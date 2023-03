La fantascienza nei videogiochi: Philip K. Dick, Metroid e l'horror sci-fi

Philip K. Dick, anticipatore di futuri possibili con la chiarezza allucinata di un oracolo e affannato genio dalla misera vita - perito proprio all'alba di un'anelata gratificazione economica e dell'affermazione mondiale seguita a Blade Runner di Ridley Scott - pubblicò le sue opere più estreme e visionarie, per lo più allora incomprese, dalla fine degli anni '60 in poi, senza nulla togliere al valore dei precedenti capolavori di una "fantascienza" mai convenzionale.



Tra i romanzi e i racconti di quegli anni ce n'è uno dei meno discussi ma tra i più ispirati e avveniristici per un discorso antropologico e filosofico sul videogioco, ovvero Labirinto di Morte (Death Maze) il cui titolo originale, considerato troppo lungo dall'editore, era The Name of the Game is Death, il nome del gioco è Morte. Vi si narra della lotta per la sopravvivenza di quattordici coloni abbandonati a se stessi sul micidiale pianeta Delmak-O, dove uno dopo l'altro troveranno la morte in un crescendo allucinatorio e misticheggiante.



Anticipando solo con vaghezza lo sconvolgente finale, la cui conoscenza assai parziale non turberà a chi non l'ha ancora letto l'esperienza di questo terrificante viaggio, citiamo le illuminanti parole con cui Umberto Rossi chiude la sua postfazione all'edizione italiana (Fanucci, 1994)di un romanzo che si rivela essere una meditazione a priori sul videogioco contemporaneo: "A chi parla Dick con il suo agghiacciante apologo? Ai lettori? Agli altri scrittori? Ai padroni e ai professionisti dell'immaginario di massa? Ai profeti della realtà virtuale? Agli ideologi del baccanale mediatico? Forse a tutti, a tutto l'equipaggio dell'astronave chiamata Terra che orbita ossessivamente attorno ad una stella viva, un'astronave affollata di giocatori che si distraggono dalla morte in mondi simulati...In parole povere Philip Dick ce l'ha con noi".



Un'introduzione dickiana per sottolineare come il videogioco di oggi, così spesso a tema fantascientifico dal seminale Spacewar sviluppato dal MIT nel 1962 fino a Space Invaders, Mass Effect, Metroid, Non Man's Sky, Dead Space o al venturo Starfield, sia stato un meraviglioso e inquietante oggetto fantascientifico (a proposito, ecco qui la nostra recensione di Metroid Prime Remastered). Tanto da indurci a riflettere se la chiave di lettura, interpretazione e studio del videogioco (non me ne voglia l'accademia e a sua preziosa esegesi) non sia la scienza ma la fantascienza. Ecco dunque una deriva tra le fantascienze esplorate dai videogiochi più recenti. Solo questi, perché rischieremmo altrimenti di scrivere un tomo.

Xeno-Fantascienza

Risulta difficile e fuorviante scindere le xeno-epopee e non considerarle nel loro straordinario insieme da Xenogears a Xenoblade Chronicles 3 (qui la recensione di Xenoblade Chronicles 3). L'immaginario fantascientifico diffuso, espanso e rielaborato durante il corso di decenni da Tetsuya Takahashi, irradia la sua unicità nel panorama del gioco di ruolo giapponese presente e passato, poiché sembra sorgere da un unico e ideale organismo primordiale per evolversi e mutare, adattandosi ai tempi e alle contingenze, mantenendo tuttavia il suo originale materiale genetico.

Un'iridescenza esplosiva che perdura da un'opera all'altra, come il ricordo di una radioattività, nella sempre definitiva proposizione di tempi e mondi che si prolungano con l'illusione di un eterno ritorno; una singolarità che distingue e isola gli xeno-videogiochi conferendogli un corpo mostruoso, cangiante, cucito con l'urgenza delle idee e al contempo con quelle delle necessità, persino le più materiali connesse al mutare dei "publisher", delle piattaforme e alla tirannia dei diritti. Un corpo immenso di immagini, parole, intuizioni, citazioni, musiche, spazi e altri innumerevoli corpi, quelli dei personaggi, che assemblano insieme al resto un'anatomia titanica che ricorda il racconto "In collina, le città" di Clive Barker .



Ma invece di formare giganti orripilanti e sanguinolenti allo stesso modo degli abitanti delle due cittadine del racconto dell'autore dei Libri di Sangue, le parti del corpo-opera di Takahashi si riuniscono nella meraviglia e nell'epica di un'epopea fanta-tecno-filosofica le cui visioni volano attraverso la suggestione dell'intreccio " come un astronave in ipervelocità tra le galassie lontane di George Lucas e l'altrove oltre l'infinito dell'odissea di Stanley Kubrick".

