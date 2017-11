FIFA FUT Champions 18: classifica dopo il secondo turno della Weekend League

La corsa ai 64 posti disponibili per la qualificazione al primo evento live della FIFA eWorld Cup prosegue senza sosta. Anche in questa occasione i nomi caldi della scena esportiva mondiale non si sono fatti cogliere impreparati, ribadendo la loro fama con ottime prestazione.



La classifica sul fronte Microsoft vede Michael "VflMegabit1848" Bittner, pro player del Bochum della seconda divisione tedesca, e TyWalton al comando della classifica generale mensile, entrambi con percorso netto all'attivo, 80 vittorie - 0 sconfitte.

Dietro i due fuggitivi, seguono a ruota otto player con un passivo di 79-1, tra cui volti noti della scena mondiale come PSG Fiddle, pro player della squadra parigina, e S04 Tim Latka, pro player attualmente sotto contratto presso lo FC Schalke 04.

Dalla posizione 11 alla 21 si classificano giocatori con rateo di vittoria complessivo di 78W - 2L, ed qui che troviamo il nostro azzurro Fabio Denuzzo, in compagnia tra gli altri del campione del mondo in carica Gorilla. Entrambi sono sicuramente in controllo della situazione, visto che per il momento la posizione numero 64 in graduatoria è occupata da SketchyStorm54, titolare di un passivo che recita 75 vittorie e 5 sconfitte. Se i due campioni riusciranno a tenere il ritmo dimostrato in queste prime due Weekend League, non avranno nessun problema a centrare a qualificazione agli eventi live, come da pronostico.

Da sottolineare la costanza e la capacità di alcuni player, come Bittner e il nostro Fabio, nel proseguire con qualità e costanza i rispettivi percorsi su console principale annoverando un punteggio di 39W - 1L anche su Ps4 nel medesimo weekend, raggiungendo il numero di 80 partite in tre giorni. Numeri da capogiro, segno che l'impegno e la dedizione per il raggiungimento di piazzamenti e trofei sono incredibili. Davvero complimenti.



Sul fronte PS4 invece le prime tre posizioni sono rimaste invariate, con 8 player che hanno compiuto il secondo 40-0 in fila. Un "backtoback" che per RusherBandeXI, mo_aubameyang e MaestroSquod corrisponde ad un rafforzamento dei primi tre posti nella graduatoria mensile.

Dalla posizione numero 9 alla 24 troviamo player con 79 vittorie e 1 sconfitta, come l'onnipresente VflMegabit1848, mentre il 64 posto è occupato momentaneamente da Assiakevin, con 76 vittorie e un punteggio abilità complessivo di 4815. La lotta per l'ultima posizione di rilievo è serrata, con addirittura 33 player con lo stesso numero di vittore compresi in 319 punti skill, sintomo che la competizione quest'anno è più agguerrita che mai.



Il nostro IcePrinsipe è stato protagonista di un weekend complicato, in cui a quindici partite dalla fine è incappato in un calo di concentrazione che poteva essergli fatale, perdendo due partite in fila. Nonostante tutto è stato poi in grado di vincere tutte le restanti 15 partite, concludendo con 38-2 che lo pone in una situazione di relativa tranquillità. Con 78W - 2L, lo troviamo classificato alla 28 posizione.



Siamo solo a metà strada, ma la classifica comincia a prendere una struttura definita, con le forze in gioco sempre più delineate. Adesso, per i primi 20, si tratta di proseguire a velocità di crociera, sapendo che un errore potrebbe anche non creare problemi. Per i player a centro classifica invece si prospetta una vera e propria lotta di nervi, in cui un gol fatto o subito in più potrebbe bastare a fare la differenza. Tranquillità e serenità sono componenti fondamentali, che tutti i player a questo livello devono possedere in ogni momento, anche durante i più difficili. Chi riuscirà a non perdere le staffe e a qualificarsi per la prossima fase?