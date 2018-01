FIFA 18 Ultimate Team: tutto quello che c'è da sapere sui TOTY

I cosiddetti TOTY (acronimo di Team Of The Year) di FIFA 18 Ultimate Team rappresentano gli undici giocatori che nell'anno appena concluso si sono contraddistinti per meriti sportivi, a tal punto da entrare a far parte nella speciale rosa composta dai giocatori più forti del mondo. I calciatori non vengono scelti da EA Sport, bensì vengono premiati in base alle votazioni dell'associazione mondiale dei calciatori professionisti (FIFPro). I giocatori più votati sono stati insigniti del premio il 23 ottobre 2017, in una serata di gala a cui hanno presenziato le più illustri personalità ed autorità del calcio internazionale.

Team of the Year (TOTY)

EA Sport, per premiare i giocatori e festeggiare il loro risultato, da qualche anno ormai ha deciso di ricreare all'interno della propria modalità principe la formazione scelta dalla FIFPro, dedicando agli atleti carte speciali con statistiche estremamente migliori rispetto alla controparte di base, pronte a contendersi il primato come carte più attese insieme ai cosiddetti TOTS, i Team Of The Season. I giocatori premiati nell'ottobre scorso sono i seguenti:



• POR - Gianluigi Buffon - Juventus (Italy)

• TD - Dani Alves - Paris Saint Germain (France)

• DC - Leonardo Bonucci - Milan (Italy)

• DC - Sergio Ramos - Real Madrid (Spain)

• TS - Marcelo - Real Madrid (Spain)

• CC - Toni Kroos - Real Madrid (Spain)

• CC - Andres Iniesta - Barcellona (Spain)

• CC - Luka Modric - Real Madrid (Spain)

• AD - Lionel Messi - Barcellona (Spain)

• ATT - Cristiano Ronaldo - Real Madrid (Spain)

• AS - Neymar - Paris Saint Germain (France)



Le carte saranno disponibili per una settimana e il lancio è previsto per i primi giorni di gennaio. Al momento non è stata rilasciata una data precisa, ma noi vi consigliamo di monitorare la situazione durante le prime due settimane del mese, perché con buona probabilità sarà quello il periodo giusto. L'anno scorso i TOTY sono usciti il 9 gennaio, ed è molto probabile che EA possa scegliere, per il 2018, la giornata di lunedì 8 gennaio (come sempre gli aggiornamenti arriveranno alle ore 19).

Sfida Creazione Rosa o pacchetti?

I TOTY saranno disponibili per una settimana e si potranno trovare esclusivamente nei pacchetti. Ovviamente il drop rate di queste carte sarà molto basso, per questo probabilmente EA Sport lancerà numerose promozioni su pacchetti particolari, così da invogliare la community ad acquistare FIFA Points per aprirli.

Ci saranno, con tutta probabilità, nuove Sfide Creazione Rosa che permetteranno di guadagnare pacchetti extra, così che il pubblico possa divertirsi a "sbustare" senza spendere un patrimonio. Il nostro consiglio, come già ripetuto a più riprese nelle nostre dirette, è quello di conservare ogni pacchetto ottenuto nelle scorse settimane e ogni pacchetto che otterrete da qui in avanti, così da arrivare il giorno di uscita dei TOTY con molti pacchetti da aprire. Come sempre vi invitiamo a non acquistare pacchetti utilizzando i crediti, in quanto assolutamente non conveniente: le probabilità di rifarsi dei crediti spesi, soprattutto in un periodo di ribasso dei prezzi come questo, è irrisoria.

Cosa cambierà per chi non è interessato ai TOTY?

Questo evento di FIFA non riguarderà solo i giocatori che guardano al settore competitivo e cercano nuove carte per ridefinire la propria rosa: al contrario, anche chi non si interesserà al Team of the Year sarà coinvolto. L'arrivo di carte così forti e competitive infatti avrà un impatto notevole sul mercato, creando un ribasso dei prezzi soprattutto dei giocatori di media e alta fascia. Effetto che peraltro è già riscontrabile da qualche settimana a questa parte, con moltissimi utenti che hanno deciso di vendere i propri pezzi pregiati.

Questa scelta è dovuta principalmente a due motivi: innanzitutto vendere ora significa evitare il ribasso di prezzo cui andranno incontro le carte dopo l'arrivo dei TOTY, e di conseguenza ottenere più crediti dalle cessione delle stesse. Inoltre, per i facoltosi player che potranno permetterselo, c'è sempre la possibilità di acquistare i giocatori TOTY sul mercato: da qui la necessità di possedere un bel po' di "contanti", e quindi la vendita sfrenata che sta animando il mercato di questi giorni.

Ed è proprio questa urgenza, a determinare il crollo dei prezzi: esattamente come succede in economia, infatti, il prezzo di equilibrio è il prezzo in cui la domanda è uguale all'offerta. Quando, come in questo caso, l'offerta supera la domanda, ecco che i prezzi si abbassano. Inoltre, tantissimi nuovi player acquistano il calcistico EA durante le festività natalizie: altre carte vengono quindi inserite nel mercato, contribuendo all'abbassamento di prezzo generale del mercato. Ecco spiegato perché l'evento di FIFA Ultimate Team dedicato ai TOTY è così importante: rappresenta di fatto la prima delle due grosse rivoluzioni dell'ecosistema che tiene in piedi FIFA Ultimate Team. La seconda sarà appunto rappresentata dal già citato Team of the Season, ma per quello ci sarà da aspettare la fine della primavera.