La science-fiction di Takahashi è ibridata inoltre da innumerevoli altre fantascienze occidentali (ma vi è anche la poetica meccanica dei robot di Go Nagai e soprattutto quella delle macchine da combattimento umanoidi multifunzione di Evangelion): le speculazioni sulla coscienza e la realtà di Dick; Stanislaw Lem con Solaris, Golem XIV o L'invincibile per le riflessioni dello scrittore polacco sui ricordi e sulle intelligenze artificiali; Jack Vance ma assai di più il Dan Simmons di Hyperion per l'invenzione di mondi e realtà altre. E alle fantascienze, così variate (grazie anche alla collaborazione con la moglie Kaori Tanaka, detta Soraya Saga) da risultare infine acquisite, personali, Takahashi aggiunge questioni filosofiche mai didascaliche estrapolate dagli stoici, da Karl Jaspers o da Friedrich Nietzsche, misticismo ebraico, cristiano, sufismo e buddismo, psicanalisi. Tutto risulta fuso con un'alchimia che si riassume nell'approccio di Jung alla materia, "una base alchemica per una psicologia del profondo" così evidente nella trilogia di Xenosaga, con i suoi personaggi chiamati Nigredo, Albedo, Citrine e Rubedo, nomi associati ai quei colori che illustrano i passi di un procedimento alchemico da intendersi come metafora di una psiche che tende alla sua pienezza.

Metroid Prime , la fantascienza come autoanalisi

Sebbene siano trascorsi venti anni dal suo esordio, il recente restauro per Switch della prima avventura in una soggettiva parziale di Samus Aran (perché la metamorfosi in morfosfera altera il punto di vista mutandolo in terza persona) ha confermato la validità avveniristica del Metroid di Retro Studios che si è rivelato essere senza tempo nella sua letale bellezza, un meccanismo perfetto di illusione fantascientifica soprattutto se esperito in portatile, con gli auricolari.

Il meccanismo di alienazione in un altrove è di potenza rara, c'è solo il giocatore/Samus in un mondo ostile, senza il conforto alcuno di una presenza amichevole, alimentando così un sentimento di solitudine che è straziante, comparabile a quello di Robert Neville durante i primi capitoli di Io Sono Leggenda di Richard Matheson (1954), l'unico essere umano in una Terra abitata da vampiri, un romanzo lontanissimo dalla fantascienza di Metroid ma così vicino nell'alimentare l'emozione di un'isolamento assoluto.

Metroid Prime è motore di una fantascienza intesa come segregazione dal reale, tuttavia non propone una balsamica fuga dalla realtà, anzi; i suoi silenzi, i suoni , gli spazi e i tempi contribuiscono ad un'autoanalisi, a creare un riflessivo vuoto per un confronto con se stessi, ad annullare ogni elemento fantastico per favorire una riflessione sull'essere soli, sulle proprie nevrosi e sulla depressione. Come Samus talvolta si specchia sul vetro del suo elmo, così chi gioca intravede se stesso nella disperante solitudine dell'oggi.

Fantascienza dell'orrore

C'è più orrore inteso come sgomento e angoscia esistenziale nei giochi sopracitati che in tanto "horror" fantascientifico del quale si tratta qui di seguito. A poche settimane di distanza sono usciti i "parenti serpenti" The Callisto Protocol e Dead Space Remake, due videogiochi sul raccapriccio che muovono a quell'ansia causata dalla "suspense" o almeno vorrebbero muovere, perché il primo in questo fallisce. Non si prova mai ansia in The Callisto Protocol, ma rabbia e fastidio, soprattutto quando si vedono alcune lodevoli intuizioni naufragare nel mare immoto dell'approssimazione, come quando si affrontano più nemici insieme e il "combat system" collassa su se stesso. Quello di The Callisto Protocol è un horror epidermico, solo felicemente "gore".

È dai tempi di Mary Shelley con il suo romanzo Frankenstein o il moderno Prometeo (1818) che il brivido dell'orrore convive con una ancora indefinita fantascienza, ma per giungere alla sua forma attuata nel videogioco dobbiamo trascorrere da Lovecraft (quelle rare volte in cui la scienza sostituisce/affianca il mito, come in From Beyond o Mountains of Madness) per arrivare a Who Goes There? (1938) di J.W. Campbell dal quale Christian Niby trasse nel 1951 il film La Cosa di un Altro Mondo, in seguito rielaborato in una lettura più lovecraftiana da John Carpenter.



