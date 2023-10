Fantasy Kommander, Numen e Age of Games: ritorno al futuro del videogioco

Il mondo dello sviluppo indipendente ha conosciuto negli ultimi anni una crescita a dir poco esponenziale. Con un pubblico internazionale sempre più aperto a esperienze videoludiche insolite e originali, molti game designer sono riusciti a concretizzare le proprie visioni creative, grazie anche alla meritevole opera di ricerca condotta da piccoli e grandi publisher. Un trend che ha portato alla ribalta editori come Annapurna Interactive e Devolver Digital, il cui fiuto per Indie di qualità è ormai noto, ma anche progetti quali ID@Xbox o EA Originals e persino videogame realizzati da un unico autore, da Tunic a Stardew Valley, passando per Vampire Survivors e Undertale.



Un panorama all'interno del quale anche la gaming industry italiana ha saputo ritagliarsi uno spazio. Accanto a colossi come Ubisoft Milano o Milestone, la penisola ospita un articolato tessuto produttivo Indie, in grado di calamitare l'interesse del pubblico estero, come dimostrato anche di recente dall'annuncio di Bye Sweet Carole. Tra le piccole realtà con grandi ambizioni attive in Italia, possiamo citare AgeOfGames, software house indipendente con sede a Bari. Dopo avervi raccontato l'edizione 2022 di Videogames & High Culture, abbiamo avuto l'occasione di incontrare nuovamente il CEO Fabio Belsanti, che ci ha descritto i prossimi progetti del team.

Un esordio insolito e travagliato

Le origini di AgeofGames affondano in un passato videoludicamente molto lontano. L'azienda fu infatti fondata nei primi anni Duemila e visse l'epoca di passaggio tra la prima console Sony e PS2, oltre che tra Nintendo 64 e GameCube. La nascita della software house, ci racconta Fabio Belsanti, non era esattamente nei piani del suo fondatore. Nel 2000, il CEO aveva infatti completato i propri studi universitari con un lavoro di ricerca dedicato alla storia militare del Medioevo e si apprestava a intraprendere la carriera accademica. Quella che potremmo descrivere come una serie di sfortunati eventi condusse invece a un cambio di rotta, che spianò la strada all'inseguimento di un'altra grande passione di Belsanti: il mondo del videogioco e del racconto. Entrato in contatto con un variegato gruppo di creativi orbitante nell'area di Bari, decise di mettersi alla prova con la creazione di una piccola software house indipendente in Puglia. Nasceva così P.M. Studios.

Grazie ad attività di sviluppo web e a collaborazioni con enti istituzionali, il team arrivò ad avere a disposizione fondi sufficienti per cimentarsi con lo sviluppo di un primo videogioco. Inizialmente indirizzato all'ecosistema Game Boy Advance, prendeva così forma Kien, un action-rpg dal destino estremamente sfortunato. In anni di grande tumulto economico internazionale, il titolo finì per sfiorare la pubblicazione, senza però riuscire davvero ad approdare nelle case dei videogiocatori. Nonostante l'esito infausto del progetto, P.M. Studios non era pronta ad arrendersi, anzi.



Dalle ceneri di Kien prese forma l'idea di creare un immaginario multimediale, pronto a diramarsi tra fumetti, romanzi e - ovviamente - videogiochi. Sull'onda dello straordinario successo riscosso da Diablo in quegli anni, la software house decise di mettere al centro del progetto un action-rpg punta & clicca, che prese il nome di Etrom. Incurante delle poche risorse e della scarsa esperienza tecnica a disposizione di P.M. Studios, il team iniziò sia i lavori sul titolo sia la campagna di comunicazione dello stesso. Con sorpresa dei medesimi sviluppatori, l'annuncio di Etrom ebbe un'eco incredibile, con il sito ufficiale del gioco preso letteralmente d'assalto da pubblico e stampa. A completare il quadro, ci pensò una mail che portava la firma di Electronic Arts: il publisher si diceva interessato a occuparsi della distribuzione di Etrom in Europa e Nord America!



Lo sviluppo, come accennato, era però in una fase a dir poco embrionale e EA chiese di essere ricontattata più avanti. Molti mesi di lavoro, investimenti e fatica dopo, prendeva forma una demo avanzata di Etrom, che fu visionata sia da Ubisoft sia dalla già citata Electronic Arts. Diversi elementi - in primis un comparto tecnico non avanzatissimo - spinsero i due publisher a rifiutare la pubblicazione. Il gioco vide comunque la luce su PC e ricevette reazioni contrastanti. Da un lato, pubblico e stampa ne lodarono la profondità narrativa e la ricchezza dell'immaginario. Dall'altro, tuttavia, vi furono forti critiche al sistema di gestione libero della telecamera. La scelta - obbligata - di procedere con un'autopubblicazione aveva inoltre costretto P.M. Studios a sacrificare molti dei contenuti originariamente previsti per Etrom.

