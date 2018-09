Fallout 76 e il Nucleare: quattro storie sulla bomba atomica

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Non vedete l'ora di mettere le mani su Fallout 76? State contando i giorni che vi separano da quel fatidico 13 Novembre? Niente paura: ci pensiamo noi di Everyeye.it! Beh, no...non possiamo anticipare la data d'uscita. Non abbiamo tutto questo potere (...per ora!). Quello che possiamo fare è cercare di coccolarvi al meglio nell'attesa che Bethesda distribuisca il suo nuovo gioiellino. Una delle ragioni principali del nostro amore per Fallout è, senza dubbio, lo storytelling: non soltanto i lunghi dialoghi contorti e bizzarri, ma anche e soprattutto la relazione speciale che si crea tra il mondo di gioco ed il giocatore. "Promiscuità" è la parola d'ordine: una perfetta fusione tra le tragedie delle esplosioni nucleari, la moralità ambigua dei personaggi, la follia visionaria dei pezzi da novanta e la sensazione di speranza e di rinascita della civiltà umana.

E così, vagare in un pericoloso deserto, accompagnati dallo scricchiolio delle ossa sotto ai piedi e quello della radio malconcia che trasmette una musica swing, diventa talmente inquietante da essere bellissimo. Fallout, in altre parole, ha saputo rappresentare in modo originale ed iconico le fantasie sul mondo del nucleare, ed è proprio quello di cui vi parleremo, quindi basta con la malinconia: ecco a voi quattro storie sulla bomba atomica, accompagnate da quattro giochi che placheranno un po' della vostra fame radioattiva. Occhio ai contatori Geiger!

Il "Papa" e l'invenzione della bomba atomica

Di scienziati pazzi, nella storia dei videogiochi, ne abbiamo incontrati tanti: alcuni particolarmente buffi, dal dottor Neo Cortex di Crash Bandicoot a Ivo Robotnik (aka Dr. Eggman) della fortunata serie di Sonic, altri completamente psicopatici, come ad esempio il dottor Stanislaus Braun di Fallout 3. Nel Vault 112, infatti, dopo aver seguito nostro padre alla ricerca di un congegno per la purificazione dell'acqua, potremo sedere in una capsula di realtà virtuale, che ci porterà nel "magico" scenario di Tranquility Lane, una simulazione computerizzata del mondo pre-atomico.

Qui incontreremo una bambina di nome Betty, avatar digitale del dott. Braun. Se non avete mai giocato al titolo vi invitiamo caldamente a scoprire da soli quali "giochi" divertenti vi verranno proposti per completare la missione: puro delirio in stile Fallout!

Un altro scienziato tanto geniale da essere spesso incompreso, e persino definito pazzo, visse in Italia non moltissimo tempo fa: lo chiamavano "il Papa". Il "Regio istituto di fisica dell'Università di Roma" era stato un luogo tranquillo, di religioso e silenzioso studio, fino a qualche anno prima. Al suo arrivo, però, si era trasformato in una sorta di pista da jogging, e quel silenzio tanto pulito ed accademico veniva interrotto ogni cinque minuti dal galoppare dei tacchi di una banda di scalmanati che correva per il corridoio, lungo circa 25 metri.



A creare scompiglio erano il Papa, il Cardinale, la Divina Provvidenza ed il resto della cricca. Nessun prelato uscito di senno, no: questi erano soltanto i nomignoli che si erano affibbiati rispettivamente Enrico Fermi, Emilio Segrè e Cesare Trabacchi: che insieme ad altri giovani geni formavano il famoso gruppo dei "ragazzi di via Panisperna". Correvano avanti e indietro, ancora, ancora ed ancora.

