Final Fantasy 14 si espande e esce su Xbox: le novità di Dawntrail

La popolarità dell'MMORPG di Naoki Yoshida non accenna ad arrestarsi. Dopo lo strabordante successo di Endwalker (qui la recensione di Final Fantasy XIV Endwalker), che ha stabilito nuovi picchi narrativi e di gameplay per Final Fantasy XIV, l'uscita di un'altra espansione è sembrata una conseguenza quasi naturale. Il trailer di Dawntrail si è rivelato prodigo di informazioni per gli appassionati di lore della quattordicesima fantasia finale. Chiaramente, non ci siamo soffermati soltanto su questo contenuto, ma anche sul resto delle novità emerse dal grande appuntamento del Fan Fest.

Dawntrail: l'espansione nuova di zecca

Come già si era lasciato intendere durante i dialoghi finali di Endwalker, una volta sconfitta la minaccia cosmica Meteion il gruppo di avventurieri si dedicherà all'esplorazione, in un clima decisamente più rilassato rispetto alle due precedenti espansioni.

L'atmosfera leggera di Dawntrail, che arriverà nell'estate del 2024, è immediatamente percepibile fin dai primi secondi del filmato, con una larga inquadratura sull'oceano e un discorso di apertura dai toni scanzonati e ottimisti: "Mari azzurri, cieli limpidi e infinite possibilità". Immancabile il cambio di look del protagonista che, come sempre, svela uno dei nuovi job presenti nell'espansione. Il nome della classe non è stato ancora rivelato ma possiamo ipotizzare che si tratti di un personaggio simile a un corsaro o a un avventuriero.



I combattenti quindi visiteranno un mondo chiamato Tural, una terra inospitale che nasconde infiniti viaggi e ricchezze, abitata da tribù bestiali dotate di un'organizzazione politica e sociale piuttosto primitiva. Tra i gruppi alleati troviamo i Pelupelu, le creature di bassa statura dotate di maschera già presenti nell'ormai lontano Final Fantasy X, dedite al commercio di thè, caffè e spezie, che viaggiano a dorso di alpaca. Come da tradizione, tale tribù ci fornirà quest giornaliere da portare a termine per ricevere vantaggi in game.

Ci aspettiamo quindi una trama più incentrata sul piacere della scoperta e sull'azione e meno su intrighi politici (propri di Heavensward e Stormblood) o sull'introspezione psicologica vista in Shadowbringers (qui la recensione di Final Fantasy XIV Shadowbringers). Una vera e propria boccata di aria fresca dopo il finale di Endwalker, e le sue riflessioni sul senso dell'esistenza e il vero significato della felicità. Uno degli aspetti più importanti di Dawntrail è tuttavia il tanto agognato upgrade grafico, annunciato da tempo.



Gli sviluppatori hanno specificato più volte che gli screenshot mostrati durante la conferenza non rappresentano il prodotto finale, ma i volti dei personaggi appaiono già più definiti e ricchi di dettagli. Gli addetti ai lavori hanno cercato di preservare quanto più possibile le apparenze originali dei guerrieri per evitare un senso di straniamento nei giocatori affezionati agli eroi di Final Fantasy XIV.

Dalle ombre alla risoluzione delle texture, anche le ambientazioni ci sono parse più gradevoli a vedersi. Si tratta di un intervento necessario per quello che resta un prodotto incredibilmente affascinante, ma con ormai diversi anni sulle spalle. I cambiamenti verranno inizialmente applicati ai nuovi contenuti e, gradualmente, verrà effettuato un lavoro a ritroso per estenderli alle espansioni più datate. Naturalmente il salto in avanti sul fronte tecnico ha un costo in merito all'hardware. Durante il Fan Fest, infatti, sono stati annunciati anche i requisiti che il gioco avrà a partire dalla patch 7.0, chiaramente più esigenti in termini di processore e scheda video, ma sicuramente in linea anche con la fascia medio-bassa dei PC correnti. Basterà infatti possedere 16 GB di RAM e una NVIDIA RTX 2060 o equivalente per poter godere delle migliorie visive del titolo.

