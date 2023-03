Final Fantasy 16 sembra Devil May Cry: non è un vero Final Fantasy?

Il rispetto delle tradizioni tanto richiesto dai fan storici, la libertà creativa desiderata dagli sviluppatori e, non per ultime, le esigenze di un mercato in continua evoluzione, sono aspetti che difficilmente vanno a braccetto, specie di questi tempi. La Casa dei Chocobo e degli Slime sembra saperlo meglio di chiunque altro, non a caso la serie di Final Fantasy ha sempre sperimentato nuove soluzioni ludiche, talvolta anche lontane dai tipici classicismi del gioco di ruolo giapponese, sfociando spesso in generi diversi e realizzando vere e proprie ibridazioni (per farvi un'idea, qui il nostro speciale sul sistema di combattimento di Final Fantasy VII Remake, che appunto bilancia il ritmo frenetico degli action in tempo reale alla pianificazione e alla strategia).



Benché i capitoli numerati del franchise abbiano da tempo accantonato il combat system a turni, che ad oggi continua però a essere impiegato da Square Enix in produzioni tanto valide quanto le fantasie finali (avete già spulciato la nostra recensione di Octopath Traveler 2?), l'episodio che più di ogni altro rischia di spaccare in due la community è proprio Final Fantasy XVI, in quanto il dream team capeggiato da Naoki Yoshida - già salvatore di Final Fantasy XIV - ha realizzato stavolta un action RPG che potremmo diversamente descrivere come uno "stylish action con elementi ruolistici". Riflettendo sul percorso compiuto finora dalla longeva serie nipponica, abbiamo dunque deciso di spezzare una lancia in favore di Yoshida e spiegarvi cosa definisca effettivamente un Final Fantasy.

L'arte di sapersi rinnovare

Pubblicato nel lontano 1987, anche il primo Final Fantasy fu un esperimento, tant'è che il suo leggendario creatore, un Hironobu Sakaguchi che vedeva nel progetto il suo ultimo disperato tentativo di lasciare un segno nell'industria videoludica (da qui il nome di "Fantasia Finale"), scelse di creare una nuova tipologia di "fantasy role-playing game", traendo ispirazione - per quanto concerne storia, ambientazione, aeronavi, creature immaginarie e altri elementi iconici della serie - da Dragon Quest, Ultima, Wizardry, The Legend of Zelda e film di Hayao Miyazaki quali Nausicaä della Valle del vento e Laputa - Castello nel cielo.

Supportato dal team di sviluppo più vasto che l'allora Square avesse mai messo assieme, Sakaguchi cominciò a plasmare la trama di Final Fantasy mentre ancora stava sperimentando col gameplay, non per nulla questa venne completata e integrata solo alla finalizzazione del combat system e della portata del mondo di gioco. Se consideriamo che le trame dei capitoli successivi sarebbero state ultimate prima di tutto il resto e che Sakaguchi avrebbe costruito i singoli giochi attorno ad esse, l'atipico approccio utilizzato durante lo sviluppo del capostipite la dice davvero lunga sulla sperimentazione compiuta dal geniale papà del brand.



Tra l'altro, laddove i giochi di ruolo giapponesi dell'epoca non includevano ancora caratteristiche come le debolezze elementali, il game designer Akitoshi Kawazu, che da parte sua conosceva molto bene gli RPG occidentali e soprattutto Dungeons & Dragons, volle integrarle a tutti i costi in Final Fantasy, offrendo - tra le altre cose - la possibilità ai giocatori di scegliere liberamente le classi dei propri adepti sin dall'inizio dell'avventura. Kawazu era infatti convinto che il divertimento in un titolo simile iniziasse solo dopo aver plasmato un personaggio. Se oggi Final Fantasy viene ancora visto come uno dei principali punti di riferimento dell'intero sottogenere, nonché il gioco che più di ogni altro gli ha permesso di proliferare, la verità è che il suo successo è fondamentalmente il frutto di un'audace scommessa creativa.

