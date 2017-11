FIFA eWorld League: i giocatori qualificati per gli eventi live!

Siamo giunti alla conclusione di questo primo appuntamento all'insegna della FUT Champions Weekend League.Con la conclusione del torneo di questo week si chiude unfatti anche la prima possibilità per i pro player di FIFA di qualificarsi al Fut Champion Cup, primo evento live della corsa verso la eWorld Cup. Come sarà cambiata la classifica?

FIFA Weekend League: i risultati

In quest'ultimo weekend di fuoco troviamo poche sorprese, ma tante conferme.

Nella leaderboard Ps4, xShellz ed EpokSnusFC sono i player che sono riusciti nell'impresa di rimanere imbattuti nelle 160 partite giocate, mentre mo_aubameyang incappa nella prima sconfitta di questo torneo di qualificazione a pochi metri dal traguardo. Poco male comunque: il suo risultato resta impressionante, come il guanto di sfida che i primi della classe lanciano alla scena competitiva mondiale.

La posizione numero 5 è occupata dal martello "made in Germany" Megabit, che conclude la propria avventura con due sconfitte subite a fronte di 158 vittorie.

Tra i giocatori protagonisti delle passate Weekend League troviamo RusherbandeXI, costante presenza nelle top 3 delle settimane precedenti, scivolato in 23esima posizione con passivo di 155-5, seguito da distanza ravvicinata da MaestroSquod con il medesimo punteggio.

Alla 25esima posizione la classifica si tinge finalmente di azzurro, con la casella occupata da Daniele"IcePrinsipe" Paolucci. Il campione europeo dei Mkers, con i parziali di 40 - 0, 38 - 2, 38 - 2 e 39 -1 ha tirato fuori gli artigli meritandosi questa qualificazione che, dobbiamo dirlo, rappresentava un obiettivo da centrare per un campione del suo calibro. Il giocatore romano è un atteso protagonista delle fasi live, un terreno a lui favorevole in cui si è sempre distinto per calma glaciale e lucidità notevole. Il torneo svolto a Berlino nel 2017 parla chiaro.

Tra i player rimasti in ombra troviamo sicuramente i due tedeschi i deto_official e Timox. Entrambi hanno rischiato di rimanere fuori da questa prima tornata, riuscendo a classificarsi rispettivamente 40esimo e 55esimo. Se è vero che tra i player della top 64 non c'è questa grande differenza tecnica, è pur corretto affermare che qualificarsi nella top 10 è un buon modo per mettere pressione agli avversari, soprattutto in vista delle sfide live, dove gli sguardi potranno finalmente incrociarsi e la forza mentale sarà componente fondamentale di una vittoria o di una sconfitta.

Sulla piattaforma Microsoft invece VflMegabit1844 ha fatto la storia. È lui l'unico imbattuto su Xbox One ma soprattutto è lui l'unico al mondo in grado di raggiungere la qualificazione agli eventi su entrambe le console, concludendo con lo stratosferico punteggio complessivo di 318 vittorie e 2 sconfitte. Il tedesco ha davvero impressionato tutti per forza mentale e costanza, candidandosi senza se e senza ma a favorito per la vittoria.

Seguono Tim Latka e Vfb Marlut, rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Anche la piattaforma Microsoft si tinge d'azzurro con la splendida cavalcata di Fabio Denuzzo, conclusasi con un 40 - 0 che vale il 6 posto mondiale. Un risultato che inevitabilmente proietta il player tarantino tra i migliori del mondo e soprattutto tra i favoriti per la corsa ad un posto nella eWorld Cup.

Un po' in ombra invece il campione del mondo in carica Gorilla, che con parziale di 153 - 7 chiude questa prima sessione di qualificazione al 26esimo posto.

Una nota a margine spiacevole quanto doverosa: il pro player dell'Empoli Gabry per poco non è riuscito a compiere un mezzo miracolo. Con un grande back to back di 40-0 è arrivato a ridosso della top 64 raddrizzando un mese partito davvero male, rimanendo fuori solo per due vittorie.

Una rimonta insperata, come lui stesso ha ammesso in un tweet pubblicato nel pomeriggio, che però non è bastata. Nonostante l'esito amaro, ora è necessario staccare un po' e ricaricare le batterie in vista del prossimo appuntamento di Febbraio. Forza Gabry!

Si conclude così il nostro appuntamento con la Weekend League di qualificazione agli eventi live di EA. Sicuramente la Germania si distingue ancora una volta come la nazione più pronta tra le partecipanti, imponendosi sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo.

Guardando in casa nostra invece, i due principali interpreti della specialità non hanno deluso le attese, portandosi a casa una qualificazione che rappresentava l'obiettivo minimo della stagione. Oltre a fare i complimenti a Daniele e a Fabio per l'eccellente risultato, è bene sottolineare che abbiamo ancora delle chance da giocarci: dal player della Roma "Insa", al sampdoriano pluricampione italiano Lonewolf92, passando ovviamente per Gabry, il quale siamo sicuri si presenterà a Febbraio con il coltello tra i denti, pronto a sgomitare per arrivare lassù dove ha dimostrato di poter stare.

Insomma: l'invito è quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it e di seguire i nostri azzurri nella corsa alla eWorld Cup!