Far Cry 6, la rivoluzione di Yara: Dani Rojas e l'ascesa di Libertad

Dopo aver esplorato i meandri più oscuri della dittatura e della psicologia di Anton Castillo, è giunto il momento di spostare il focus sulla vera protagonista di Far Cry 6: la rivoluzione di Yara. Dopo i tragici eventi che aprono l'open-world di casa Ubisoft, il giocatore è infatti chiamato a vestire i panni della guerrigliera Dani Rojas, determinata, dopo un'iniziale reticenza, a fare quanto in suo potere per abbattere il regime che soffoca l'isola.



La combattente, tuttavia, non è guidata dai soli ideali, anzi. Nelle sue vene sembra infatti scorrere il medesimo sangue del suo mentore Juan Cortez, una linfa vitale animata dal costante bisogno di rischio e adrenalina. E così, contrastare il dominio di Castillo diviene sì un imperativo etico, ma anche - e forse soprattutto - un modo per trovare il proprio posto all'interno del mondo. Nell'imbracciare le armi di Far Cry 6, i giocatori si trovano a cercare di tracciare un trait d'union tra le diverse anime di un movimento di protesta sfaccettato e multiforme, in quello che è uno dei meriti più netti dell'opera Ubisoft: rendere manifesta la complessità che caratterizza qualsiasi guerra civile.



Attenzione: in questo articolo seguiranno grandi spoiler sull'intera trama di Far Cry 6. Proseguite dunque a vostro rischio e pericolo, il fedele Guapo vi ha avvertiti!

Libertad: la visione di Clara

Clara Garcia è senza dubbio il fuoco che sostiene la rivoluzione yarana. Combattente determinata e idealista, in lei convivono la competenza strategica necessaria a condurre una guerra e la visione politica essenziale a sostenere il peso della pace. Questa sua poliedricità la rende la figura ideale per guidare l'isola di Yara nel delicato passaggio che caratterizzerà il post-Anton Castillo.

Alla leader di Libertad, tuttavia, manca il carisma necessario per convincere le diverse anime della rivoluzione a combattere per un'unica bandiera: le insegne bianche e azzurre della Yara libera e repubblicana. Una mancanza di rilievo, derivante in parte dalla sua estrazione sociale - Clara è infatti figlia di una ricca famiglia yarana - e che le impedisce di stringere un vero legame con le altre correnti rivoluzionarie: i Montero, Maximas Matanzas e La Moral. In cerca di legittimità, Garcia trova la sua salvezza in Dani Rojas, una soldatessa che ha abbandonato le fila dell'esercito nazionale e che ora desidera lasciarsi alle spalle anche la sua terra natia. Nella protagonista di Far Cry 6 non vi è una fiamma idealista che arde nell'immaginare una Yara libera e prospera, ma il semplice e comprensibile bisogno di vivere un'esistenza pacifica. E in una terra battuta dalla furia di Anton Castillo, l'unico modo per poter decidere della propria esistenza è la fuga. Tuttavia, nelle primissime fasi dell'avventura, il tentativo di Dani Rojas di raggiungere gli USA fallisce miseramente, trasformando la giovane nell'unica sopravvissuta di una strage ordinata da El Presidente in persona.



Il naufragio che conduce la protagonista nell'accampamento di fortuna di Libertad è la scintilla che consentirà a Clara Garcia di dare forma alle sue speranze. Diretta, preparata e carismatica, Dani Rojas è la persona che potrebbe riuscire a rapportarsi da pari ai leader ribelli: intuendo questa possibilità, la leader di Libertad mette in contatto l'ex soldatessa con Juan Cortez, un guerrigliero che ama l'adrenalina sprigionata dalla guerra, ma che non è mai stato guidato da precisi ideali.

Reduce dai campi di battaglia di mezzo mondo, l'uomo prende in simpatia la giovane Dani Rojas, nella cui assenza di fermento politico pare trovare una sua simile. Ed è proprio così che prende il via il percorso di espansione di Libertad, ora una sorta di struttura bicefala, con Clara nei panni della mente strategica e politica, e Dani destinata a farsi testimone della concretezza che la visione del movimento porta con sé.

La famiglia Montero: la campagna si ribella

Tra le campagne della regione di Madrugada, la famiglia Montero ha visto la propria esistenza travolta dalla salita al potere di El Presidente. Sfruttando i crescenti successi derivanti dalla sperimentazione del Viviro, Anton Castillo aveva elargito promesse di ricchezza ai produttori di tabacco di Yara, dipinti dal dittatore come i futuri eroi dell'isola e tasselli fondamentali nell'edificazione del "Paradiso". Tra coloro che si erano lasciati sedurre dalle promesse del sanguinario ma astuto politico, vi è anche Carlos Montero.

Una volta consolidato il regime, tuttavia, El Presidente ha rivelato le sue vere intenzioni: espropriare le piantagioni di Madrugada e vincolare i coltivatori ad una cruda quotidianità di lavori forzati tra i campi. Come vi abbiamo raccontato nella nostra ricostruzione della dittatura dipinta da Far Cry 6, la produzione del Viviro prevede l'utilizzo di un potente veleno: il PG-240. Utilizzato sulle piantagioni di tabacco, il gas cremisi è stato inalato da centinaia di contadini, la cui salute è risultata ben presto corrotta in maniera irrimediabile. E proprio questo è il destino toccato allo stesso Carlos Montero, orgoglioso patriarca che ha deciso di trasformarsi in un coltivatore dedito alla guerriglia.