Sorprese di natura ludica

Dawntrail continua una tradizione ormai consolidata per Final Fantasy XIV: introdurrà un aumento del level cap, proporrà classi e contenuti inediti, sia per i giocatori più casual, sia per i fan più sfegatati. Gli utenti potranno arrivare fino al livello 100, un traguardo questo che Yoshida e i suoi considerano molto importante.

È la testimonianza di un prodotto che è riuscito a reinventarsi e a raggiungere vette elevate nel genere di riferimento, grazie chiaramente anche al supporto costante della community. Ciascuna delle due nuove classi disporrà, come di consueto, di specifiche abilità e manovre offensive. Parliamo tra l'altro di una coppia votata proprio all'attacco, con una specializzata nella distanza ravvicinata e la seconda basata sulle magie. Gli appassionati credono possa trattarsi del pirata e del mago verde (un incantatore basato sull'utilizzo dei poteri della natura). Naturalmente con Dawntrail arriveranno tutti i contenuti tipici di una espansione in piena regola: un main scenario quest, dungeon tutti da esplorare, nuovi Fates e ricette per job di raccolta e crafting. Square Enix ha deciso inoltre di proseguire lo sviluppo dei Variant Dungeon, che si aggiungeranno ai contenuti più richiesti, come l'Alliance Raid, il Raid a 8 giocatori (che sostituirà Pandaemonium) e un inedito Ultimate Raid.

Altre novità e importanti collaborazioni

Ma le novità non finiscono qui. Una feature che sicuramente incontrerà l'approvazione dei raider più incalliti sarà una sorta di lavagnetta interattiva da poter modificare a piacimento, utilizzata per spiegare e riassumere in maniera chiara ed efficace le meccaniche dei vari boss, il raggio dei loro attacchi e il posizionamento di ogni giocatore all'interno delle varie fasi di combattimento.

Uno strumento che eviterà l'utilizzo di programmi di terze parti e faciliterà il compito dei gruppi che decideranno di fronteggiare i nemici più ardui di questa espansione. Il free trial sarà inoltre esteso e comprenderà Stormblood. Sarà quindi possibile godere gratuitamente dei primi tre macro-archi narrativi di Final Fantasy 14, per un totale di circa 100 ore di gioco, come sempre senza limiti di tempo e senza abbonamento.



Veniamo quindi alla collaborazione con Xbox, che peraltro dovrebbe superare i confini del prodotto in questione e abbracciare altri titoli iconici di Square Enix. Final Fantasy 14 uscirà su Xbox Series X/S nella primavera del 2024, con tempi di caricamento più brevi e supporto alla risoluzione 4K (solo su Xbox Series X). Il tempismo non è assolutamente casuale: la rinnovata veste grafica, i contenuti inediti e l'estensione del free trial permetteranno ai giocatori in erba di avvicinarsi gradualmente a Final Fantasy XIV ed eventualmente spingerli a proseguire con l'abbonamento mensile.

L'Open Beta della versione Xbox comincerà con la pubblicazione della patch 6.5, un po' in anticipo rispetto all'arrivo di Dawntrail. Interessante sarà anche la partnership con Fall Guys. Alcuni personaggi di FF XIV infatti arriveranno nel colorato titolo di Mediatonic, mentre il Gold Saucer ospiterà alcune competizioni che ricordano da vicino il popolarissimo gioco pubblicato da Devolver Digital.



Insomma, Final Fantasy XIV è quindi tutt'altro che vicino alla chiusura e si appresta a vivere una seconda giovinezza. Gli appassionati del mondo di Eorzea dovranno armarsi di sana pazienza e attendere con ansia il debutto di Dawntrail durante la prossima estate.