Dovevano raggiungere l'altra parte dell'Istituto nel minor tempo possibile, perché stavano conducendo un esperimento: bombardavano il nucleo di diversi elementi grazie ad una sorta di pistola a neutroni e dovevano allontanarsi dal materiale radioattivo e controllare il contatore Geiger in un batter d'occhio, spesso la reazione durava soltanto pochi secondi. Un giorno, nell'estate del 1934, quel viavai incessante di scienziati maratoneti s'interruppe bruscamente, perché era accaduto un fatto fuori dall'ordinario: irradiando l'uranio si era generata una radioattività altissima. Fermi aveva scisso l'atomo, ma ancora non lo sapeva. L'11 Novembre del 1938, il Corriere della Sera scriveva, a pagina 6, un breve trafiletto sul premio Nobel assegnato a Fermi. "Strano", si potrebbe ben pensare. Per avere una spiegazione rapida a questa notizia insolita, basta guardare la prima pagina del quotidiano di quel giorno: le leggi razziali erano state approvate dal Consiglio dei Ministri. La moglie di Fermi, Laura Capon, era ebrea, ed il sentimento patriottico per un conseguimento tanto prestigioso svanì così nel denso fumo della censura fascista. Il "Papa" di via Panisperna decise di fuggire in America, dove avrebbe fatto parte, assieme a tanti altri intellettuali perseguitati nell'Europa nazista, di un certo progetto: nome in codice "Manhattan". Nasceva così, dalle viscere dell'odio, l'arma che avrebbe messo la parola fine alla Guerra: la bomba atomica.



(S)fortuna che dista 300 km

Assistere ad un'esplosione nucleare dev'essere qualcosa di indescrivibile. Se vi dovesse venire voglia di vivere l'esperienza, dal punto di vista videoludico ovviamente, il nostro consiglio è quello di tuffarvi nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare. Durante la missione "Shock And Awe" vi ritroverete a dover salvare un pilota di elicottero, abbattuto da un colpo di RPG. Con il superstite in spalla, mentre centinaia di proiettili vi fischiano a pochi centimetri dalle orecchie, il Comando vi contatterà via radio con un messaggio angosciante: a pochi chilometri dalla vostra posizione è stato trovato un ordigno nucleare, ed il team NEST sta cercando di disarmarlo. Appena decollati, l'esplosione: una delle migliori rappresentazioni da vivere col pad in mano, decisamente consigliata!

Un giovane ingegnere ventinovenne, impiegato della Mitsubishi, sta finalmente tornando a casa da un lungo viaggio di lavoro, durato tre mesi. Prima di partire, però, si rende conto di non avere con sé il suo "hanko", una sorta di bollo che dava il permesso di spostarsi liberamente sul territorio Giapponese. Così, Tsutomu Yamaguchi (questo il nome del nostro protagonista) dice ai suoi colleghi, Akira e Kuniyoshi, di raggiungere la stazione senza di lui. Tsutomu si avvia un po' seccato verso l'edificio dove lavorava, affretta il passo per poter rivedere casa sua il prima possibile.



Ad un certo punto però, la luce del sole comincia a farsi più intensa, più accecante, e tutto diventa bianco. I clacson delle auto, le voci dei passanti, il gracchiare dei corvi, si fondono in un unico boato ruggente, e cala un silenzio lungo un'eternità. Quel giorno era il 6 Agosto del 1945. La città in questione è Hiroshima. Era stata sganciato Little Boy, "simpatico" nomignolo del primo ordigno nucleare a colpire un obiettivo civile.

Miracolosamente, Tsutomu è ancora vivo. Ha riportato diverse ferite, gli si è rotto un timpano e la parte sinistra del corpo è piena di ustioni. Il proverbiale rispetto per il dovere, caratteristico dei giapponesi, fa sì che lo stoico ingegnere si presenti al lavoro per fare rapporto nella sua città d'origine, soltanto dopo essersi riunito coi colleghi Akira e Kuniyoshi, ed aver ricevuto le cure mediche necessarie all'ospedale locale.

