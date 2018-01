FIFA 18 Ultimate Team: Modric, Kantè e De Bruyne sono i centrocampisti del TOTY

Dopo Ronaldo, Messi e Kane, oggi Electronic Arts ha provveduto a rilasciare il centrocampo della speciale formazione dedicata ai migliori giocatori del pianeta di FIFA 18 Ultimate Team. Ecco i risultati della votazione Team of the Year.

CC - N'golo Kantè - Francia - 95 - 2.500.000 crediti

Il centrocampista francese si è guadagnato con il sudore e con la grinta una maglia da titolare in questa formazione, fornendo con il suo Chelsea una stagione da vero guerriero in campo. Con le sue prestazioni di cuore e di carattere, è stato il quarto francese ad aggiudicarsi il premio di Player Of The Year in Premier League, trascinando la squadra di Antonio Conte alla vittoria del titolo che mancava da tempo nella bacheca dei Blues.



Velocità 90

Tiro 87

Passaggio 93

Dribbling 93

Difesa 93

Fisico 94



Le statistiche di questa carta TOTY sono di grandissimo livello. Anche e soprattutto in questa versione, Kantè si conferma una trottola impazzita in mezzo al campo, con superbe doti da incontrista e discrete qualità di tiro, abbinate ad una velocità da sprinter vero. Nonostante l'upgrade ricevuto però, Kanté TOTY potrebbe subire la pesante concorrenza di Icone utilizzatissime come Vieira o Gullit, finendo per non essere utilizzato. Anche in questo caso occhio ai prezzi: potrebbero rivelarsi una discriminante importante.

CC - Kevin De Bruyne - Belgio - 2.600.000 crediti

Il secondo centrocampista che si è meritato la convocazione "virtuale" nella prestigiosa Squadra dell'Anno è stato il giovane Belga, autore di un percorso di crescita mostruoso che in questi ultimi due anni l'ha portato a dominare i palcoscenici più importanti del mondo grazie al suo Manchester City.

Dotato di visione, qualità tecniche e balistiche fuori dal comune, De Bruyne rappresenta il centrocampista moderno per eccellenza: un calciatore completo, tecnico, fisico, pronto a compiere quel metro in più fondamentale per l'aiuto del compagno in difficoltà. Un premio meritato per il percorso di crescita e per le recenti prestazioni, anche se rimane l'amaro in bocca per l'esclusione illustre di Casemiro, a nostro parere un lavoratore silenzioso che, per quanto dimostrato nel 2017, avrebbe senza dubbio meritato di entrare a far parte dei magnifici 11.



Velocità 85

Tiro 96

Passaggio 98

Dribbling 96

Difesa 58

Fisico 90



La sua è una carta indubbiamente interessante. Ovviamente tutti i TOTY rappresentano l'eccellenza, in quanto i valori statistici sono nettamente superiori a qualsiasi altra carta di FIFA Ultimate Team, Icone permettendo. Quindi la domanda da porsi è come potrebbe essere utilizzata questa carta ad alti livelli. Secondo noi, i valori di De Bruyne TOTY prevedono un solo ruolo possibile, quello da trequartista. Le statistiche difensive e di forza fisica infatti sono troppo basse per sfruttarlo a centrocampo a livelli esportivi, vincolando di fatto l'utente ad utilizzare un modulo ben preciso. I giocatori competitivi difficilmente accetterebbero simile compromesso, e questo protrebbe essere il principale motivo della sua possibile esclusione nelle rose competitive di fascia altissima.

CC - Luka Modric - Croazia - 96 - 1.674.000 crediti

Il croato del Real Madrid ha finalmente ridato lustro alla "camiseta" numero 10 dei Blancos, restituendole un degno proprietario dopo anni di latitanza. Luka Modric è probabilmente il centrocampista più forte del mondo, per lettura, conoscenza del gioco, tempi e capacità tecniche. E' uno dei protagonisti dei recenti trofei del Real, nonchè metronomo di tutta la squadra. Ogni azione dei "Galacticos" passa dai suoi educatissimi piedi, in grado di lanciare i compagni a svariati metri di distanza o di concludere in porta con conclusioni precise e morbide.



Velocità 80

Tiro 86

Passaggio 99

Dribbling 96

Difesa 85

Fisico 83



Modric TOTY, nel precedente capitolo, ha rappresentato un must have per ogni giocatore che desiderasse ambire a trofei e piazzamenti prestigiosi. Anche quest'anno sembra essere il solito calciatore in grado di fare la differenza, a dispetto delle statistiche che a primo impatto potrebbero ingannare. Visto il meta costituito da scambi veloci e attacco della profondità, occhio al croato: i lanci filtranti sono proprio il suo fiore all'occhiello.