Negli ultimi anni in particolare, i fan più conservatori di Final Fantasy - e magari ignari delle sue vere origini - hanno più volte storto il naso dinanzi alla deriva action imboccata dalle iterazioni più recenti, ma occorre ricordare che la serie di Square ha cercato di collaudare soluzioni ludiche anche stravaganti sin dagli albori.



È il caso di citare Final Fantasy II, che non presentava affatto il consueto sistema di Level Up con relativo aumento parametri: le statistiche dei personaggi, così come il livello degli incantesimi e l'efficienza delle armi, crescevano in base alla frequenza di utilizzo sul campo di battaglia. Una trovata insolita, che spingeva l'utente a usare ripetutamente gli attacchi e le magie che intendeva potenziare.



La stessa gestione dei turni è stata più volte rielaborata da Square, tant'è che se i primi capitoli numerati si servivano di un sistema di combattimento abbastanza basilare, dove i nemici attendevano il proprio turno di azione, le iterazioni seguenti adottarono invece l'Active Time Battle system concepito dal brillante Hiroyuki Itou, vale a dire un sistema offensivo che abbandonava la turnazione classica in favore di barre individuali che segnavano il tempo rimanente prima che un dato personaggio potesse compiere un'azione.

Come risultato, grazie all'ATB gli avversari potevano attaccare o essere attaccati in qualsiasi momento, il che trasmetteva al giocatore un palpabile e gradevole senso di urgenza e di eccitazione durante le lotte. Nonostante l'ATB, che per natura era parzialmente in tempo reale, fosse diventato ormai una sorta di standard del genere ruolistico giapponese, con l'avvento di Final Fantasy X la Casa di Chocobo sorprese di nuovo i suoi affezionati, adottando il Conditional Turn Based system e proponendo una soluzione che, similmente a quanto accadeva in origine, metteva l'azione in pausa durante ciascun turno del giocatore, garantendogli la possibilità di scegliere le proprie mosse senza limiti di tempo. L'ATB sarebbe però tornato nel suo sequel diretto, Final Fantasy X-2, in cui personaggi e nemici agivano in base alla propria velocità. Anziché seguire rigidamente il percorso seguito in precedenza, già all'epoca la software house palesò insomma la volontà di rimescolare le carte in tavola ad ogni nuova produzione di Final Fantasy, tentando strade diverse e a prima vista anche inconciliabili, per poi rinnovarsi in direzioni non ancora imboccate. Non a caso, da Final Fantasy Tactics a Chocobo Racing, passando per Crystal Chronicles, Dirge of Cerberus e Dissidia, a partire dal 1998 la compagnia cominciò a sfornare spin-off su spin-off, proponendo tattici, action RPG, TPS, racing game, picchiaduro con elementi ruolistici, hunting game, rhythm game e così via.

Tra azione e automatizzazione

Mettendo da parte Final Fantasy XI e la sua natura da MMORPG, la virata più radicale di Square Enix è stata forse quella compiuta con Final Fantasy XII, che attraverso l'Active Dimension Battle system adottò completamente l'azione in tempo reale. Abolendo del tutto la consueta transizione tra la fase di esplorazione e quella di lotta, la formula ludica di FFXII chiedeva all'utente di controllare un solo personaggio tra quelli schierati in campo, destinando la gestione dei compagni all'intelligenza artificiale e ai cosiddetti gambit: un sistema di routine predeterminate che il giocatore poteva personalizzare liberamente, a seconda delle proprie necessità e preferenze, affinché in presenza di determinate condizioni gli alleati eseguissero azioni specifiche, si pensi al guarire i combattenti con una percentuale di punti vita inferiore al 30%.

Benché il sistema dei gambit fosse del tutto opzionale, tant'è che l'utente poteva ignorarli e impartire manualmente gli ordini al resto della squadra, l'automatizzazione proposta dal bistrattato e avveniristico Final Fantasy XII non venne accolta positivamente dai fan del genere. Tuttavia, se consideriamo che tante serie moderne si basano fortemente sull'automatizzazione del party, l'unica "colpa" imputabile alla dodicesima fantasia finale è forse quella di aver anticipato i tempi, proponendo qualcosa a cui la community non era evidentemente pronta.