Di ritorno alla Mitsubishi, Tsutomu deve spiegare al suo capo l'accaduto. Incredulo, il boss comincia a vaneggiare sulla possibilità che una sola bomba potesse distruggere un'intera città. "Impossibile", dice. Ma proprio mentre la conversazione sta avendo luogo, le sirene antiaeree cominciano a gridare. Tsutomu si butta immediatamente a terra e prega. Di nuovo quel candido bagliore, di nuovo quel silenzio assordante. Quel giorno era il 9 Agosto del 1945. La città in questione è Nagasaki, distante ben 300 chilometri dalla prima detonazione. Era stato sganciato il secondo ordigno, Fat Man. L'esplosione, questa volta, è ancora più potente, ma grazie alla conformazione irregolare del terreno, Tsutomu non riporta neanche un graffio. Questa storia è ancora più incredibile se si pensa al fatto che Nagasaki non è mai stato l'obiettivo primario dei bombardamenti nucleari da parte degli Stati Uniti: il piano prevedeva un attacco a Kokura, ma il cielo era troppo nuvoloso per avere una buona visuale del bersaglio. Tsutomu Yamaguchi è morto a Nagasaki, il 4 Gennaio del 2010, alla veneranda età di 93 anni. Nonostante la sua incredibile storia, ha taciuto sull'accaduto per molto tempo: una "fortuna", la sua, che in pochi vorrebbero avere.

A119: quando la Luna rischiò grosso

Quanti di voi conoscono Carl Sagan? È una sorta di Piero Angela americano, diciamo così: oltre ad essere un grande scienziato, infatti, Sagan è stato un divulgatore scientifico divenuto molto celebre negli Stati Uniti grazie alla serie TV Cosmos, trasmessa negli anni Ottanta. Poco dopo la sua morte, nel 1996, uno scrittore di nome Keay Davidson si mise al lavoro per poter pubblicare la biografia completa dello scienziato che aveva intrattenuto milioni di americani.

Durante le sue ricerche, Davidson s'imbatté in un documento alquanto insolito: era una domanda di lavoro che Sagan aveva inviato all'Università della California, con una lista di pubblicazioni, tra le quali spiccavano dettagli su un certo progetto "A119". Non avendone mai sentito parlare, Davidson si rese conto di avere tra le mani qualcosa di straordinario...e di molto pericoloso!

Il progetto segreto A119 era stato concepito nel 1958 dall'Air Force. Consisteva, udite udite, nel detonare un ordigno nucleare...sulla Luna! Gli scopi di un progetto tanto strampalato erano due, uno scientifico, l'altro propagandistico: oltre a poter scoprire di più sull'astrogeologia del nostro satellite, e comprendere più a fondo gli effetti della collisione di asteroidi con la superficie lunare, l'esplosione sarebbe stata osservabile a occhio nudo dalla Terra, rinvigorendo la forza d'immagine della tecnologia americana.



Quelli erano gli anni della Guerra Fredda, ed il lancio in orbita del satellite sovietico Sputnik 1, era stato un duro colpo per gli USA, creando quella che oggi viene storicamente ricordata come "crisi dello Sputnik": un momento di particolare ansia per l'Occidente capitalista che temeva un accelerarsi troppo repentino del gap tecnologico con l'Unione Sovietica. Certo, una bella esplosione nucleare sulla Luna, visibile in tutto il mondo, sarebbe stato un bel colpo, inizialmente...ma le conseguenze da affrontare erano decisamente troppe!

L'esplosione, infatti, sarebbe "rimbalzata" sulle fasce di van Allen che circondano la Terra generando un devastante impulso elettromagnetico che avrebbe causato ingenti danni alle telecomunicazioni ed ai dispositivi elettronici. Il progetto A119 venne così scartato, e gli americani concentrarono gli sforzi sulla colonizzazione dello spazio che portò, nel 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin a passeggiare, pacificamente, sulla Luna.

Parlando di impulsi EMP e di esplosioni spaziali non possiamo non tornare alla serie Call of Duty, nello specifico a Modern Warfare 2. Nella missione single player iconicamente intitolata "Second Sun", infatti, potrete assistere a quello che in gergo militare viene definito "HANE" (High Altitude Nuclear Explosion), alla distruzione della stazione spaziale americana, ed ad un impulso elettromagnetico che cancellerà ogni traccia di tecnologia in tutta le East Coast...cosa desiderare di più?

