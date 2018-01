FIFA FUT 18: Messi, Kane e Ronaldo sono gli attaccanti del Team of the Year

Finalmente i TOTY hanno fatto il loro roboante ingresso in FIFA Ultimate Team. Proprio oggi infatti Electronic Arts ha pubblicato le prime tre carte (Ronaldo, Messi e Kane) che, nel corso di questa settimana, andranno a comporre la speciale lista dei magnifici 11. E da dove cominciare, se non dall'attacco?

AS - Cristiano Ronaldo - Portogallo - 99 - 5.630.000 crediti

CR7 non è mai stato in discussione nelle votazioni. Un po' perché per il portoghese il 2017 è stato un anno incredibile, un po' perché è il giocatore più apprezzato dalla community di FIFA Ultimate Team, nonché testimonial di eccellenza del calcistico di EA:



• Velocità 98

• Tiro 99

• Passaggio 94

• Dribbling 98

• Difesa 50

• Fisico 95



Le statistiche sono mostruose. Rappresenta senza dubbio la carta più forte del gioco in questo momento, e con buone probabilità lo sarà fino agli ultimi mesi di vita del prodotto. L'unica vera incognita per il madridista è stata la posizione, che ha scatenato un vero e proprio tormentone.

Attaccante o ala sinistra?

Non fate l'errore di pensare che sia una cosa di poco conto. Sappiamo tutti oramai che sfruttando il blocco dell'intesa una volta scesi in campo, è possibile spostare la carta in qualsiasi posizione senza problemi di intesa. Ma la posizione di partenza è fondamentale nella scelta dei giocatori in sede di creazione della rosa. La posizione di ATT avrebbe ad esempio permesso la coesistenza del tridente dei sogni composto da Neymar, Ronaldo e Messi senza dover rinunciare a preziosi punti intesa individuali. Sogni che si sono sciolti come neve al sole, in quanto EA Sport ha deciso invece di optare per la posizione di AS, conservando il posto della carta ATT probabilmente per la seconda versione di Ronaldo 99: il Team Of The Season.

ATT - Harry Kane - Inghilterra - 96 - 1.580.000 crediti

L'uragano Kane si è abbattuto spesso e volentieri con violenza inaudita contro le squadre avversarie, divenendo a suon di gol il calciatore più prolifico del 2017. Un'annata da tramandare ai posteri, che l'ha visto definitivamente esplodere tanto in patria quanto in Europa, e che trova una degna conclusione con un riconoscimento anche sul calcistico più giocato del mondo. D'altronde per un uomo che porta il nome di uno dei fenomeni meterologici più potenti e affascinanti del pianeta, non ci si aspettva nulla di meno:



• Velocità 86

• Tiro 99

• Passaggio 93

• Dribbling 95

• Difesa 58

• Fisico 96



Per quanto riguarda la carta, le statistiche sembrano assolutamente di primo livello, tuttavia crediamo che Harry Kane TOTY potrebbe rimanere fuori dalle squadre che dominano il settore competitivo.

Per gli eventi esportivi che verranno, i pro player opteranno quasi sicuramente per un archetipo di attaccante più votato alla velocità e alle capacità tecniche, aspetto su cui il bomber degli Spurs difetta un po' visto che, lo ricordiamo, le stelle skill e le stelle piede debole non subiscono alcun incremento nelle versioni IF.

Proprio questa esclusione illustre però, potrebbe aprire spiragli importanti per tutti gli amanti del numero 10 britannico. Vi consigliamo di tenere d'occhio il prezzo in queste 24 ore, potrebbe rivelarsi un buon affare.

AS - Lionel Messi - Argentina - 98 - 3.830.000 crediti

Il fantasista del Barça è un altro che a questi appuntamenti non manca mai. La Pulce infatti, nonostante gli anni passino e i metri percorsi in campo diminuiscano, è in grado di reinventarsi in ogni momento, a seconda del suo stato fisico e mentale. Questo controllo dei movimenti e questa comprensione del proprio corpo, unita all'immensa conoscenza del gioco del calcio, lo rendono ancora devastante, forse il migliore del mondo:



• Velocità 98

• Tiro 97

• Passaggio 98

• Dribbling 99

• Difesa 45

• Fisico 81



La carta è ovviamente ineccepibile, sotto tutti i punti di vista. Se però sul piano della velocità, del passaggio, del tiro e del dribbling non nutrivamo alcun dubbio, è il valore di fisico che ha stupito tutti. Un 81 di fisico con 78 di forza, che può tranquillamente salire fino a 88 con lo stile intesa finalizzatore, è sicuramente un incremento notevole nei confronti delle versioni precedenti, che potrà giovare all'argentino specialmente considerando che la posizione in cui verrà utilizzato al 99% sarà trequartista, posizionato al vertice alto del celeberrimo 4-1-2-1-2(2). Un modulo assiduamente utilizzato dalla maggioranza dei giocatori competitivi, che in Messi TOTY potrebbe aver trovato il suo massimo inteprete.



Ci teniamo a precisare che i prezzi sono aggiornati alle tarda serata del 15 gennaio, pertanto potrebbero essere soggetti a cambiamenti considerando il poco tempo in cui le carte saranno disponibili nei pacchetti. Vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per scoprire insieme tutti i magnifici 11 che comporranno il Team Of The Year!