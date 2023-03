Final Fantasy 16 e le sue grandi ambizioni: epiche battaglie e vaste mappe

In occasione del recente PAX East 2023, Naoki Yoshida e Michael-Christopher Koji Fox, rispettivamente producer e localization director di Final Fantasty XVI, sono saliti sul palco della kermesse bostoniana per ricapitolare le informazioni fino ad oggi divulgate sulla componente narrativa del prodotto e soprattutto fugare alcuni dubbi dei fan circa il sistema di combattimento, le dimensioni delle mappe e così via. Se per conoscere tutti i dettagli sulle nazioni di Valisthea vi suggeriamo di consultare una nostra precedente anteprima di Final Fantasy XVI, in questa sede riassumeremo invece tutte le informazioni inedite emerse durante il panel cui Square Enix ha dato il titolo di "Yes, You Can Pet the Torgal" (un simpatico riferimento alla possibilità di coccolare Torgal, il fedele cane che accompagnerà il rancoroso Clive per tutta la vicenda).



Eikon fantastici e dove trovarli

Nella prima metà del panel i due esponenti di Creative Business Unit Three (lo studio che in precedenza ha dato forma a FFXI, FFXIV e alla serie di Dragon Quest Builders) hanno parlato del protagonista di Final Fantasy XVI e del suo legame con Ifrit, Eikon Infernale in cui Clive potrà letteralmente trasformarsi per dar vita a elettrizzanti battaglie contro gli altri Dominanti e le loro imponenti summon.

Considerati degli autentici eroi o trattati alla stregua di schiavi, a seconda del paese in cui vivono, i Dominanti giocheranno un ruolo cruciale ai fini della narrazione, che come ribadito da Yoshida ne esplorerà la personalità, le ambizioni e soprattutto i motivi che li spingono a combattere. A proposito degli Eikon, il cui potere dovrebbe essere talmente grande da poter distruggere un'intera nazione, abbiamo appreso che le loro dimensioni andranno da un minimo di 60 piedi (circa 18.128 metri) ad un massimo di 350 (equivalente di 106.668 metri). Un filmato inedito ci ha infatti permesso di ammirare non solo i portentosi Odino, Titan, Bahamut, Garuda e le altre invocazioni già presentate nelle precedenti occasioni, ma anche un essere colossale che risponderà al nome di "Titan Lost". Al momento non sappiamo se questo sia una forma "evoluta" del Titano di Hugo Kupka - il subdolo consigliere economico della Repubblica Dhalmekiana - ma l'aspetto della creatura lascia pensare che possa trattarsi di un differente Eikon.



Ribadendo ancora una volta che gli scontri tra i suddetti saranno tutti diversi, il team di Square Enix ha poi puntato i riflettori su Typhon, un mostro apparso per la prima volta in Final Fantasy IV e successivamente riproposto in svariate iterazioni numerate del franchise e nei suoi spin-off. Giacché finora lo staff non aveva mai accennato la presenza di Typhon in Final Fantasy XVI, possiamo supporre che, come avvenuto nei due Dissidia Final Fantasy per PSP, la creatura che ha storicamente funto da guardia del corpo dell'ancor più orripilante Orthros sarà a questo giro un vero e proprio Eikon.



Anche perché, salva diversa comunicazione da parte della Casa dei Chocobo e degli Slime, il nostro Clive, che nel filmato si trasforma in Ifrit per lottare con Typhon, dovrebbe poter assumere le sembianze dell'Eikon Infernale solo al momento di ingaggiare battaglia con altri esseri di questo tipo. In attesa di scoprire se Typhon e il già menzionato Titan Lost abbiano o meno dei Dominanti umani, non possiamo scartare la possibilità che nel corso della vicenda compaiano degli Eikon fuori controllo e finora non rivelati ufficialmente da Square Enix. Se così fosse, il numero di occasioni in cui avremo modo di controllare Ifrit crescerebbe esponenzialmente.



Sempre in relazione a Ifrit, Yoshida e Koji Fox hanno precisato che il combattimento con Garuda incluso nella build che non molto tempo fa abbiamo potuto provare a Londra (per tutti i dettagli fiondatevi sulla nostra prova di Final Fantasy XVI) sarà in realtà il primissimo scontro in cui Clive si tramuterà nell'Eikon Infernale.

Di conseguenza, non solo non avremo accesso a tutte le capacità di Ifrit, che appunto Clive imparerà a controllare pienamente solo nel corso del tempo, ma questa sfida caratterizzata da un livello di difficoltà relativamente basso fungerà al pari di un tutorial delle dispute tra Eikon, durante le quali i giocatori saranno di tanto in tanto chiamati a eseguire qualche Quick Time Event. Incalzato sull'argomento, Yoshida ha raccontato che sia lui che il director Hiroshi Takai non amano i QTE complessi o eccessivamente lunghi, tuttavia, dal momento che le battaglie coi boss di Final Fantasy XVI sono suddivise in fasi, che possono concludersi con importanti mutamenti dell'avversario o del paesaggio circostante, il team di sviluppo ha deciso di servirsi dei QTE per far sì che le transizioni apparissero più dinamiche. Come spiegato, lo scopo era infatti quello di coinvolgere il giocatore ed evitare che questo posasse il controller e fosse soltanto uno spettatore. Va comunque sottolineato che fallire i Quick Time Event, che in ogni caso non saranno affatto veloci, non avrà conseguenze sull'esito della battaglia e non si tradurrà quindi in un Game Over.



