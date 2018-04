FIFA 18 Ultimate Team: è arrivato il momento dei Team of the Season

Per tutti gli appassionati di FIFA Ultimate Team il mese di aprile e quello di maggio sono sinonimo di uno degli eventi in assoluto più attesi dell'anno: i Team Of The Season. L'evento a cui facciamo riferimento rappresenta a tutti gli effetti il secondo e ultimo grande evento stagionale della modalità, nonché il più vasto di tutto la consueta road map che EA ha in serbo per FIFA Ultimate Team.

Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta!

Ecco i Team Of The Season - un evento spartiacque

L'evento, salvo sorprese dell'ultimo minuto, prevede la pubblicazione di speciali rose dedicate ai campionati più in vista della scena calcistica mondiale: dalla Premier League alla Ligue 1, passando per Serie A, Bundesliga, Liga Santander, MLS, Eredivisie, Pro League, Liga Nos e tanti altri.

Queste rose, che per stile e modalità di pubblicazione ricordano il consueto Team Of The Week, saranno rilasciate nel corso delle prossime settimane, e saranno composte dai migliori giocatori di ogni campionato. I giocatori delle suddette rose avranno una carta commemorativa, una versione TOTS appunto, che oltre ad avere una colorazione blu con tinte dorate, avrà statistiche notevolmente aumentate, tanto che nella maggioranza di casi gli overall dei giocatori si attesteranno intorno al 90.

Market crash is real

A differenza di una normale squadra della settimana però, che prevede 23 giocatori di valore mediocre con possibili individualità di spicco, le rose protagoniste dell'evento dei TOTS avranno tra le proprie fila 23 carte top, tutti molto forti e potenzialmente molto costosi.

Se moltiplichiamo questi numeri per ogni campionato, appare chiaro come l'evento trascini inevitabilmente con sé l'hype di milioni di giocatori, pronti con il portafogli in mano a dar fondo ai propri risparmi pur di federe le stelle tipiche dello spacchettamento tingersi di blu. Inoltre, l'enorme quantità di pacchetti che verranno acquistati e aperti genererà una quantità esponenziale di nuove carte che entreranno nel mercato, seguite dalla necessità della vendita immediata così da poter aprire nuovamente pacchetti o acquistare i giocatori tanto desiderati.

L'ingresso nel mercato di queste carte probabilmente creeranno un forte abbassamento dei prezzi, che i più esperti chiamano Market Crash. Crash che a tutti gli effetti è già cominciato da una settimana a questa parte, con un sensibile abbassamento di moltissime carte di fascia alta che hanno visto il proprio prezzo subire un taglio anche di 100.000 crediti. È quindi la tendenza a vendere che la fa da padrone in questo momento. A tutti gli utenti che dispongono di molti crediti liquidi in tasca, il consiglio è di non cedere alla tentazione di aprire i pacchetti utilizzando proprio i crediti, ma piuttosto di approfittare del ribasso dei prezzi per acquistare rinforzi di qualità per la vostra squadra.

La possibilità di trovare una carta versione TOTS è molto bassa, mentre le probabilità di trovare giocatori che, anche a causa del ribasso di prezzi varranno poco o nulla, sono tantissime.

Prima fase - Team of The Season most consistent but never In Form

La prima rosa che verrà pubblicata questa sera alle ore 19, non sarà una di quelle di cui vi abbiamo raccontato in precedenza, tuttavia sarà una rosa composta da giocatori votati dalla community che prende il nome di "Team Of The Season: most consistent but never IF". L'utenza di FIFA Ultimate Team nelle settimane scorse ha potuto votare i giocatori che si sono distinti nel corso di questa stagione tramite i portali Futhead e Futwiz, scegliendo i propri beniamini da una lista pubblicata dalla stessa EA. Questa speciale lista conteneva solo giocatori che, nonostante le ottime prestazioni stagionali, non sono stati in grado di ottenere una versione In Form nel corso dell'anno, da qui la dicitura inglese che caratterizza questa speciale rosa.

Tra questi sicuramente spiccano nomi come Chiellini, Courtois, Allisson, Callejon, Vardy e molti altri giocatori spesso utilizzati nelle loro versioni base ma che, con una versione estremamente migliorata come quella del Team Of The Season, potrebbero balzare in cima alla lista dei desideri di molti giocatori. Vi consigliamo dunque di rimanere sulle pagine di Everyeye.it, perché non mancheremo di aggiornarvi all'uscita di ogni rosa con i nostri consigli per gli acquisti!