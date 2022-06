Final Fantasy 16: le novità dal combat system all'ambientazione medievale

L'attesa è stata lunga ed estenuante ma a partire dal mese di giugno la Casa dei Chocobo e degli Slime è finalmente tornata a parlare del sedicesimo capitolo di Final Fantasy (qui la nostra anteprima su Final Fantasy XVI). A distanza di poche settimane dallo State of Play in cui abbiamo appreso che il prodotto verrà pubblicato nel corso dell'estate 2023, in esclusiva su PlayStation 5, il producer Naoki Yoshida ha infatti rilasciato delle interessanti interviste ai colleghi di Famitsu, Game Informer e GameSpot, rivelando ulteriori dettagli sulla sedicesima fantasia finale di Square Enix. Noi chiaramente non potevamo evitare di soffermarci sulle tante informazioni, quindi non perdiamoci in chiacchiere e facciamo ritorno a Valishtea.

Il sistema di combattimento

Interrogato circa il combat system di Final Fantasy XVI, Yoshida ha innanzitutto svelato dei gustosi retroscena sul gameplay. Giacché la serie principale di Final Fantasy ha sempre sperimentato nuovi sistemi di combattimento, il team del sedicesimo capitolo desiderava contribuire attivamente all'evoluzione del franchise, ragion per cui ha deciso di accantonare le idee adottate dai precedenti episodi e focalizzare invece i propri sforzi sull'azione in tempo reale.

Una volta stabilita la direzione da seguire, il battle director Ryota Suzuki - che in passato ha lavorato ai sistemi di combattimento di titoli del calibro di Dragon's Dogma e Devil May Cry 5 - ha quindi assunto le redini del progetto e trasformato il concept iniziale nel frenetico battle system che abbiamo potuto ammirare nel trailer intitolato" Dominance".



Stando a quanto raccontato da Yoshida, il protagonista Clive Rosfield disporrà di un'ampia gamma di attacchi melee, che durante le fasi di lotta potrà mescolare con le abilità attraverso le Invocazioni per realizzare combo devastanti e spettacolari. Una soluzione che si tradurrà in un gameplay fluido, elegante e squisitamente in tempo reale.

Come si ricorderà chiunque abbia visionato l'ultimo trailer di Final Fantasy XVI, una clip di gameplay ci ha infatti mostrato che Clive potrà servirsi delle abilità di Garuda per sollevare in nemici in aria e passare immediatamente a Titan per schiacciarli con un destro micidiale. A detta di Yoshida, questo genere di combinazioni, che in nessuna occasione interromperanno l'azione, consentiranno agli utenti di realizzare delle build uniche e personali, nonché adatte al proprio stile di lotta. Sempre a proposito delle Summon, abbiamo appreso che Clive, dopo aver acquisito i poteri di un nuovo Eikon (attraverso un processo che in realtà non conosciamo ancora), avrà accesso a un vero e proprio albero delle abilità, dove appunto potrà spendere i punti acquisiti in battaglia per sbloccare nuovi talenti. Per la gioia dei fan di vecchia data, il protagonista non si limiterà a prendere in prestito i poteri delle Invocazioni, ma durante la campagna di Final Fantasy XVI ci saranno dei momenti in cui il giocatore dovrà assumere il controllo degli Eikon per affrontare le Summon degli altri Dominanti (gli esseri umani che sin dalla nascita possiedono il dono di tramutarsi in Shiva, Ifrit e le altre portentose Invocazioni della serie).



Caratterizzate da un'interfaccia utente non molto diversa da quella che in genere sfoggiano i picchiaduro, le battaglie tra Eikon saranno tutte diverse e appunto adotteranno un gameplay completamente unico. Definendo "folle" questa curiosa trovata, Yoshida ha anticipato che un certo scontro tra Summon ricorderà vagamente uno sparatutto in 3D, mentre un altro ancora potrà essere paragonato a un incontro di wrestling.

Una terza sfida tra Eikon, infine, tramuterà l'intera area circostante in un campo di battaglia, instillando nel nostro animo il sincero dubbio che possa avvenire durante un epico scontro campale tra due diversi eserciti. Yoshida ha inoltre suggerito che l'HUD subirà qualche piccolo cambiamento in ognuna delle tre circostanze appena citate, ma per il momento ha preferito non scendere nei particolari.

I compagni di viaggio

Mettendo da parte le possenti Invocazioni, lo sviluppatore ha precisato che Clive sarà affiancato da uno o più compagni, che puntualmente lo aiuteranno a superare gli ostacoli incontrati lungo il cammino.