Rispettato dall'intera comunità di Madrugada, l'uomo ne è divenuto il leader di fatto, guida per la resistenza locale. La sua parabola personale gli ha però insegnato a non fidarsi di nessuno al di fuori della propria famiglia, anche se nemmeno il suo focolare domestico appare in verità troppo unito. Il figlio Alejandro Montero, uno scienziato, ha infatti deciso di continuare a prendere parte alle ricerche legate al Viviro, nonostante quanto accaduto al padre e a dispetto della realtà che circonda la regione agricola nella quale è nato. Una scelta che ha portato ad un violento risentimento da parte della sorella Camila "Espada" Montero, guerrigliera abile e carismatica. La famiglia, tuttavia, è chiamata ad unirsi in concomitanza con l'arrivo di Dani Rojas nell'area. Conquistatasi la fiducia di Carlos dopo aver distrutto intere piantagioni di tabacco contaminate dal PG-240, l'inviata di Libertad apprende dell'imminente esecuzione in pubblica piazza di Alejandro Montero. Appresa della notizia, il padre, ormai sempre più gravemente malato, organizza una missione di salvataggio, la cui riuscita gli costerà però la vita. Di fronte alla morte dell'uomo e ad un secondo abbandono da parte di Alejandro, sarà Camila ad assumere la guida della resistenza a Castillo nella regione, questa volta sotto la bandiera di Libertad.

Maximas Matanzas: la voce della rivoluzione

Ma il sostegno della popolazione delle campagne, per quanto essenziale, non è sufficiente a garantire la concretizzazione dei sogni di Clara Garcia. Reduce dal Madrugada, Dani Rojas è dunque impegnata in una nuova missione, questa volta a Valle De Oro: supportare il movimento Maximas Matanzas e contrastare la macchina della propaganda imbastita da Anton Castillo.



Nella regione, l'attivismo politico e l'ideologia si legano in maniera indissolubile al rancore, alle sofferenze personali e al desiderio di vendetta. I leader del movimento rivoluzionario locale sono infatti vittime dirette della follia di Anton Castillo e dei suoi luogotenenti.

Paolo de la Vega e Talia Benavidez, ai quali si affianca Paz "Bicho" Duarte, hanno deciso di tradurre il proprio desiderio di riscatto in guerriglia armata, ma non solo. Musicisti, i due hanno fondato il duo rapper Maximas Matanzas, i cui brani contestano il regime e invitano la popolazione a resistere all'assedio della violenza governativa. Inutile dire che tale attività, così come ogni altra forma d'arte, è contrastata con violenza dalle forze di El Presidente. Ma i due rivoluzionari hanno più di una ragione per proseguire nella propria azione: Paolo, uomo transgender, si vede negato un futuro dal regime a causa della sua sessualità, mentre Talia porta sul corpo i segni della tortura e nella mente le immagini di amici uccisi a sangue freddo dal governo.



Grazie al supporto offerto da Dani Rojas, il gruppo guidato da Maximas Matanzas riuscirà in un'impresa impossibile: dare vita ad una stazione radio clandestina con la quale contrastare attivamente la propaganda di Castillo, che dipinge il movimento di opposizione come un gruppo terrorista determinato a destabilizzare il suo governo.

La vicenda porta con sé un'eco della rivoluzione cubana dalla quale Far Cry 6 ha tratto parte della propria ispirazione. Nei decenni della Guerra Fredda, infatti, i numerosi conflitti civili rivelavano con sempre maggiore chiarezza l'importanza della propaganda come veicolo di affermazione di un'idea. Una consapevolezza che si fece strada anche nella Cuba della rivoluzione castrista, che per azione di Che Guevara vide ben presto nascere Radio Rebelde, le cui trasmissioni supportarono le azioni dei ribelli sino all'insediamento al potere di Fidel Castro.

La Moral e le Leggende del '67: generazioni a confronto

El Este è il teatro dell'azione di La Moral, movimento guerrigliero guidato da Yelena Morales, anima di un'impietosa rivoluzione studentesca. Orfana che ha visto la madre giustiziata e il padre smarrito tra le vittime senza nome del regime, la giovane ha sfruttato la propria formazione informatica per infiltrarsi tra le fila governative. Qui ha condotto un rischioso doppiogioco, conclusosi con il suo tradimento e il sabotaggio di un programma militare volto a sorvegliare la popolazione.

Ricercata, Yelena ha radunato attorno a sé giovani guerriglieri, alimentati dalla fiamma della vendetta e ostili ai metodi di Libertad, giudicati eccessivamente moderati. Descritto in Far Cry 6 come un gruppo dalle tendenze anarchiche, La Moral combatte con ferocia i propri nemici, in una furia priva della lungimiranza di chi cerca di immaginare la pace che dovrebbe seguire alla sconfitta di Anton Castillo.



A giudicare negativamente l'azione di La Moral, sono in particolare le cosiddette "Leggende del '67", i guerriglieri che a suo tempo avevano liberato Yara dalla tirannia del padre di El Presidente. Ormai maturi e disincantati, questi veterani rappresentano agli occhi del popolo dei veri e propri eroi, che tuttavia ora si rifiutano di impugnare ancora una volta le armi. Ritiratisi, preferiscono invece evitare di rivolgere lo sguardo a ciò che accade sull'isola, incapaci di accettare davvero il fallimento di ciò che avevano realizzato in gioventù.

Le vicende legate alla regione di El Este mettono dunque in scena una sorta di confronto generazionale, tra i giovani che impugnano con furia le armi e gli ex guerriglieri ormai consapevoli che il sangue da solo non darà nuova vita all'isola. A mediare tra le due visioni sarà Dani Rojas, capace di conquistarsi la fiducia di due personaggi chiave: El Tigre, leader delle Leggende del '67, e Jonron, tra i comandanti di La Moral. Dall'incontro tra le due fazioni si creerà un primo ponte tra questi due mondi, che sarà infine tragicamente cementato dalla morte in battaglia proprio di El Tigre e Jonron.