La luce oltre le tenebre

Archiviati il sistema di combattimento e le sue dinamiche, i rappresentanti di Square Enix hanno poi parlato delle mappe di Final Fantasy XVI, puntualizzando che non tutte saranno contenute e buie come quelle esplorate nel mese di febbraio. A detta di Yoshida, finora Square Enix si è limitata a mostrare mappe scure e di piccole dimensioni in quanto quelle zone erano complete e legate a eventi chiave della trama. A differenza degli "stage", ossia le aree separate dal mondo vero e proprio e in cui saranno ambientate le missioni principali della campagna, i "field" di Final Fantasy XVI saranno vasti, luminosi e oltretutto liberamente esplorabili.

A dimostrazione di ciò, attraverso i nuovi asset abbiamo potuto posare lo sguardo su una cascata circolare le cui acque cadono in un gigantesco cratere, sugli enormi Cristalli Madre che sin dall'antichità hanno irradiato di Etere il mondo di Valisthea, e su tutta una serie di paesaggi contraddistinti da elementi e layout apparentemente unici. Abbiamo inoltre appreso che più o meno in ogni angolo del mondo ci capiterà di trovare rovine appartenenti a un'antica civiltà cui è stato dato il nome di "Fallen", poiché questa si è disgraziatamente estinta circa 1500 anni prima dei fatti raccontati nel gioco.



Dopo aver mostrato alcuni insediamenti umani che Clive e compagni visiteranno nel corso dell'avventura, Yoshida e Koji Fox si sono soffermati sull'importanza giocata dal cosiddetto "Hideaway", vale a dire il nascondiglio di Cidolfus "Cid" Telamon, il Dominante di Ramuh un tempo affiliato all'Esercito Reale di Waloeder. Nella zona sicura cui Clive farà ritorno tra un viaggio e l'altro e che a conti fatti fungerà da HUB, il giocatore avrà accesso a diverse strutture, come ad esempio il negozio di armi, protezioni, accessori e consumabili gestito da Lady Charon, o la forgia di Blackthorne, che dando fondo ai nostri materiali potrà creare nuovi pezzi d'equipaggiamento o migliorare le protezioni e gli strumenti di morte già impiegati dal party.

Sempre il Rifugio, poi, sarà il luogo in cui avranno inizio innumerevoli missioni secondarie, indicate sullo schermo da balloon verdi con dei punti esclamativi al loro interno. Mettendo da parte le sidequest, che talvolta saranno ambientate altrove, la nostra attenzione è stata catturata dalla cosiddetta "Arete Stone", una colonna di pietra che all'occorrenza consentirà al giocatore di accedere alla Hall of Virtue, un'area virtuale e personalizzabile in cui potremo allenarci nell'uso delle abilità Eikoniche di Clive, alla Modalità Arcade, dove ripeteremo gli stage già completati per provare a ottenere una valutazione migliore e addirittura competere con gli altri giocatori in tutto il globo, e allo Stage Replay, che ci catapulterà nei livelli già affrontati conservando però l'equipaggiamento e il livello attuale del guerriero. Con simili caratteristiche, il Rifugio di Cid sarà con tutta probabilità una location che visiteremo frequentemente, nonché il posto adotto in cui prendersi una pausa dalla campagna principale.



Promettendo che gli attesissimi dettagli sulla componente ruolistica di Final Fantasy XVI verranno rivelati solamente durante il mese di aprile, Yoshida ha voluto mostrare ai fan una parte della mappa del mondo, rivelando che questa sarà in 3D. Al momento abbiamo potuto ammirare solo un bassorilievo del continente occidentale di Valisthea, ma questo primo assaggio ci ha comunque svelato che le aree visitate saranno di volta in volta contrassegnate da icone che favoriranno il viaggio rapido.

Una volta sbloccata un'area inedita, l'utente potrà infatti decidere di proseguire con lo scenario principale o in alternativa tornare nelle zone già note per combattere e accumulare esperienza, far scorta di oggetti o semplicemente esplorarne ogni singolo anfratto. In ogni caso, durante il panel è emerso che il viaggio rapido richiederà dei caricamenti di appena tre secondi e mezzo circa, motivo per cui spostarsi continuamente da un capo all'altro di Valisthea e tornare sui propri passi per recuperare qualcosa sarà tutt'altro che stressante. Rivelando scherzosamente che il team non ha quindi sentito la necessità di creare e inserire alcuna schermata di caricamento, Yoshida e Koji Fox hanno infine parlato delle due opzioni grafiche di Final Fantasy XVI, che come ampiamente previsto daranno la priorità rispettivamente al frame rate e alla risoluzione massima. Se la seconda compenserà i 30 fps con le meraviglie del 4K, in modalità Frame Rate il prodotto girerà invece a 60 fotogrammi al secondo, con una probabile risoluzione di 1440p. Due soluzioni con cui la Casa dei Chocobo e degli Slime mira a esibire la potenza bruta di PlayStation 5.