Fallout 76: aggiornamenti e supporto post lancio in attesa di Wastelanders

A oltre un anno da uno dei lanci più burrascosi nella storia di Bethesda, Fallout 76 si prepara ad accogliere il suo aggiornamento più grande e ambizioso. Wastelanders, atteso entro la fine del primo quadrimestre di questo 2020, promette di segnare una svolta netta per il titolo del publisher statunitense, che con la nuova espansione punta a riportare la vita tra le lande verdeggianti della Virginia occidentale, con un carico di nuove storie e avventure. In attesa di scoprire se il contenuto riuscirà a riaccendere l'interesse della platea, abbiamo deciso di ripercorre tutte le principali tappe di un tortuoso percorso iniziato quando, il 23 ottobre del 2018, migliaia di giocatori varcarono per la prima volta il pesante portale del vault 76. Un'occasione anche per capire se, allo stato attuale, l'Appalachia di Fallout 76 merita di essere riscoperta, di risuonare ancora una volte delle note suadenti di una certa hit post apocalittica.

Country roads, take me home

Partiamo da un presupposto essenziale, necessario per inquadrare nel modo giusto ciascuna delle considerazioni a seguire. A prescindere dai miglioramenti apportati al titolo, dai contenuti aggiuntivi distribuiti da Bethesda e dalle revisioni operate nel corso dei mesi, il nucleo dell'offerta di Fallout 76 è rimasto sostanzialmente invariato. Questo, in soldoni, vuol dire che se non siete mai stati attratti dal concept del gioco e dalla sua formula ludica, oppure se il tempo trascorso tra le montagne dell'Appalachia vi ha lasciato in corpo solo sensazioni spiacevoli, è altamente improbabile che lo stato attuale della produzione vi convinca a rivedere in toto le vostre passate posizioni.

Una considerazione che non riguarda in senso stretto la qualità del supporto post lancio negli ultimi 15 mesi, ma più che altro la natura di un titolo che, ora come allora, fatica ad accordarsi con i gusti del grande pubblico. Malgrado tutto, però, il West Virginia di Fallout 76 continua ad essere il luogo di ritrovo giornaliero di una gran quantità di giocatori, attirati dalle atmosfere suggestive di un mondo straordinariamente ricco e affascinante, tanto imperfetto quanto avvolgente.



Gli scenari apocalittici dipinti dal team di sviluppo portano su schermo un mosaico di storie da scoprire, che fanno da cornice a una narrativa emergente in grado di regalare dosi sorprendentemente abbondanti di divertimento, con la complicità di una direzione artistica che fa dell'ambientazione di Fallout 76 una delle migliori della saga. Un tesoretto di avventure che lo studio ha provveduto a rimpinguare con ogni aggiornamento, arricchendo il bagaglio contenutistico del gioco con nuove questline ed eventi che non solo hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse dei fan, ma hanno favorito l'instaurarsi di un clima comunitario generalmente molto positivo, in linea col concetto di "ricostruzione" alla base dell'esperienza.

Un clima che, dopo le prime patch tese a aumentare la solidità generale del comparto tecnico (con risultati altalenanti) e la gestione del carico, si è fatto più disteso con l'inserimento di una nuova modalità "Sopravvivenza" dedicata agli amanti del PvP, migliorato rispetto al day one ma ancora afflitto da evidenti problemi di bilanciamento. Un discorso che riguarda - seppur in modo diverso - anche i Cunicoli, il nuovo dungeon endgame aggiunto al gioco come parte degli update di Wild Appalachia. Si tratta di un dedalo di tunnel utilizzati come rifugio durante la Grande Guerra, e ora popolato da orde di ghoul famelici e robot ostili, da esplorare a caccia di gloria (leggasi "punti esperienza") e loot. Per quanto l'attività in sé sia stata una piacevole aggiunta alla gamma dei contenuti di Fallout 76, il livello di difficoltà medio dell'area rendeva l'esplorazione fin troppo agevole, in rotta con la promessa di una sfida per i giocatori di alto livello. Un'alternanza di note positive e mezzi passi falsi che, nel complesso, rappresenta un costante quasi assoluta per il supporto post lancio messo in piedi da Bethesda, con alcune eccezioni significative.



Tra queste meritano sicuramente una menzione il venditore Murmrgh, un minatore talpa che permette di scambiare gli oggetti leggendari inutilizzati con una valuta speciale da spendere in pezzi d'equipaggiamento più potenti, e i distributori automatici che i giocatori possono sfruttare per vendersi a vicenda il loot in eccedenza, trasformandosi in veri e propri mercanti. Una dinamica, quest'ultima, richiesta a gran voce dalla community, che ha provveduto a rendere l'economia del West Virginia più viva e stimolante.

La notte è più buia prima dell'alba

L'inizio della successiva stagione di contenuti, denominata Nuclear Winter, ha visto l'esordio di una modalità Batte Royale che ha contribuito ad ampliare l'offerta di titolo con un'appendice ludica secondaria ma interessante. Per quanto figlia di una formula non particolarmente originale, questa attività è stata accolta favorevolmente dall'utenza, anche in virtù di una revisione azzeccata delle meccaniche del titolo (mutazioni, sistema di Perk e C.A.M.P. in primis) e di un buon mix di dinamiche PvE e PvP, studiate per premiare il gioco di squadra e l'abilità dei giocatori.

