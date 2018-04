FIFA: l'eSport torna protagonista con la FUT Champions CUP di Manchester

Dopo l'ormai canonica fase di qualificazione svoltasi nel mese di febbraio, il circuito competitivo dell'esport legato al brand FIFA sbarca in terra anglosassone, precisamente a Manchester. La città legata indissolubilmente ai successi dei Reds dello United assumerà per un weekend, oltre che capitale mondiale del calcio giocato, il ruolo di capitale del calcio esportivo, in cui i migliori giocatori del mondo saranno riuniti pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi otto posti disponibili per i playoff.

L'evento

Questa seconda FUT Champions Cup avrà le medesime modalità di svolgimento dell'evento che si è svolto a Barcellona nei mesi scorsi, ovvero un'iniziale fase a gironi con sistema svizzero e poi un sistema a scontri diretti con andata e ritorno che stabilirà il vincitore dell'evento.

La fase a gironi vedrà coinvolti tutti e 128 i giocatori qualificati, divisi equamente sulle due piattaforme di riferimento, Xbox One e PlayStation 4. Ogni giocatore affronterà il primo avversario sorteggiato casualmente, e poi successivamente affronterà esclusivamente giocatori che in quel momento hanno un record di vittorie uguale al proprio. Ogni giocatore dunque affronterà ben sette match, con l'obbiettivo di vincerne almeno quattro così da qualificarsi al turno successivo.

Turno successivo che è rappresentato dalla classica fase ad eliminazione diretta, in cui i player verranno piazzati sul tabellone della fase finale e, attraverso le doppie sfide andata e ritorno, dovranno scalare la classifica fino a raggiungere la finale di piattaforma e aggiudicarsi il titolo di campione di categoria.

L'ultimo match, la vera finale, vedrà quindi contrapposti il campione della divisione Xbox contro il campione della divisione Ps4, in uno scontro che vista la natura dualistica della competizione avverrà con la formula dell'andata e ritorno, così da permettere ad entrambi i giocatori di poter disputare una partita sulla propria console di riferimento.

I premi e le ricompense sono sicuramente allettanti. Il montepremi complessivo si attesta infatti a 200.000 dollari, di cui ben 22.000 costituiscono il primo premio e 1.000 invece rappresentano l'ultima posizione premiata, la 64esima. Inoltre, i primi 8 giocatori potranno tornare a casa con in tasca un biglietto per i playoff mondiali che si disputeranno nel mese di giugno, e che rappresentano l'ultimo ostacolo nella corsa al main event, la eWorld Cup.

I protagonisti annunciati

Nonostante abbiano già ottenuto il pass per la fase successiva, i finalisti di Barcellona Nicholas99fc e DhTekKz sono ovviamente i più protagonisti più attesi della manifestazione. Attenzione però a sottovalutare veterani come Deto e Gorilla Unilad. I due hanno più volte dimostrato di essere dei veri campioni, dimostrando come accade ai fuoriclasse di dare il meglio di loro nei palcoscenici importanti, quelli in cui la pressione sale alle stelle e i nervi sono messi a dura prova. Sé però c'è una cosa che preoccupa persino i giocatori più navigati, è la peculiarità di questi tornei di presentare nuovi giocatori incredibilmente forti, spesso sconosciuti ai più, che riescono ad imporsi nel panorama competitivo, pur essendo novellini e digiuni in competizioni internazionali. È successo prima con il nostro Daniele "IcePrinsipe" Paolucci, che da "rookie" ha sorpreso tutti vincendo il torneo Regionale Europeo a Madrid e poi ha trovato uno splendido terzo posto alla FIWC 2017. È successo quest'anno a Barcellona con DhTekkz, vera mina vagante della manifestazione. Lo spettacolo sarà assicurato!

Rimanendo in tema azzurro, il tricolore sarà presente alla manifestazione attraverso l'ardore e la verace passione di Fabio Denuzzo. Il giocatore tarantino è uno dei player più in forma del circuito esportivo nostrano, nonché uno dei più talentuosi. A lui dunque il compito di portare in alto i nostri colori, anche a causa del forfait di Gabri. Il giocatore ex Empoli ora militante nel Nordavind è stato costretto a rinunciare all'obbiettivo tanto atteso a causa di un problema di carattere burocratico. Una difficoltà quella dei visti e dei permessi che sta affliggendo molti giocatori provenienti da tutto il mondo, e che rischia di minare la qualità complessiva del torneo.

Diretta universale

L'appuntamento con la seconda FUT Champions Cup è fissato per venerdì 13 aprile alle ore 13.00, con la diretta dei match che sarà garantita sui vari social: da Facebook a Twitter, passando dai più tradizionali YouTube e Twitch. Segnaliamo inoltre che, se siete appassionati della modalità Ultimate Team, è possibile collegare tramite la Web App il proprio account Twitch con il profilo FUT.

Se sarete fortunati, guardando il torneo dalla nota piattaforma di streaming il vostro account potrebbe essere sorteggiato per ricevere ricompense davvero interessanti come carte Icons e molto altro!

Il consiglio dunque è quello di seguire con entusiasmo ed interesse un torneo che si prospetta ricco di sorprese, facendo il tifo per il nostro Fabio così da sostenerlo nella rincorsa al pass per i playoff. Chissà che dopo l'impresa recente della Roma in Champions League e la quasi impresa della Juventus, un'altra volta la nostra nazione dimostri il proprio valore in campo internazionale!