La transizione verso l'action è quindi continuata con la trilogia di Final Fantasy XIII, i cui episodi rispolverarono lo storico sistema ATB e gli innestarono menù più rapidi e catene di attacchi consecutivi che cambiavano in maniera del tutto automatica a seconda dei nemici affrontati e delle classi dei personaggi in prima linea. Durante le battaglie, infatti, vi era la possibilità di modificare in tempo reale i ruoli dei protagonisti, così da mutare i loro talenti, la formazione e naturalmente le strategie di attacco e di difesa.

Per la prima volta nella storia del franchise, inoltre, al termine della lotta le prestazioni del giocatore venivano valutate da 0 a 5 stelle, un valore che determinava la ricompensa lasciata cadere dall'avversario abbattuto.



Sorvolando su Final Fantasy XIV, popolare MMORPG che dopo una partenza disastrosa è andato incontro a una resurrezione a dir poco miracolosa, la serie si è poi rinnovata con Final Fantasy XV, un action RPG a mondo aperto che impiegava un sistema di combattimento in tempo reale chiamato "Active Cross Battle system". Anziché utilizzare la classica interfaccia utente, il giocatore selezionava i comandi direttamente mappati sui pulsanti del controller e, similmente a quanto visto in Final Fantasy XII, l'innesco delle battaglie non richiedeva alcuna transizione tra la fase esplorativa e quella di lotta.

Peccato soltanto che, quantomeno nella versione iniziale del prodotto, il principe Noctis fosse l'unico personaggio controllabile e che i suoi tre compagni di viaggio fossero gestiti interamente dall'intelligenza artificiale, salvo diventare finalmente giocabili nella successiva Royal Edition dell'avventura.

Cosa definisce un Final Fantasy, quindi?

Alla luce di quanto rammentato fino ad ora, non è mai stato il sistema di combattimento a delineare cosa sia un Final Fantasy, giacché sia la serie principale che i suoi molti spin-off hanno navigato in tantissimi generi differenti, tornando più volte alle proprie origini per poi abbandonarle di nuovo senza preavviso.

Pertanto, la decisione di Naoki Yoshida e Ryota Suzuki (principale artefice del sistema di combattimento di Devil May Cry V) di dare forma a questo giro a uno stylish action vero e proprio non dovrebbe sorprendere più di tanto gli esperti conoscitori della saga, che dopo anni e anni di sperimentazioni e colpi di testa anche bizzarri dovrebbero essere ampiamente abituati al radicato desiderio di Final Fantasy di rinnovarsi costantemente, ampliare i propri orizzonti per raggiungere e soddisfare ogni genere di appassionato. Il semplice fatto che gli ultimi episodi della saga abbiano intrapreso la via dell'action non implica che il brand debba necessariamente continuare su tale percorso, e a questo proposito lo stesso Naoki Yoshida ha affermato ai nostri microfoni che Final Fantasy XVI rispecchia semplicemente la visione del suo team, suggerendo che i successivi capitoli della serie potrebbero anche tornare a fregiarsi dei turni tanto cari ai fan della prima ora. Non per nulla, gli ingredienti essenziali di un buon Final Fantasy sono sempre stati un impianto narrativo complesso, lineare e in grado di arricchire il giocatore, un'attenta caratterizzazione dei personaggi, una messa in scena spettacolare, un'esperienza di gioco profonda e memorabile, una longevità sopra la media e impreziosita da innumerevoli attività secondarie, la migliore grafica possibile per la generazione di riferimento, e non ultimo un accompagnamento musicale magistrale e sempre propenso a sottolineare con decisione o delicatezza (a seconda delle circostanze) i toni assunti dal racconto.



Se Final Fantasy XVI riuscirà a offrirci tutto questo, il prossimo 22 giugno ci troveremo tra le mani un validissimo esponente del brand, indipendentemente dalla formula ludica immaginata dai suoi creatori. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra prova di Final Fantasy 16 per PS5.