Da Final Fantasy 16 a Fire Emblem Engage: i jrpg più promettenti del 2023

Da Triangle Strategy a Crisis Core -Final Fantasy VII-Reunion, passando per i memorabili Soul Hackers 2 e Xenoblade Chronicles 3 (siete a un click di distanza dalla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3), il 2022 ha saputo proporci una valanga di JRPG di altissimo livello, e a primo acchito si direbbe che l'anno venturo non sarà da meno. Ad un passo dall'avvento del 2023, abbiamo quindi dato una sbirciatina ai titoli che ci terranno compagnia nei prossimi mesi, selezionando i dieci JRPG a nostro avviso più interessanti e promettenti.

ONE PIECE ODYSSEY

Atteso su PC e console a partire dal 13 gennaio 2023, ONE PIECE ODYSSEY è un prodotto che inizialmente guardavamo con sospetto, anche perché i JRPG tratti da anime tendono puntualmente a rivelarsi mediocri o comunque non all'altezza delle licenze cui si ispirano. Tuttavia, dopo le diverse prove cui abbiamo sottoposto il tie-in, ci siamo lasciati conquistare da un sistema di combattimento a turni ingegnoso e oltretutto capace di valorizzare a dovere i singoli talenti di ciascun componente della ciurma di Luffy.

Suddivisi in tre diverse categorie, le cui resistenze e debolezze sono regolamentate dal sistema della morra cinese, i pirati di Cappello di Paglia possono infatti darsi il cambio in qualsiasi momento della lotta, spalancando le porte a una spiccata componente strategica (per tutti i dettagli leggete il nostro più recente hands-on di ONE PIECE ODYSSEY). Impreziosito da una storia inedita, durante la quale conosceremo dei personaggi che lo stesso Eiichiro Oda ha appositamente disegnato per il gioco, ONE PIECE ODYSSEY potrebbe insomma sorprendere e rivelarsi un tesoro di inestimabile valore, quantomeno agli occhi dei fan della licenza piratesca.

Fire Emblem Engage

Atteso in esclusiva su Nintendo Switch dal prossimo 20 gennaio, Fire Emblem Engage si preannuncia piuttosto diverso dai più recenti esponenti del franchise, in quanto lo sviluppatore Intelligent System sembrerebbe aver accantonato le narrative multiple che caratterizzavano Fates, Three Houses e Three Hopes, per focalizzarsi invece su un intreccio unico e lineare. Ambientata nell'inedito continente di Elyos, la storia ruoterà attorno al giovane protagonista Alear - che ancora una volta potrà essere di sesso maschile o femminile - ossia un discendente di una stirpe antica e a lungo venerata.

Risvegliatosi dopo un sonno millenario per motivi che ancora ignoriamo e privo di qualsiasi ricordo legato alla sua vita passata, il "Drago Divino" potrà ricorrere al potere degli emblemi per evocare eroi da altri mondi e respingere il Drago Maligno che minaccia l'intero continente. Un espediente narrativo che Intelligent System ha escogitato per chiamare in scena anche i protagonisti dei precedenti Fire Emblem, e che nell'imminente Engage consentirà ai nuovi personaggi di legarsi agli eroi del franchise e prendere in prestito le loro capacità speciali (correte a rileggere la nostra anteprima di Fire Emblem Engage).

Forspoken

Benché la demo di Forspoken pubblicata su PS5 non sia stata accolta particolarmente bene dagli amanti del genere, l'esclusiva temporale confezionata da Luminous Productions continua a godere della nostra fiducia, anche perché Square Enix ha assicurato che la versione di prova era basata su una build datata e dunque non rappresentativa della versione finale che il 24 gennaio 2023 piomberà sull'attuale ammiraglia Sony. Indossati i panni di Frey, una giovane statunitense sfortunata e cresciuta senza affetti che potessero supportarla o anche solo indicarle la giusta via da percorrere, verremo catapultati nel meraviglioso quanto periglioso mondo di Athia: una realtà popolata da draghi e terrificanti entità mostruose che ne stanno progressivamente prosciugando la vita.

Il JRPG che tanto strizza l'occhio al genere degli Isekai (opere giapponesi che appunto vedono per protagonisti dei personaggi provenienti dal nostro mondo e successivamente trascinati in universi di stampo fantasy) ci imbarcherà in viaggio pieno di insidie, durante il quale la giovane Frey dovrà imparare a controllare le proprie arti magiche e servirsene per salvare l'intera Athia.

Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters

Nata durante la settima generazione di console, la saga di Hyperdimension Neptunia era - quantomeno in origine - una spiritosa parodia della console war, ragion per cui tra le sue assolute protagoniste vi trovarono posto le personificazioni di PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. A quasi tredici anni dall'esordio del capostipite e dopo innumerevoli spin-off non sempre riuscitissimi (fiondatevi sulla recensione di Neptunia Virtual Stars), la serie di Compile Hearts e Idea Factory è pronta a rinnovarsi con un episodio apparentemente focalizzato sulla narrazione.

