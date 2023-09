Fae Farm, un magico life simulator: tanta avventura per i giocatori in erba

Sviluppato nelle fucine creative di Phoenix Labs, Fae Farm è ora disponibile su PC (via Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch. Questa variopinta avventura life sim si presenta come un gradevole passatempo per i giocatori in cerca di un'esperienza rilassante, dalle atmosfere fiabesche e dal gameplay accessibile. Una serie di caratteristiche che, unite all'inclusione nel titolo di un comparto multiplayer cooperativo, rendono la produzione perfetta per il divertimento in famiglia. Per le madri e i padri di piccoli videogiocatori in erba, Fae Farm potrebbe rappresentare un vero momento di condivisione.

Un accogliente mondo magico

Uno degli aspetti che più ci ha colpito in positivo è l'attenzione riservata dal titolo al tema della diversità. L'editor del personaggio offre infatti un ampio ventaglio di opzioni per dare vita alla propria identità di giovane esploratore o esploratrice. Anche la varietà degli NPC presenti sull'isola di Azoria sembra pensata apposta per far sentire accolti e a proprio agio tutti i visitatori. Una caratteristica sempre apprezzabile, soprattutto in un titolo che vuole rivolgersi anche alla fascia dei più piccini.

I videogiocatori in erba possono trovare in Fae Farm un ambiente fiabesco, nel quale dare libero sfogo alla creatività, tra coltivazione dei campi, costruzione di arredi per la casa, pesca o preparazione di manicaretti. Come del resto testimoniato dal PEGI 7 assegnato al gioco, l'esperienza non include forme di violenza esplicita, pur senza per questo rinunciare alle sfide e all'avventura.



In particolare, il protagonista del life simulator è chiamato ad assistere la cittadinanza di fronte all'emergere di strani fenomeni magici, tra rovi incantati, mulinelli che impediscono la navigazione dei mari, strane pozze di oscurità che contaminano gli scenari naturali. All'interno dei dungeon disseminati sull'isola, si annidano inoltre i Guazzabugli, buffi e dispettosi spiritelli che si divertono a ostacolare l'avanzata del nostro eroe.

Tra una missione e l'altra, i giocatori possono decidere di prendersi cura delle creature fantastiche che popolano l'isola, tra variopinte e fantasiose reinterpretazioni di mucche, conigli o galline. L'intera costellazione degli animali da fattoria è pronta a trovare asilo nella stalla del protagonista, a patto di essere ben nutrita, coccolata e di poter pascolare all'aria aperta. Anche le creaturine più piccole, come coccinelle, farfalle, lucciole o ranocchie, sono pronte a rendere più movimentata la nostra giornata, ma devono essere liberate in un curato giardino in miniatura. In Fae Farm trova spazio un mondo fatato dai confini estesi ma non sterminati, nel quale esplorazione, avventura e agricoltura uniscono le forze in un impasto ludico estremamente accessibile. Il sistema di comandi del titolo è infatti molto semplice, mentre le logiche che regolano gli aspetti da life e farming simulator - come evidenziato anche nella nostra recensione di Fae Farm - risultano piuttosto essenziali. Caratteristiche che da un lato rendono Azoria una destinazione meno allettante per giocatori senior smaliziati e in cerca di un'esperienza profonda o impegnativa, ma che dall'altro aprono le porte del genere all'utenza in cerca di un passatempo rilassante o a piccoli avventurieri videoludici in erba.

Un'avventura da condividere

Come evidenziato in apertura, gli scenari fantasy di Fae Farm possono essere percorsi sia in solitaria sia in compagnia. L'intera storia confezionata da Phoenix Labs può infatti essere seguita da un massimo di quattro giocatori, con supporto sia a un multiplayer online sia a un'esperienza in locale su più hardware. Il titolo dunque non ospita feature multiplayer in split-screen, ma la condivisione dell'esperienza è incentivata dal supporto al cross-play, che rende possibile l'interazione tra utenti PC e Nintendo Switch.

Tramite le feature multiplayer, ogni utente può invitare chiunque possegga una copia di Fae Farm a recarsi presso il proprio casolare. Una volta approdati su Azoria, i visitatori potranno unire le forze con l'eroe locale, sia per affrontare le missioni principali sia per cimentarsi in attività di raccolta, esplorazione o gestione della fattoria. Spazio ovviamente anche alla cura delle creature magiche che popolano l'isola, così come alle attività di personalizzazione della dimora del giocatore. Segnaliamo peraltro che le opzioni di salvataggio multiplo consentono di condividere l'avventura anche con molteplici gruppi.



In chiusura, sappiate che i confini di Azoria sono destinati ad ampliarsi nel tempo. Il team di sviluppo ha infatti già confermato di avere in programma un ricco calendario di supporto post-lancio. Quest'ultimo prevede la distribuzione di due grandi espansioni, che saranno pubblicate tra il dicembre 2023 e il giugno del prossimo anno.

I DLC introdurranno in Fae Farm nuove aree da esplorare, popolate da creature e cittadini aggiuntivi. Spazio dunque anche a quest, colture e magie inedite con cui ampliare il proprio arsenale da combattenti contadini. A tal proposito, le due espansioni potranno essere scaricate gratuitamente su Nintendo Switch sin dal momento del lancio. Su PC, invece, la fruizione dei DLC è vincolata all'acquisto della Deluxe Edition di Fae Farm.