Kojima e il nucleare di oggi

Chiunque abbia giocato ed amato la serie Metal Gear Solid sa quanto il maestro Kojima sia particolarmente sensibile, seppure nel suo stile unico ed inconfondibile, al tema del disarmo nucleare. Molti di noi (sottoscritto compreso) hanno affrontato le avventure di Solid Snake sulla prima console PlayStation da ragazzini, eccitati come pazzi per il gameplay rivoluzionario, ma senza prestare particolare attenzione al messaggio trasmesso da quel titolo che ha fatto la storia del videogioco. A chi non torna in mente, ad esempio, l'epica scena della tortura di Kenneth Baker, presidente della ArmsTech, ed il primo incontro con Revolver Ocelot? In pochi, però, ricorderanno il discorso tra Baker e Snake nella cutscene successiva, in cui viene citato il MUF, acronimo di Material Unaccounted For (nuclear industry).

Dopo aver bombardato il Giappone, nel 1945, gli Stati Uniti speravano di poter mantenere l'esclusiva sull'armamento nucleare il più a lungo possibile, ma le idee ed i principi di base sulla costruzione di un ordigno tanto devastante cominciavano già a circolare, coadiuvati dallo spionaggio militare internazionale. Bastarono, infatti, solamente quattro anni ai sovietici per condurre il loro primo test. Di lì in poi seguirono a ruota altre nazioni (Inghilterra, Francia e Cina, ad esempio) e cominciò la corsa agli armamenti. Anche se non c'è mai stato, ufficialmente, un esatto conteggio delle testate nucleari presenti nel mondo, sappiamo che il limite massimo venne raggiunto intorno alla metà degli anni Sessanta, con circa 30.000 ordigni pronti alla detonazione.



Nonostante USA e Unione Sovietica avessero giocato a fare la voce più grossa per quasi quarant'anni, nonostante i diversi accordi siglati tra le nazioni per cercare di regolamentare la produzione di armi atomiche, il 1989 soffiò via in un sol colpo molti dei piani che erano stati fatti: il crollo del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda fecero sì che si perdessero le tracce di buona parte delle bombe dei comunisti. Così, la falla cominciò a perdere: molti degli uomini in grado di progettare ordigni atomici, assieme ad una quantità imprecisata di materiali necessari alla loro costruzione svanirono nel nulla, molto probabilmente finendo nelle mani di piccoli e grandi Paesi intenzionati a sviluppare nuove armi.

Strumenti che diventano sempre più potenti, nemmeno minimamente paragonabili a quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Armi in grado di distruggere il pianeta Terra e la nostra civiltà in pochi secondi.

Come mai, allora, le bombe nucleari esistono ancora? Ce lo spiega Nastasha Romanenko! Sintonizzatevi sulla sua frequenza (141.52) subito dopo la morte di Baker e otterrete un'interessante spiegazione sulla "strategia dei deterrenti". L'idea è molto semplice: per evitare una guerra atomica, bisogna possedere armi atomiche! È un gioco militare che si basa sulla paura di un contrattacco da parte del Paese nemico, una politica che ancora oggi viene condivisa dalla maggior parte delle "destre" delle nazioni in possesso di arsenali nucleari. Attualmente, nel mondo sono presenti (e registrate) circa 15.000 testate: il 90% appartenenti a Russia e Stati Uniti. 9.600 bombe sono "in servizio", pronte ad essere detonate, il restante è in attesa di smantellamento. In Metal Gear Solid V, Kojima offrì la possibilità ai giocatori di dotarsi di un ordigno atomico nella propria base, oppure di attaccare quella nemica, disinnescando la minaccia. Il disarmo nucleare totale avvenne, nella versione PC, soltanto per un errore del sistema.

Probabilmente il piccolo "esperimento sociale" di The Phantom Pain riflette una realtà molto più angosciante di quanto ci piaccia pensare: il disarmo è più lontano di quanto immaginiamo. Noi una cosa ve la possiamo dire: le bombe nucleari ed i mondi post apocalittici ci piacciono da morire...ma soltanto nei videogiochi!