Ambientata dopo i fatti di Megadimension Neptunia VII e descritta come "una storia di distruzione e restauro", la trama di Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters vedrà Nepgear e le altre Candidate CPU - vale a dire le personificazioni delle console portabili - alle prese con Grey Sister, potentissima quanto misteriosa divinità del PC che potrebbe essere in qualche modo legata alla scomparsa di Neptune, Noire, Blanc e Vert. Atteso su PS4, PS5 e PC a partire dal 24 gennaio, quello che a prima vista si direbbe più che un mero spin-off proporrà un sistema di combattimento in tempo reale che mescolerà azione, strategia e appariscenti trasformazioni che ancora una volta sapranno soddisfare i palati degli appassionati di fanservice.

WILD HEARTS

È inutile negarlo: abbiamo tutti provato qualche punta di perplessità nello scoprire che EA avrebbe prodotto un hunting game sviluppato dal team di Omega Force di Koei Tecmo Games. Reduce dall'esperienza maturata con l'ormai dimenticato franchise di Toukiden, lo studio nipponico ha però plasmato un concept interessante e stravagante, che attraverso una serie di meccaniche mai viste prima potrebbe realmente donare a WILD HEARTS una sua identità e differenziarsi dai congeneri. Anch'esso ambientato in una squisita realtà fantasy ispirata al Giappone feudale, l'hunting game metterà a dura prova le nostre doti venatorie, mandandoci contro delle bestie di proporzioni talvolta colossali e strettamente legate alla natura (ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di WILD HEARTS).

Date le spaventose dimensioni dei Kemono, l'avatar del giocatore avrà accesso al "Karakuri", vale a dire una tecnologia che consente al suo utilizzatore di creare al volo gadget e strutture utili: se nel cuore dell'esplorazione potremo infatti ricorrere al Karakuri per piazzare a tempo indeterminato delle tende in cui riposare o accendere falò per cucinare gli ingredienti recuperati durante la missione, durante le fasi di battaglia il prodigioso strumento si tramuterà in oggetti e strutture diverse, a seconda della situazione. I cancelli con cui respingere la carica dell'avversario, le eliche per piombargli letteralmente addosso, e non per ultime le bombe con cui tramortire persino le bestie più coriacee, sono solo alcune delle soluzioni ludiche offerte dal Karakuri, che non vediamo l'ora di poter esplorare a fondo.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Terzo e ultimo episodio della trilogia dedicata alla vulcanica Reisalin Stout, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key approderà su PC e console il prossimo 24 febbraio, al fine di raccontarci il tassello conclusivo dell'avventura vissuta da Ryza e compagni.

Proprio per questo motivo, l'attesissimo sequel vanterà un cast immenso, nonché composto da quasi tutti i personaggi comparsi nei primi due capitoli della mini-saga e da qualche volto inedito. Sfortunatamente sappiamo ancora poco sulla trama, ma Koei e Gust hanno finora rivelato che stavolta i nostri beniamini esploreranno un arcipelago apparso dal nulla e che nasconde un importante segreto: qualcosa che siamo convinti si ricollegherà un'ultima volta ai terrificanti Philuscha e al mondo parallelo noto come "Underworld", e che potrebbero finalmente dare una risposta ai numerosi quesiti lasciati in sospeso dai primi Atelier Ryza. Dovendo affrontare nuove minacce, a questo giro la protagonista potrà contare su portentose chiavi magiche che - tra le altre cose - influenzeranno l'esito delle sintetizzazioni alchemiche, aumenteranno la velocità di movimento sulla mappa e soprattutto permetteranno ai nostri eroi di lanciare attacchi speciali a profusione, ignorando il consumo di AP.

Octopath Traveler II

Lanciato nel 2018, l'originale Octopath Traveler non ha mai convinto pienamente gli appassionati del genere, a causa di un particolare "difetto" dell'impianto narrativo: nonostante il prodotto proponesse a conti fatti otto storie coinvolgenti e assolutamente ben scritte, queste si intrecciavano soltanto in un contenuto facoltativo e affrontabile solo dopo aver completato i vari capitoli individuali.



A ragion veduta, dopo aver annunciato Octopath Traveler II, Square Enix ha subito precisato che le storyline del nuovo JRPG presenteranno diversi punti di incontro, proponendo una maggiore interazione tra i suoi otto eroi. Non a caso, di tanto in tanto avremo l'opportunità di cimentarci con le "Crossed Path", ovvero delle storie che avranno due protagonisti anziché uno e che presumibilmente approfondiranno i rapporti tra gli stessi.

Se sul piano prettamente ludico assisteremo al ritorno delle "azioni di viaggio" e dell'apprezzato sistema di Dominio e Potenza, ossia l'insieme di meccaniche che azzerano la resistenza del nemico per renderlo momentaneamente vulnerabile e devastarlo con gli attacchi basati sui Punti Azione, il team di Acquire ha anticipato che gli otto protagonisti avranno accesso a spettacolari mosse finali meglio note come "Poteri Latenti", che se impiegate al momento propizio saranno persino in grado di capovolgere l'esito di uno scontro.

