tutti era la sua semplicità di fondo: una volta comprese le dinamiche alla base dell'esperienza il gioco risultava un po' troppo facile. Benché Frontier avesse tentato di arginare questa problematica tramite diverse patch, la situazione non è mai migliorata in maniera sensibile.

F1 Manager 2023 era dunque l'occasione per riscrivere da zero alcuni meccanismi e rendere più imprevedibili certe situazioni, cosa che effettivamente è stata fatta. Il nuovo manageriale dedicato alla Formula 1 è molto più difficile del suo predecessore, sia per un miglioramento delle routine comportamentali dell'intelligenza artificiale, sia perché sono state introdotte tutta una serie di variabili che rendono la gestione del team più complessa, a livello tecnico e finanziario. Abbiamo approfondito questi aspetti nella nostra recensione, quindi vi consigliamo di recuperarla qualora ne vogliate sapere di più. Iniziare dal basso con un piccolo team dunque è un'impresa piuttosto ardua su F1 Manager 2023!

Le Sprint Race

In F1 Manager 2023 fanno finalmente il loro esordio le Sprint Race. Il calendario ricalca fedelmente quello reale, così nei weekend in cui è prevista la sprint al sabato al posto delle consuete qualifiche ci ritroveremo a misurarci con le altre scuderie in una gara breve della durata di un centinaio di chilometri.

Il format utilizzato è però quello dello scorso anno, in cui l'ordine d'arrivo della gara sprint determinava quello di partenza in griglia per la gara domenicale, mentre il regolamento per la stagione 2023 prevede che l'ordine di partenza della domenica venga sancito dalle qualifiche del venerdì. A parte questa incongruenza però, le Sprint Race funzionano a dovere, e costituiscono una bella variabile che può rendere più imprevedibili certi weekend di gara.

Gli errori ai box

Nella moderna Formula 1 le strategie e la durata dei pitstop rivestono un ruolo fondamentale e spesso determinano il successo di una scuderia. In F1 Manager 2022 non capitava mai di vedere degli errori durante una sosta ai box e questo finiva per annientare una delle variabili più influenti in un gran premio. In F1 Manager 2023 è stato introdotto un sistema di addestramento della pit crew, che ne determina l'efficienza ma anche l'affaticamento.

Più i meccanici sono capaci e più rapidi saranno i pit stop, ma farli allenare troppo duramente aumenta il loro livello di stress e questo accresce le probabilità di errore. Questa nuova meccanica dunque pone al giocatore il compito di trovare il giusto equilibrio nell'addestramento della pit crew, per avere tempi di sosta ridotti e meccanici in buone condizioni fisiche. Un nuovo elemento di strategia dunque, che rende ancor più tangibile l'apporto del giocatore sulle sorti del team.

Modalità Race Replay

Mentre F1 Manager 2022 si reggeva solo ed esclusivamente sulla carriera, in F1 Manager 2023 è stata introdotta una opzione di gioco alternativa, chiamata Race Replay, suddivisa a sua volta in diverse sotto-modalità che hanno comunque un minimo comune denominatore: richiedono al giocatore di raggiungere un determinato obiettivo partendo da condizioni predefinite.

In alcuni casi si tratta di immergersi in scenari tratti dalle vere gare della stagione in corso, mentre in altri si parla di incarichi pensati ad hoc dagli sviluppatori. Ad ogni modo ci troviamo di fronte a sfide piacevoli e appaganti, che sono in costante aggiornamento, pensate per sessioni di gioco relativamente brevi. La modalità è insomma un'ottima alternativa per chi ha voglia di svagarsi per qualche ora, senza immergersi anima e corpo nella gestione di un'intera scuderia per una o più stagioni.