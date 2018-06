Fallout 76 e RAGE 2: la coppia d'oro di Bethesda per l'E3 2018

Bethesda ha in serbo interessanti novità per l'E3 di Los Angeles, tra cui gli attesissimi RAGE 2 e Fallout 76: proviamo ad analizzare da vicino i giochi confermati, tutti i rumor emersi nelle ultime settimane e le possibili sorprese che potrebbero arrivare sul palcoscenico della conferenza E3 di Bethesda. Cosa aspettarsi dalle prossime novità in arrivo dalla casa di The Elder Scrolls, DOOM e Fallout?

Giochi confermati Bethesda E3 2018

Al momento gli unici titoli confermati al 100% per la conferenza E3 2018 di Bethesda sono Fallout 76 e RAGE 2, sebbene tra i rumor siano presenti diversi annunci "altamente probabili" come quelli relativi al nuovo DLC di Prey e alla versione definitiva di Quake Champions.



Fallout 76

Stando ai primi dettagli emersi finora, Fallout 76 non sarà a tutti gli effetti un capitolo canonico della saga, ponendosi piuttosto come un punto di svolta per la serie post-apocalittica targata Bethesda. Secondo alcune fonti anonime vicine al progetto, il gioco potrebbe presentarsi come un survival online sulla falsariga di Rust e DayZ, mantenendo comunque fede ai tratti GDR tipici del franchise, alla presenza delle quest e all'importanza del comparto narrativo.

Dopo il primo teaser trailer pubblicato il 30 maggio, lunedì 11 giugno potremo conoscere finalmente i primi dettagli ufficiali sulle meccaniche e sulla struttura di gioco, facendoci un'idea più accurata sul genere di appartenenza. L'unica cosa certa, allo stato attuale, è che il nuovo titolo della serie sarà ambientato nel Vault 76, un rifugio antiatomico destinato ad aprirsi a distanza di 20 anni dagli eventi di Fallout 3 per ripopolare l'esterno.



RAGE 2

Guardando i nomi dei due sviluppatori coinvolti, viene spontaneo farsi delle grandi aspetttative su RAGE 2: se da una parte troviamo id Software a confezionare il gunplay e il lato shooter, dall'altra abbiamo Avalanche Studios a gestire la struttura open world e la libertà di azione della componente free roaming, per quello che si preannuncia un FPS post-apocalittico di ampio respiro e dai ritmi esplosivi.

Se il trailer del 15 maggio ci ha fornito un primo assaggio delle ambientazioni, dei nemici, delle armi e dei veicoli disponibili, la conferenza dell'11 giugno ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito alle dinamiche di gioco e al gameplay vero e proprio. Considerando che l'uscita del titolo è stata fissata per un generico 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, non escludiamo che in occasione della press conference possa arrivare l'annuncio di una finestra di lancio più precisa.

Rumor e speculazioni

Passando alle voci di corridoio che ruotano attorno alla conferenza Bethesda, sembra quasi scontato il reveal di un nuovo DLC di Prey ambientato sulla Luna, almeno a giudicare dai vari indizi pubblicati da Arkane Studios e dai 10 achievement a tema spuntati un paio di settimane fa su Steam. Buone probabilità di vedere anche altri annunci relativi a espansioni e aggiornamenti: se da un lato potrebbe avvicinarsi la release definitiva di Quake Champions (ancora disponibile in Accesso Anticipato), dall'altro The Elder Scrolls Online potrebbe arriccchirsi a breve di un grande update, ampliando ulteriormente la propria offerta. Cosa aspettarsi, invece, a livello di sorprese?

Pete Hines ha promesso una line-up eterogenea e variegata, suggerendo tra le righe il possibile arrivo di DOOM 2: si riferiva forse al sequel del reboot, o magari al remake del secondo capitolo uscito nel 1994?

Ricordiamo poi le dichiarazioni di Bethesda risalenti al 2016, in cui il publisher affermava di essere al lavoro sue due progetti tripla A "diversi dal solito": ammesso che uno di questi fosse Fallout 76, quale potrebbe essere l'altro? Magari il tanto chiacchierato Starfield, ipoteica nuova IP che punterebbe a unire GDR, fantascienza e open world? In tutto questo sembra sempre più lontano l'annuncio di The Elder Scrolls VI, a meno che il publisher non voglia giocare d'anticipo svelandone quantomeno il titolo e l'ambientazione, dando un primo antipasto in vista della presentazione completa. Da escludere, almeno per il momento, l'annuncio di un terzo capitolo di Wolfenstein e The Evil Within (possibile, invece, l'arrivo di nuovi DLC per Wolfenstein 2 The New Colossus e The Evil Within 2), mentre rimane aperta la possibilità di nuovi progetti legati alla VR, proseguendo sulla scia di Skyrim VR e DOOM VFR. Cosa dire, poi, del supporto a Nintendo Switch? Dopo il debutto di Wolfenstein 2 vedremo altri titoli in arrivo sulla console ibrida, magari a partire da Dishonored 2 o Fallout 4? E se invece venisse confermato a sorpresa Fallout 3: Remastered, in modo da celebrare il deciso anniversario del titolo con una riedizione multipiattaforma? Per rispondere a queste domande non rimane che attendere la conferenza E3 2018 di Bethesda: l'appuntamento è fissato per le 03:30 di lunedì 11 giugno.