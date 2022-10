Fallout 76 Expeditions The Pitt: oltre i confini dell'Appalachia

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Il lancio di Fallout 76 è stato piuttosto problematico e i mesi successivi all'approdo del game as a service sul mercato hanno chiamato il team di sviluppo ad affrontare numerose sfide. Malgrado le difficoltà, Bethesda si è rimboccata le maniche e senza gettare la spugna ha continuato a supportare la sua creatura con aggiornamenti costanti e l'introduzione di funzionalità richieste a gran voce dalla community, e che abbiamo approfondito nel nostro speciale sull'evoluzione di Fallout 76. Il percorso intrapreso dagli sviluppatori ci ha portato fino al debutto del Pitt, la nuova espansione gratuita forte di un'attività inedita che catapulta il giocatore oltre i confini dell'Appalachia. Diamo quindi una spolverata alla nostra Armatura Atomica e ritorniamo nella terra della radioattive.

Verso l'Appalachia e oltre!

Una volta avviato Fallout 76 dopo l'installazione dell'ultimo aggiornamento è possibile notare qualcosa di nuovo sulla mappa. I Soccorritori hanno fatto il loro ritorno in Appalachia e un piccolo dispiegamento di membri appartenenti a questa fazione ha deciso di stabilirsi all'interno del Whitespring Resort, un enorme edificio che i sopravvissuti chiamano Rifugio.

La necessità di trovare un luogo sicuro da parte dei Soccorritori è dovuta alla peculiare missione del gruppo, che consiste nella protezione e nella preservazione del prezioso Vertibird. Si tratta proprio del celebre velivolo militare, ch riveste un ruolo di fondamentale importanza nell'economia dell'espansione. Difatti è solo grazie alla disponibilità del velivolo che i sopravvissuti possono partire alla volta di nuove destinazioni situate al di fuori dei confini dell'Appalachia, così da poter prestare aiuto agli insediamenti che richiedono protezione.



Ovviamente il nostro mezzo di trasporto necessita di energia per poter decollare e condurci verso nuovi orizzonti ed è proprio questo il pretesto per proporre ai giocatori di Fallout 76 una serie di missioni giornaliere inedite che sono fondamentali per svolgere le attività più corpose dell'espansione.

Entra così in gioco Orlando - uno dei tanti NPC che potremo incontrare all'interno dell'edificio che ospita i Soccorritori - che affida quotidianamente al giocatore un totale di tre incarichi per ridare energia alla batteria a ultracelle che alimenta il Vertibird. Ciascuna di queste missioni contribuisce alla ricarica del velivolo (le prime due ripristinano il 25%, la terza il restante 50%) ed è quindi essenziale per poterlo mettere in funzione. Gli obiettivi in questione spaziano dalla raccolta di ingredienti per aiutare uno dei Soccorritori a preparare deliziose pietanze ricche di sostanze radioattive, fino alla lettura di terminali sparsi in giro per l'Appalachia. Trattandosi di incarichi che vanno svolti più e più volte, è chiaro che si tratta di una tipologia di attività piuttosto ripetitiva e, fortunatamente, aggirabile: solo il caposquadra deve disporre di un veicolo carico ed è quindi possibile partire all'avventura anche senza portare a termine questi compiti se non si vestono i suoi panni.

Prossima fermata: il Pitt

Una volta che il nostro aeromobile è predisposto alla partenza, non ci resta altro da fare che salire sul tetto del Whitespring Resort, dove un gruppo di Soccorritori è pronto a farci prendere il volo verso destinazioni che gli appassionati della serie Bethesda ameranno particolarmente. Ci riferiamo al Pitt, ovvero la versione post-apocalittica di Pittsburgh, città della Pennsylvania che abbiamo già apprezzato in Fallout 3 sotto forma di espansione.

Questa terra di nessuno è esattamente come ce la ricordiamo: piena di pericoli e radiazioni. A tal proposito, le nostre visite al Pitt tramite l'avvio delle Spedizioni "Per l'unione" e "Dalle ceneri al fuoco" saranno dovute alla richiesta di soccorso dei due leader dell'Unione del Pitt: Hex e Danilo. Il duo ha deciso di invocare l'aiuto dei Soccorritori per fronteggiare la minaccia rappresentata dai Fanatici, un gruppo di predoni che prima spara e poi fa domande.



Questi loschi figuri non solo adorano la violenza, ma dispongono anche di un arsenale invidiabile; durante le nostre operazioni all'interno di questi territori ci imbatteremo spesso e volentieri in Fanatici protetti da Armature Atomiche e quindi molto resistenti a qualsiasi tipo di attacco. Come se non bastasse, gli spietati predoni stanno svolgendo misteriosi esperimenti all'interno della fonderia del Pitt.

Ciò significa che nei paraggi dovremo tenere a bada anche i Trog, esseri mutanti che sembrano avere a che fare proprio con i laboratori della fazione nemica. In ciascuna delle due Spedizioni di Fallout 76 dovremo quindi affrontare percorsi più o meno lineari che ci vedranno eliminare orde di nemici e completare una serie di obiettivi principali e opzionali, grazie a cui potremo rendere più ricco il bottino finale. Dopotutto queste attività endgame servono proprio ad ampliare l'arsenale e il completamento delle Spedizioni consente di mettere le mani su equipaggiamento leggendario, punti esperienza e progetti. In aggiunta, i giocatori ricevono in dono anche un quantitativo variabile di Francobolli, che rappresentano la valuta di scambio del Whitespring Resort: basta far visita a Giuseppe con una manciata di questi preziosi oggetti del passato per ricevere in cambio progetti rari.



Fallout Expeditions The Pitt non è un aggiornamento rivoluzionario e le sue attività tendono a diventare ripetitive in poco tempo, ma è indubbio che l'idea alla base di questo DLC gratuito abbia delle grandi potenzialità. La nostra speranza è che il team di sviluppo decida di proporre una struttura simile - magari articolata meglio e con più destinazioni - anche nei futuri content update, così da permettere agli affezionati del brand di partire verso luoghi noti per riscoprirli in una nuova veste, proprio come accaduto con il Pitt. Dopotutto l'universo del brand è vasto e con un pretesto del genere si potrebbe far arrivare il Vertibird dappertutto.