Tuttavia, a differenza di quanto visto nella maggior parte dei capitoli principali di Final Fantasy, lo spadaccino sarà l'unico personaggio giocabile, in quanto i ragazzi del Creative Business Unit 3 desideravano "concentrarsi sulle battaglie di Clive e sul suo ruolo in campo", al fine di non sovraccaricare lo schermo con un quantitativo di informazioni potenzialmente in grado di confondere gli utenti. I compagni saranno quindi manovrati dall'intelligenza artificiale, che si assicurerà di supportare il rancoroso guerriero un tempo insignito del titolo di "Primo Scudo di Rosaria". Giacché gli alleati giocheranno un ruolo importantissimo nella vicenda e appunto godranno di archi narrativi a loro dedicati, questi tenderanno a entrare e uscire dal party a seconda della porzione di storia raggiunta dall'utente, un po' come accadeva con gli Ospiti di Final Fantasy XII (siete a un click di distanza dalla nostra recensione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age).



Se la scelta di affidare la gestione dei compagni all'IA potrebbe far storcere il naso ai fan della saga, che già in Final Fantasy XV avevano potuto controllare il solo Noctis (almeno fino all'arrivo della Royal Edition, la quale rese giocabili anche gli altri tre protagonisti), Yoshida ha comunque lasciato intendere che anche il cucciolo intravisto nel primo trailer di Final Fantasy XVI potrebbe essere un membro del party.

Come rivelato ai microfoni di IGN, il quadrupede chiamato Torgal sarà più un lupo che un cane, e stando al producer giocherà un importante ruolo in ottica di gameplay. Per conoscere i dettagli, però, dovremo attendere uno dei prossimi appuntamenti comunicativi di Square Enix, che a quanto pare si focalizzerà proprio sui compagni.

Ambientazione, temi affrontati e DLC

Incalzato su una scena di nudo inclusa nel trailer "Dominion" e sulla possibilità che il gioco sia principalmente rivolto ad un pubblico adulto, Yoshida ha spiegato che il rating tende a diventare un grosso ostacolo durante lo sviluppo di un videogioco: se da una parte la valutazione è estremamente importante, in quanto consente ai giocatori più giovani di tenersi alla larga da contenuti esagerati, dall'altra la necessità di ottenere un determinato rating costringe gli sviluppatori a "allontanare la telecamera" da quello che si voleva mostrare, intaccando la qualità del prodotto finale.

Allo scopo di raccontare la storia di Final Fantasy XVI senza limitazioni di alcun tipo, a questo giro Square Enix ha quindi preferito puntare a un pubblico maturo, e non perché il team desiderasse rendere il titolo più violento o esplicito del solito, bensì per poter affrontare nel modo corretto i temi delicati che questo tratterà.

L'ambientazione medievale à la Game of Thrones, che sulle nostre pagine abbiamo elogiato più volte, va invece attribuita all'amore sfrenato che lo stesso Yoshida e diversi altri componenti del Creative Business Unit III nutrono verso il fantasy europeo e le sue tipiche atmosfere medievali. Avvalendosi della tecnologia attuale, il team di sviluppo ha quindi preso in prestito gli elementi del suddetto genere narrativo, per poi plasmare qualcosa che agli occhi del pubblico potesse apparire entusiasmante. Per quel che concerne l'ambientazione, è stato poi precisato che Final Fantasy 16 non sarà un vero e proprio open world, ma al contrario presenterà delle immense mappe dal design "Area Based", che ipotizziamo riprenderanno elementi e caratteristiche già viste, ad esempio, in Leggende Pokémon: Arceus. Sterminate e liberamente esplorabili, le aree saranno insomma connesse tra loro ma per nostra fortuna la potenza di calcolo di PlayStation 5 dovrebbe garantirci dei tempi di caricamento irrisori.



In un passaggio dell'intervista pubblicata sul PlayStation Blog, del resto, non solo Yoshida ha asserito che questi saranno "fulminei" ma ha addirittura specificato che la nuova ammiraglia targata Sony consentirà di passare dalle scene di intermezzo alle battaglie in tempo reale (e viceversa) senza dover attendere nemmeno un istante. Dichiarazioni che la dicono lunga sulla fluidità dell'action RPG e sulle meraviglie che il colosso giapponese ha potuto compiere grazie alla potenza dell'ammiraglia di Sony.

Anticipando che il prossimo trailer di Final Fantasy XVI vedrà la luce nel corso dell'autunno e che questo si concentrerà sulla storia e sulla lore di Valishtea, Yoshida ha voluto rassicurare i fan, annunciando che la sua creatura proporrà "un'esperienza completa sin dal lancio". Almeno per il momento, sembrerebbe insomma che Square Enix non abbia in programma DLC o espansioni a pagamento. Sarà davvero così? Non possiamo che incrociare le dita e augurarci che lo sviluppatore abbia effettivamente imparato qualcosa dal travagliato supporto post-lancio di Final Fantasy XV.