Da citare anche L'Invasione degli Ultracorpi (1954) di Jack Finney o i terrificanti romanzi sui ratti di James Herbert (L'Orrenda Tana, 1979) che tratta il tema dei roditori con un andamento letterario più grandguignolesco, spettacolare e apocalittico di quello allucinatorio ne i Ratti nei Muri di Lovecraft. Può essere possibile che gli autori di A Plague Tale conoscessero l'opera sui ratti di Herbert, con le loro fiumane di topi.

Ma i due giochi in questione si fondano soprattutto sul fanta-horror cinematografico di Alien e La Cosa, anzi spesso quando i videogiochi coniugano i generi non sembrano riuscire ad andare oltre le visioni di Ridley Scott (poi di Cameron e Fincher) e John Carpenter. Hanno invece avuto successo nel restituire un orrore più esistenzialista il micidiale (nel bene e nel male) Scorn e Signalis (qui potete leggere la recensione di Scorn). Nei fanta-horror più riusciti che non si limitano a uno spassoso disgusto c'è sempre un'allegoria, una metafora sul presente, una critica politica e sociale (come negli Zombie di Romero, dove un vago ma indubbio presupposto fantascientifico c'è ). In Dead Space Remake permane un discorso sul misticismo e la religione, in The Callisto Protocol sebbene ci sia un tentativo verso questa direzione esso è pallido, estinto da una sceneggiatura confusa. Assai più interessante, sebbene questo sembri un gioco del futuro che ricicla lo stile estetico e ludico di cose per la tarda epoca PS3 e prima PS4, è Scars Above le cui tematiche fanta-horror riescono ad incuriosire e a risultare interessanti.

L'ucronia, la fantascienza delle possibilità

Uscito tra polemiche che qui evito di sfiorare, Atomic Heart prosegue quella tipologia di fantascienza che percorre una strada diversa dalla narrativa d'anticipazione, ma si guarda indietro e specula su un possibile futuro fondato su un'ipotesi. Si tratta di una fantascienza d'analisi, più storiografica che scientifica, nella quale rientra Un Americano alla Corte di Re Artù di Mark Twain, dove la magia è infine soppiantata da una tecnologia moderna, ma che trova la sua forma più compiuta ed esemplare nel celeberrimo La Svastica sul Sole di Dick e nel troppo poco citato capolavoro Ada del russo (stabilitosi poi negli Stati Uniti) Nabokov, dove non c'è mai stata la rivoluzione d'ottobre e l'energia elettrica è stata bandita dopo una catastrofe.

La Svastica sul Sole ha ispirato Wolfenstein, sebbene questo sia difficilmente comparabile al romanzo in questione per un approccio assai diverso all'ipotesi della vittoria nazista, mentre in Atomic Heart a vincere e a dominare il mondo è invece l'Unione Sovietica (eccovi una lettura speciale sulle opere che hanno ispirato Atomic Heart).



Ci sono speculazioni assai interessanti in Atomic Heart, una sorprendente opera prima, che considerato il suo genere di appartenenza concede assai più spazio alla costruzione del mondo di gioco e alla sua cronaca, mentre Wolfenstein è più manicheo nel suo racconto, con una netta divisione tra bene e male; quest'ultimo d'altronde è uno sparatutto, sebbene nella sua ultima incarnazione si sia aperto a memorabili momenti di narrazione, persino intimista.

Mille mondi

Pochi mesi e così tante fantascienze nella fantascienza attuata del videogioco che è tale anche quando giochiamo a Gran Turismo con la VR. C'è chi si interroga sulla fantascienza contemporanea domandandosi se abbia perso quella sua immaginifica facoltà di anticipare. Non credo sia vero, la letteratura continua a offrire straordinari romanzi (attenzione a quella cinese, autori come Chen Quiufan o Cixin Liu) e così la televisione (manca ancora qualcosa di potente come le prime stagioni X-Files) e il cinema, basti citare ad esempio Crimes of the Future di David Cronenberg.

Ma è innegabile che tra la grande fantascienza degli ultimi quaranta anni ci siano innumerevoli videogiochi il cui lunghissimo e qui improponibile elenco andrebbe da Xenogears a Mass Effect 2, da Hyper Light Drifter a Star Ocean 3, da Outer Wilds a Torment, da Half Life a Deus Ex, da Bioshock a Nier Automata, da Death Stranding a No Man's Sky, da Eastward a Returnal...