Permane ancora qualche problema di bilanciamento, cui si aggregano un buon numero di grane tecniche ereditate dalla modalità principale, ma Nuclear Winter resta comunque un passatempo piacevole, anche per i meriti di un sistema di ricompense che permette di sbloccare oggetti estetici di vario genere. Ben meno convincente risulta invece l'aggiunta del Vault 94, il primo raid destinato ad offrire ai giocatori di alto livello un banco di prova per le proprie capacità.



Le sfide di questo complesso sotterraneo - da affrontare preferibilmente in gruppi da quattro - cambiano a seconda del livello di difficoltà scelto (tre in totale), che determina il numero e la potenza dei nemici, e può imporre complicazioni aggiuntive come un timer che segna il tempo massimo per completare l'istanza. Sfortunatamente, però, le meccaniche che scandiscono ogni fase del raid mancano di carattere e finiscono per rendere l'esperienza piuttosto piatta, senza considerare che le ricompense proposte dall'attività, sia in termini di XP che di loot, faticano a giustificare l'impresa.

Ad aggravare il tutto c'è poi un sistema di matchmaking inefficace, che rende ancor più arduo attraversare con successo una zona che, tra le altre cose, è un vero concentrato di magagne tecniche, tra bug di ogni tipo, crash che azzerano la progressione, e un frame rate dolorosamente instabile. Allo stato dei fatti, la situazione è così critica che gli sviluppatori hanno deciso di chiudere definitivamente le porte del Vault 94, che sarà sigillato con l'uscita dell'espansione Wastelanders.



Tra le novità più dibattute della stagione di Nuclear Winter c'è poi il piano di sottoscrizione Fallout First, che al costo - tutt'altro che modico - di 120 euro annui garantisce agli utenti l'accesso a server privati (fino a un massimo di 8 giocatori), una quota mensile di 1650 Atomi (la valuta premium del gioco) e vantaggi aggiuntivi come la Cassa di Rottami (un contenitore con spazio illimitato per gli oggetti di creazioni e la Tenda di Sopravvivenza (una base per il viaggio rapido da posizionare liberamente in giro per la mappa).

Malgrado le polemiche scatenate dall'abbonamento, che ha perfino generato lotte di classe tra i sopravviventi "standard" e l'Aristocrazia Apocalittica (il clan dei giocatori paganti), non parliamo di un'aggiunta negativa in senso assoluto, anche perché del tutto simile ai servizi premium presenti in molti altri giochi multiplayer. Il programma Fallout First rappresenta però l'emblema di una strategia di supporto claudicante e alquanto fuori fuoco, scandita da un alternarsi di buone intuizioni e operazioni piuttosto infelici, come ad esempio l'inserimento dei kit di riparazione tra gli oggetti acquistabili con moneta sonante (una svolta potenzialmente pay-to-win). Dando un'occhiata al percorso tracciato dagli aggiornamenti distribuiti dall'ottobre del 2018 ad oggi, si notano importanti fluttuazioni nell'efficacia degli update, culminata negli ultimi mesi con contenuti approssimativi e privi del giusto mordente. Alcune scelte sul fronte della monetizzazione risultano poi particolarmente stridenti e difficili da digerire, specialmente considerando lo stato di una produzione che - dal punto di vista tecnico - è ancora lontana dalla sua forma ideale.



Un vero peccato visto che, come anticipato in apertura, il mondo di Fallout 76 continua a dimostrarsi, con tutti i suoi difetti, capace di offrire un enorme parco giochi a tema apocalittico dove perdersi per decine e decine d'ore in compagnia di amici e alleati occasionali, cullati dal fascino di un'ambientazione che alletta i sensi con un costante invito all'esplorazione. Per questo motivo, malgrado tutto, non possiamo fare a meno di attendere con impazienza l'esordio di Wastelanders, che promette di segnare una vera e propria ripartenza per il titolo multiplayer di Bethesda.



Riportando gli NPC umani tra le montagne dell'Appalachia, lo studio punta ad avvicinare l'esperienza di Fallout 76 agli standard dei capitoli single player, tra le maglie di una campagna narrativa che si snoderà tra location sconosciute e scenari familiari, luogo di ritrovo di fazioni il lotta fra loro.

Storie, questline e attività inedite che segneranno l'introduzione di un sistema di reputazione concettualmente vicino a quelli visti negli altri titoli della serie, oltre a un'ampia gamma di modifiche sostanziali come quella che riguarderà l'interfaccia utente, attualmente tra le note dolenti del prodotto. A tal proposito, la scelta di posticipare il lancio di Wastelanders, per dare al team tutto il tempo necessario per risolvere i problemi che affliggono il gioco, sembra più che sensata, ma al tempo stesso vincola Bethesda a un tacito accordo con i membri della community: l'arrivo dell'espansione deve trasformare Fallout 76 in un titolo all'altezza del suo potenziale, o rischia di compromettere in via definitiva la fiducia del pubblico. Una svolta necessaria, che speriamo arrivi a regalarci nuove ragioni per affrontare in compagnia i mille pericoli della Virgina occidentale.