Da Etrom a Fantasy Kommander: Eukarion Wars

Nonostante l'assenza di una massiva campagna di marketing e i difetti già citati, l'immaginario di Etrom riuscì a conquistare molti osservatori. Una circostanza che consentì all'action RPG di raggiungere anche altri mercati, tra Russia e Nord America, e di vendere diverse decine di migliaia di copie. A distanza di vent'anni dalla prima pubblicazione, il titolo si appresta a tornare in scena, grazie al lancio di Etrom 20th Anniversary Edition su Steam.

Con un prezzo simbolico e un articolato disclaimer che segnala alcune incompatibilità tra la tecnologia proprietaria datata 2003 e alcuni ecosistemi PC del 2023, l'edizione include un estratto del romanzo di Etrom e una completa revisione di testi e dialoghi in-game.



La volontà di ripresentare il titolo al pubblico si inserisce in un più ampio progetto di AgeOfGames (ex P.M. Studios). Impegnata nella realizzazione di un nuovo videogioco - ne parleremo a breve -, l'azienda pugliese ha infatti deciso di tornare a rendere disponibili le migliori produzioni del suo passato. A prescindere dai limiti tecnici - ci racconta infatti Belsanti -, l'immaginario di Etrom e dei suoi successori conserva ancora oggi un grande fascino.

Ulteriore tassello di questa iniziativa è rappresentato da Fantasy Kommander: Eukarion Wars, gioco di strategia a turni dall'ambientazione fantasy in dirittura di arrivo su PC. Edificato anche grazie agli studi in materia storico-militare di Belsanti, il titolo tratteggia una versione fantastica dell'Europa medievale, che prende il nome di Eukarion. Qui i giocatori sono chiamati a intraprendere quattro campagne principali, volte a fare luce su di una forza misteriosa che trama nell'ombra di un continente in guerra.



Con una prospettiva isometrica e uno stile estetico spiccatamente anni Novanta, Fantasy Kommander: Eukarion Wars propone battaglie che si svolgono su di una mappa esagonale. A regolare gli scontri è un sistema proprietario di simulazione tattica denominato "Archangelus". "Per ogni scontro - ci spiega Belsanti - considera molteplici fattori come il terreno, le ZOC (zone di controllo), il morale, l'orientamento, i fronti di combattimento, la potenza offensiva, difensiva e la tipologia specifica di ogni unità".

Accanto alle proprie truppe, i giocatori possono schierare eroi e draghi, per un totale di oltre settanta tipologie di unità. Strutturate su modello dei grandi archetipi del gioco di ruolo, queste ultime possono essere potenziate nel corso della partita.



Nel mondo di Eukarion, il controllo del continente è conteso tra una trentina di razze diverse, tra le quali trovano spazio sia i tradizionali elfi e nani sia popoli più insoliti. Un immaginario di stampo fantasy arricchito da riferimenti storici, nel quale scatenare potenti incantesimi e assalti strategici.

Numen

Come abbiamo accennato, tuttavia, AgeOfGames non si limita a dare nuovo lustro al proprio passato, ma guarda con passione al futuro del proprio impegno videoludico.

Su questo fronte, le energie del team di Belsanti sono in particolare concentrato su NumeN, un'IP che ha le proprie origini sulla carta stampata. Nel 2021, Fabio Belsanti, Maico Morellini e Lukha B. Kremo davano infatti vita a CyberScrivens, un collettivo di narratori con alle spalle molteplici riconoscimenti nel campo della narrativa, incluse diverse vittorie del premio Urania di casa Mondadori.



Dallo sforzo congiunto di questi tre autori, nasceva nell'aprile 2022 Numen. Scommessa sulla fine del mondo, romanzo pubblico da Delos Digital. Con suggestioni di stampo sci-fi e cyberpunk, l'avventura segue la storia dell'omonimo protagonista Numen, descritto come "un ONav, un cinico ex-guerriero cyberonirico". Ad affliggere l'esistenza di Numen e della sua controparte digitale Atum è uno scenario distopico, nel quale il mondo si appresta a cadere vittima di una pericolosa "dittatura mentale".



Nato come progetto cross-mediale, il romanzo rappresenta la base di partenza per NumeN, un GDR strategico attualmente in sviluppo presso AgeOfGames. Le caratteristiche del titolo sono ancora piuttosto misteriose, ma l'imminente debutto di una campagna Kickstarter dedicata dovrebbero presto alzare il sipario sul videogioco italiano, che promette di tratteggiare un mondo nel quale realtà è sogno sono inesorabilmente interconnessi.

In attesa di ulteriori dettagli sul nuovo GDR della software house italiana, segnaliamo che è già possibile seguire la campagna Kickstarter di NumeN.