The Legend of Heroes: Trails to Azure & Trails into Reverie

L'attesa è stata lunga, ma nel 2023 i fan occidentali di Nihon Falcom potranno finalmente posare le loro mani su The Legend of Heroes: Trails to Azure e The Legend of Heroes: Trails into Reverie. Ambientato alcuni mesi dopo la conclusione di Trails from Zero, il primo vedrà il protagonista Lloyd Bannings e gli altri componenti della Squadra Speciale di Supporto alle prese con la difesa della città-stato di Crossbell, che dopo i fatti del precedente episodio si è dichiarata una nazione indipendente.

Cronologicamente collocabile dopo la tetralogia di Trails of Cold Steel, Trails into Reverie riunirà invece più di cinquanta eroi provenienti da Liberl, Crossbell e Erebonia per raccontare l'ultimo atto delle vicende ambientate nel lato occidentale del continente di Zemuria. Capeggiati da Estelle, Lloyd e Rean, i team di Trails in the Sky, Trails from Zero/to Azure e Trails of Cold Steel dovranno stavolta vedersela con un nemico ancor più pericoloso di quelli affrontati nelle rispettive storie: una minaccia che potranno contrastare solo unendo le forze e che impatterà in maniera significativa sulle sorti dell'intera Zemuria.

FINAL FANTASY XVI

Come scoperto in occasione dell'ultima edizione dei The Game Awards, la sedicesima fantasia finale di Square Enix esordirà in esclusiva temporale su PlayStation 5 il 22 giugno 2023. Ambientato nel sofferente mondo di Valisthea, Final Fantasy XVI racconterà una storia matura, apparentemente più cruenta del solito e caratterizzata per giunta da una massiccia componente fantapolitica, non per nulla i temi e lo stile adottati a questo giro dalla Casa dei Chocobo e degli Slime strizzano l'occhio a Game of Thrones.

Nei panni di Clive Rosefield, protagonista del gioco e primogenito dell'arciduca di Rosaria, dovremo percorrere il sanguinoso sentiero della vendetta, che durante la campagna ci spingerà a ingaggiare spettacolari duelli contro gli altri Dominanti e le loro gigantesche invocazioni.



Nelle ultime settimane abbiamo appreso che Clive, Dominante dell'Eikon Oscuro Ifrit, non sarà l'unico componente del party e che questo accoglierà svariati individui a seconda della porzione di storia di raggiunta. Fatta eccezione per il lupo Torgal, cui potremo impartire degli ordini specifici, Clive sarà però l'unico personaggio giocabile, in quanto il controllo dei suoi compagni verrà interamente gestito dall'intelligenza artificiale.

Granblue Fantasy: Relink

Annunciato nel 2016 e posticipato più volte, Granblue Fantasy: Relink non dispone tuttora di una precisa data di lancio, ma lo sviluppatore Cygames ha confermato che il titolo vedrà la luce nel corso del 2023.

Atteso su PS4, PS5 e PC, l'action RPG racconterà un episodio inedito del lungo viaggio intrapreso da Gran, Lyria e gli altri componenti dell'equipaggio della Grandcypher alla volta della fantomatica Isola degli Astrali. Durante la navigazione, la ciurma esplorerà infatti i cieli di Zegagrande: un vasto continente fluttuante più volte menzionato nei vari archi narrativi di Granblue Fantasy, ma che il gioco mobile e gli altri prodotti legati al brand non hanno mai sviscerato.Anziché adattare le vicende del titolo per dispositivi iOS e Android, Granblue Fantasy: Relink si ricollegherà dunque alla trama del popolare gioco mobile, eppure lo sviluppatore nipponico ha promesso che i neofiti non avranno difficoltà a comprendere gli sviluppi dell'avventura, il che ci spinge a sospettare che i suoi protagonisti verranno reintrodotti adeguatamente. Anche perché, a giudicare da quanto visto finora, il party giocabile non includerà soltanto l'equipaggio principale dell'aeronave Grandcypher, ma anche una manciata di personaggi fan-favorite e persino qualche volto nuovo, nonché creato appositamente per lo spin-off.

Menzioni d'onore

Sebbene la nostra rassegna si concluda qui, occorre sottolineare che nel 2023 verranno pubblicati diversi altri titoli degni di menzione, come ad esempio le remastered di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Tales of Symphonia. A questi dobbiamo inoltre aggiungere Fairy Fencer F: Refrain Chord, terza edizione del titolo targato Compile Hearts, che questa volta ha deciso di confezionare un gioco di ruolo strategico, e l'attesissimo Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l'affascinante erede spirituale di Suikoden. Considerando che diverse altre sorprese potrebbero essere al momento in agguato, gli amanti del genere non correranno il rischio di annoiarsi.