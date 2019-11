Final Fantasy 14: arriva la Dark Apocalypse di NieR Automata

Naoki Yoshida e Final Fantasy XIV sono in uno stato di grazia. La terza espansione, Shadowbringers, ha proiettato il MMORPG di Square Enix sul trono del genere, grazie a una qualità e a una narrazione che difficilmente si sono mai visti prima tra i congeneri. Ne avevamo già parlato nella recensione di FFVIX Shadowbringers, eppure è forse il caso di ribadirlo: questo non solo è uno dei migliori esempi di MMORPG, ma è uno dei più grandi Final Fantasy mai prodotti. Ed il team di sviluppo, come vedremo, non sembra intenzionato a fermarsi!

Virtù e Crudeltà

Vows of Virtue, Deeds of Cruelty è il titolo della prima patch post espansione, che porta il gioco alla versione 5.1 e si configura come uno dei content update più corposi, solidi e attesi sin da quando A Realm Reborn ha raggiunto gli scaffali di tutto il mondo. Questa patch è speciale per tanti motivi: intanto porta avanti la storia con lo stesso piglio e ritmo di Shadowbringers, confermando ancora una volta la bontà della scrittura di questo arco narrativo, e poi perché introduce due elementi di notevole spessore: il New Game+ (esatto, in un MMORPG) e YoRHa: Dark Apocalypse, Alliance Raid che va ad aggiungersi alla Crystal Tower e a Return To Ivalice.

Partiamo subito da quest'ultimo, che è certamente tra i due il contenuto più atteso anche se forse non il più dirompente. Il nuovo Alliance Raid segue la via codificata da Return to Ivalice, presentandosi di fatto come una "collaborazione-evento". A contribuire (fattivamente, non solo di nome) allo sviluppo della prima parte del raid ci sono infatti Keichi Odabe, Yosuke Saito e ovviamente Yoko Taro, che hanno catapultatol'immaginario di NieR Automata all'interno di Shadowbringers.



2B accompagna i tre party all'interno di The Copied Factory, le cui ambientazioni e la cui colonna sonora sono capaci di farci sentire, senza troppa fatica, come se ci trovassimo nel mondo di Automata. Seguendo il trend degli ultimi eventi, questo raid è composto da sole boss fight, alternate da rapide sessioni di spostamento tra un'arena e l'altra. Gli scontri sono l'aspetto che più di tutti si può avvicinare al gameplay di NieR: Automata, con combattimenti caotici e super dinamici persino per lo standard di A Realm Reborn, che nel corso degli anni si è parecchio spostato verso l'azione. È solo il primo dei tre contenuti previsti da questa collaborazione, ma l'asticella, grazie anche a una serie di quest post raid particolarmente interessanti, è già stata piazzata parecchio in alto.

Come da tradizione però non è solo l'end game ad essere protagonista della patch, ed anzi il New Game+, la seconda grande novità della versione 5.1, è proprio pensato per i giocatori di tutti i livelli. A pensarci, l'idea di un NG+ in un MMORPG è qualcosa di notevole, che può cambiare in maniera consistente il modo di intendere il genere. Se intanto Yoshida e il team di sviluppo hanno pensato a questa feature, è perché sono evidentemente più che consapevoli della bellezza della componente narrativa del loro titolo.



Final Fantasy XIV ha una storia complessa, lunga, articolata e a tratti entusiasmante, spalmata su un gioco principale, tre espansioni, e decine di content update. Con così tanto materiale a disposizione, e soprattutto di assoluta qualità, la possibilità di ri-giocarlo senza dover ripartire da zero con un nuovo personaggio pare quasi naturale, nonostante sia di fatto una novità per il genere. A supporto di questa visione ci sono poi le dichiarazioni di Naoki Yoshida sulla ri-scrittura di tutto A Realm Reborn, che vedrà la sua Main Scenario sfrondata delle quest meno rilevanti in modo che chi comincia ora si trovi una storyline principale più agile e snella, che lo introduca nel modo giusto ad Eorzea e alle sue imminenti catastrofi.

In aggiunta a tutto questo, che in ogni caso non è poco, registriamo l'introduzione di Grand Cosmos, un nuovo dungeon legato alla Main Scenario, sensibili cambiamenti ai crafter e una nuova vita per alcuni dei DPS più puniti dall'uscita dell'espansione, come Ninja, Samurai e Summoner.



Final Fantasy XIV è ormai sul mercato da sei anni, ma ogni espansione e content update non fanno altro che certificare il talento del team di sviluppo e la dedizione di Square Enix, che ha sempre creduto nel progetto (e non potrebbe essere altrimenti, visto il ritorno economico) e nel suo Director. Simile attenzione nel supporto testimonia inoltre che un modello di business "antico" come quello della sottoscrizione mensile, quando è sorretto sia da un lavoro certosino sia da contenuti costanti e di qualità, risulta ancora sostenibile, se non addirittura necessario per questo genere di produzioni.