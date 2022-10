FIFA 23: come gira su PC?

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Per alcuni anni l'utenza PC è stata costretta a giocare a delle incarnazioni di FIFA basate sulle versioni old gen della serie calcistica ma finalmente le cose sono cambiate, e per il meglio. Al contrario di quanto accaduto col titolo dell'anno scorso, FIFA 23 per PC è paragonabile in tutto e per tutto alle controparti PS5 e Xbox Series X/S (qui la nostra recensione di FIFA 23) ed è proprio per questo che lo abbiamo giocato per circa una decina d'ore. Volevamo testare a fondo le varie impostazioni grafiche e cercare di pesare gli sforzi profusi dagli addetti ai lavori nella realizzazione di questa specifica iterazione. E ora scendiamo in campo, senza indugiare oltre.

I vantaggi della next-gen

Partiamo dal primo e innegabile lato positivo: dopo anni di immobilismo con piccole modifiche e miglioramenti fra un capitolo e il successivo, il salto fra le versioni PC di FIFA 22 e FIFA 23 è stato notevole. "Ovvio" direte voi, perché c'è una generazione di distanza tra i due giochi, e avete assolutamente ragione.

Chi però lo scorso anno non ha potuto giocare FIFA 22 su console next-gen, troverà in questa nuova iterazione uno dei balzi evolutivi più avvertibili da molti anni a questa parte. L'impatto di Hypermotion e della nuova intelligenza artificiale è prorompente, sia in termini visivi che di gameplay, un miglioramento che si nota soprattutto tornando su FIFA 22, che di colpo appare molto più legnoso. La completa corrispondenza di questa versione a quelle PS5 e Xbox series X/S ha poi permesso la piena integrazione del cross play, feature decisamente apprezzabile dato che la maggior parte dell'utenza di FIFA storicamente si trova su console, e non era raro in passato trovare a fatica i giocatori nelle modalità meno gettonate su PC, specie dopo qualche mese dall'uscita. Insomma, la possibilità di giocare assieme a chiunque abbia una copia next gen di FIFA 23 dovrebbe garantire un matchmaking rapido e solido in qualsiasi modalità, e per tutto il ciclo vitale del calcistico.

La presentazione visiva

Anche il comparto grafico ha subito delle migliorie evidenti pur senza far gridare al miracolo. L'engine resta sempre il Frostbite: la parte del leone la fa senza dubbio lo sconfinato comparto animazioni basato sul già citato Hypermotion 2.0, che dona alle fasi giocate, ai contrasti e a tutti i piccoli movimenti degli atleti, un realismo mai visto prima ai match disputati.



Passando però alla modellazione poligonale e al comparto texture ci troviamo davanti a un lavoro più che buono, sia per quanto concerne la realizzazione degli stadi, sia in materia di volti degli atleti, tra calciatori riprodotti in ogni minimo particolare e altri caratterizzati da vistose semplificazioni (che si notano soprattutto nei primi piani, durante i replay). Ottima invece l'illuminazione, che riesce a donare alle partite una palpabile atmosfera televisiva. Insomma il comparto grafico è assolutamente promosso, e pur non discostandosi dalle versioni console può raggiungere vette importanti su PC, sia in termini di risoluzione che di frame rate.

Ottimizzazione e scalabilità

Purtroppo, la versione PC di FIFA 23 ci ha lasciato delle perplessità proprio sul fronte di ottimizzazione e scalabilità. La serie di EA non si è mai distinta per un ventaglio di opzioni grafiche sterminato. Spesso il piccolo menù esterno al gioco permetteva di regolare pochi parametri che andavano dalla qualità del rendering generale a quella del filtro antialiasing, il minimo sindacale insomma.



Con FIFA 23 però il team ha abbandonato lo storico menù pre-avvio in favore di una misera schermata interna alle opzioni di gioco. Tolti i tre imprescindibili settaggi riguardanti risoluzione, scelta fra schermo intero o finestra, e limite agli fps, le uniche impostazioni grafiche presenti comprendono la qualità delle animazioni delle ciocche dei capelli e un generico "qualità di rendering", valore che ingloba tutti quei parametri che sarebbe assolutamente lecito voler settare singolarmente. Tra l'altro, il passaggio da "Ultra" a "Basso" su questo fronte non produce delle differenze visive importanti e, di conseguenza, anche in termini di frame rate i guadagni sono minimi. Abbiamo provato FIFA 23 su una macchina dotata di una RTX 2070 Super, un Ryzen 7 2700X, 32 giga di RAM a 3200 MHz e un SSD NVME di ultima generazione. Una configurazione buona ma non più considerabile top di gamma, che ci ha però garantito un'ottima fluidità durante le partite, oscillante fra i 100 e i 120 fps, con dettagli al massimo e una risoluzione di 2560x1440p. I problemi si avvertono durante i replay e i filmati di inizio e fine gara, quando il motore si trova a gestire non più solamente i giocatori sul manto erboso, ma inquadrature di stadi gremiti di fan.

Durante queste fasi il framerate crolla pesantemente arrivando anche a 40 fps, mentre l'uso della scheda video schizza al 100%, un problema aggravato dal fatto che si presenta con qualsiasi impostazione grafica, sia con dettagli massimo che al minimo. Certo, i 60 fotogrammi al secondo non sono necessari durante i replay, ma le oscillazioni continue, condite da fenomeni di stuttering, si fanno sentire non poco.