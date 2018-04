Far Cry 5: le origini del millenarismo, il culto della setta Eden's Gate

Il Montana di Far Cry 5 è un luogo in cui il pastore Joseph Seed ha piantato i "semi" di un profondo fanatismo religioso: la setta di Eden's Gate, dedita alla violenza ed all'indottrinamento forzato, è popolata feroci sostenitori del cosiddetto "millenarismo". Ma in cosa consiste, nello specifico, simile ideologia? Stando alla definizione dell'enciclopedia Treccani è "la credenza e l'attesa del regno di Cristo in terra, prima del giudizio finale, riservato ai soli giusti e, secondo la maggior parte dei computi, destinato a durare mille anni". Molti videogiocatori potrebbero non avere una grande familiarità con il concetto del "millenarismo": a loro, dunque, si rivolge questo articolo, nell'intento di spiegare le origini di questa branca "apocalittica" della fede cristiana e permettergli così di comprendere un po' più a fondo il background narrativo dell'ultimo shooter di Ubisoft. Che il "padre" Joseph Seed possa guidare le nostre parole.

Nascita ed evoluzione del millenarismo

L'ipotesi che le radici del millenarismo siano ebraiche deriva dal sesto secolo avanti Cristo, quando Nabu-kudurri-usur, re babilonese meglio conosciuto come Nabuccodonosor II (o Nabucco), assediò Gerusalemme e distrusse il Tempio di Salomone, un evento catastrofico per la sua portata politica, religiosa e simbolica, al quale seguì quella che è considerata la prima deportazione di massa del popolo giudeo.

Fu durante questa sofferta cattività che maturò la concezione del "messianismo", ovvero la speranzosa attesa di un liberatore divino che trasformasse il mondo e lo rinnovasse in maniera drastica attraverso un evento apocalittico e catartico. Insomma, per rimanere in ambito videoludico, un pensiero comune ai tanti "cattivi" con l'intento di distruggere e rifondare un universo, come nei giochi di ruolo giapponesi, da Sephiroth ad Amalthus.

Secondo alcune ipotesi, il messianismo di tipo giudaico filtrò nel successivo cristianesimo e venne rielaborato e canonizzato nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, ovvero il Libro della Rivelazione o Apocalisse di Giovanni.

Ecco dunque che in questo caso potremmo davvero considerare il millenarismo, detto anche "chiliasmo" dal greco "chiloi" che significa "mille", una deriva cristiana del messianismo giudaico delle origini. Il nome deriva proprio dal suddetto numero, perché questo pensiero profetico prevede un'era di pace e prosperità della durata di un millennio, anticipata dall'avvento di Cristo, al quale seguirà ("mille non più mille": parole attribuite in maniera apocrifa a Gesù) la fine del mondo e il giudizio universale.

Tuttavia durante il millennio pre-apocalittico sarà possibile godere di ogni beneficio materiale: ricchezza, potere e sesso. È stato Cerinto, nel primo secolo d.C. a orientare di nuovo il millenarismo verso una dimensione di godimento più spirituale che carnale: si tratta di un teologo di Antiochia che non credeva nelle origini divine di Gesù e lo reputava un profeta nato come uomo, successivamente posseduto, nel corso del battesimo, da Cristo, inteso come spirito divino sotto forma di bianca colomba mistica. L'uccello di dio abbandonò poi Gesù sulla croce per volare fino alle sfere superiori. Ma non tutti sono d'accordo con l'origine giudaica del millenarismo, la cui tortuosa storia, secondo padre Basilio Meramo, è stata condannata da "un'ignoranza molto vasta, di lunga data".

Le basi del millenarismo sarebbero quindi rigorosamente cristiane a partire dalle intuizioni dell'evangelista Giovanni: si distingue a tal proposito un chiliasmo "patristico" da un altro "eretico", la quale matrice sarebbe proprio il pensiero di Cerinto, ritenuto inoltre nemico personale di Giovanni. Scrisse infatti Sant'Ireneo, vescovo della città di Lione e martirizzato in seguito sotto Marco Aurelio, che quando "Giovanni, discepolo del signore, andando a Efeso a lavarsi vide Cerinto tra le acque delle terme e uscì senza detergersi, per il timore che quel luogo crollasse a causa della presenza di quest'ultimo, un nemico della verità". Secondo pensieri teologici più radicali, fondati su una interpretazione letterale e non allegorica dei testi biblici, i giudei si ingannarono sull'avvento del vero messia proprio perché, come scrive padre Castellani, "erano da tempo preparati a sbagliarsi, avevano accantonato le profezie di un messia mite e redentore di peccati... Aspettavano, esigevano, il re trionfante della seconda venuta".

Condannato da San Tommaso, da San Bonaventura e criticato da Sant'Agostino d'Ippona nel suo De Civitate Dei, il millenarismo tornò sempre a fiorire nei secoli successivi, malgrado la Chiesa cattolica lo rifiutasse con "gentilezza". L'illuminato Gioacchino da Fiore "il calavrese abate di spirito profetico dotato", a tal proposito, fu uno dei beati alfieri del suo restauro medievale.

Gli studi e gli scritti di Gioacchino furono decisamente apprezzati da Dante Alighieri, che nel canto XII del Paradiso lo pone tra gli Spiriti Sapienti assieme a Tommaso e Bonaventura. Se la sua letteratura teologica è senza dubbio affascinante e moderna tanto da influenzare persino i francescani, ciononostante nacquero dei movimenti che la banalizzarono attraverso letture superficiali, incapaci di coglierne le allegorie, la politica, i simboli e la filosofia, favorendo il sorgere di alcune congregazioni pseudo-gioacchiniane che perdurano ancora oggi.

A questo punto vien da chiedersi legittimamente come mai il millenarismo non si sia estinto nell'abisso della storia. Forse perché la condanna cattolica non è mai stata davvero severa come quella verso altri pensieri di derivazione evangelica o interpretazioni non canoniche dei testi sacri. Magari perché criticare con troppa severità il millenarismo avrebbe significato mettere in dubbio le rivelazioni dei primi padri della Chiesa o addirittura il Vangelo, porre in uno stato di crisi le fondamenta ecclesiastiche e la stessa parola di Dio. Ma la verità è sepolta nel tempo o rivelata in codici antichi, per lo più inaccessibili. Qualunque sia il motivo della sua sopravvivenza, noi videogiocatori dobbiamo ritenerci fortunati: senza questa credenza, infatti, Joseph Seed non sarebbe mai riuscito ad incantarci con il suo fascino, le sue parole, i suoi proiettili. E noi non avremmo mai potuto rispondere in coro "hallelujah".