Final Fantasy 7 Ever Crisis: tutto quello che sappiamo sul remake mobile

È innegabile che il reveal del primo full trailer di Final Fantasy VII Rebirth sia stato il momento più memorabile della Summer Game Fest 2023 (a proposito, avete già letto la nostra anteprima di Final Fantasy VII Rebirth?), ciononostante durante lo show di Geoff Keighley hanno trovato posto anche altri progetti interessanti, come Alan Wake II, Marvel's Spider-Man 2 o Final Fantasy VII Ever Crisis. Scomparso dai radar parecchi mesi orsono, lo spin-off per dispositivi iOS e Android godrà nel mese di giugno di una lunga closed beta, che potrebbe aver confermato la finestra di lancio recentemente indicata da Nomura. In attesa di scoprire se il prodotto verrà davvero distribuito all'inizio dell'anno venturo, abbiamo raccolto le più recenti informazioni su Final Fantasy VII Ever Crisis e vi proponiamo un'analisi preliminare del suo sistema di combattimento.

Un remake episodico

Mentre la Trilogia Remake non va intesa assolutamente come un rifacimento del capolavoro lanciato nel lontano 1997 (del resto il termine Remake usato nel titolo del primo capitolo è quasi un gioco di parole), Final Fantasy VII Ever Crisis mira a ripercorrere fedelmente le vicende raccontate dall'intera Compilation of Final Fantasy VII.

Dalla settima fantasia finale al lungometraggio intitolato Advent Children, passando per Before Crisis, Crisis Core e il dimenticabile Dirge of Cerberus, l'audace titolo mobile, che ricordiamo sarà strutturato a episodi, permetterà infatti di rivivere i momenti più memorabili delle storie di Cloud Strife, Zak Fair e di tutti gli altri personaggi legati a questo universo in continua espansione. Come anticipato nella nostra precedente anteprima di Final Fantasy VII Ever Crisis, però, quello che Square Enix ha etichettato sin dal principio come "Another Possibility for a Remake" (lett. un'altra possibilità per un remake) proporrà anche degli elementi inediti e scritti per l'occasione da Kazushige Nojima, stimato sceneggiatore - fra gli altri - dei già menzionati Crisis Core e Final Fantasy VII Remake, nonché autore del romanzo intitolato Final Fantasy VII: On the Way to a Smile e già disponibile in Italia grazie all'editore J-POP.



Nel corso di un'intervista concessa al noto settimanale nipponico Famitsu, il producer Shoichi Ichikawa ha spiegato che le ragioni di questa decisione vanno ricercate nelle continue richieste dei fan, che attraverso play test e sondaggi palesano frequentemente il desiderio di poter esplorare nuovi aspetti di Cloud, Aerith e così via.

Il team capeggiato da Ichikawa ha quindi colto la palla al balzo per raccontare "alcune piccole storie che ancora non hanno trovato spazio all'interno della trama principale" e che coinvolgeranno i personaggi più amati dalla community. Come confermato anche dal trailer diffuso in occasione della Summer Game Fest 2023, durante l'intervista è inoltre emerso che Final Fantasy VII Ever Crisis consentirà ai giocatori di assumere il controllo di un giovane Sephiroth, che appunto sarà protagonista di un arco narrativo a lui dedicato.



Riallacciandosi alle dichiarazioni di Tetsuya Nomura, che in precedenza aveva rivelato ai microfoni di Famitsu l'intenzione di utilizzare l'ambientazione di Final Fantasy VII: The First Soldier per esplorare il passato dell'iconico antagonista, il producer ha aggiunto che uno dei tre tutorial di Final Fantasy VII Ever Crisis permetterà di cimentarsi con una porzione di storia del Battle Royal chiuso soltanto lo scorso 11 gennaio (per maggiori dettagli sul gioco potete comunque consultare la recensione di Final Fantasy VII: The First Soldier).

Portando a termine anche i tutorial basati su Final Fantasy VII e Crisis Core, i giocatori saranno dunque liberi di affrontare gli episodi successivi nell'ordine che vorranno. Ambientati circa trent'anni prima dei fatti raccontati nella settima fantasia finale, i capitoli tratti da Final Fantasy VII: The First Soldier potranno quindi essere giocati nei panni di Lucia Lin, Glenn e Matt - tre personaggi originali del poco riuscito Battle Royal - cui ovviamente si aggiungerà un Sephiroth ancora puro e lontano dallo sprofondare nell'oscurità. Una prospettiva a nostro avviso affascinante, specie se consideriamo che, a detta di Ichikawa, il titolo mobile è stato pensato come un punto di ingresso per chi ancora non conosce l'universo di Final Fantasy VII. Una soluzione alternativa per scoprire (o magari riscoprire) i singoli prodotti che insieme formano la Compilation e soprattutto cogliere le variazioni escogitate dagli sviluppatori della Trilogia Remake. Non a caso, Nomura ha asserito che Final Fantasy VII Ever Crisis dovrebbe soddisfare i fan che volevano un rifacimento vero e proprio della settima fantasia finale, implicando che la storia del gioco sarà estremamente fedele al materiale originale.

Uno sguardo approfondito a contenuti e gameplay

Per quel che concerne il sistema di combattimento, Nomura ha spiegato che tutti i capitoli del progetto episodico impiegheranno lo stesso stile di gioco: indipendentemente dalla porzione di storia giocata ci serviremo pertanto di un combat system a turni ATB (Active Time Battle), come il classico FFVII. Come suggerito anche dal trailer della Summer Game Fest, il party sarà formato da un massimo di tre combattenti, i quali avranno a disposizione cinque comandi diversi: comodamente selezionabili nella parte inferiore dello schermo, questi spazieranno dagli assalti fisici agli incantesimi elementali, senza disdegnare naturalmente le magie di guarigione.

A seconda delle proprie preferenze, gli utenti potranno scegliere se controllare tutti e tre i componenti della squadra, passando manualmente da un eroe all'altro, o se invece assumere il controllo di un solo personaggio per volta, delegando la gestione di due compagni all'intelligenza artificiale e impostando un approccio offensivo o difensivo. Ichikawa ha aggiunto che l'IA sarà in grado di adottare parecchie strategie differenti, ciononostante la modalità automatica non potrà eguagliare del tutto l'efficienza raggiungibile impartendo manualmente gli ordini agli alleati.



In compenso, l'automatizzazione e la possibilità di raddoppiare la velocità - similmente a quanto accade nel franchise di Bravely Default - dovrebbero snellire le fasi di combattimento e favorire il grinding. Sempre a proposito del party, nel corso dell'intervista rilasciata ai colleghi di Famitsu è stato messo in chiaro che Final Fantasy VII Ever Crisis presenterà due modalità storia: nella prima lotteremo soltanto nei panni dei personaggi tratti dai singoli episodi, mentre nella seconda avremo a nostra disposizione un party libero e composto da combattenti provenienti da qualsiasi arco narrativo della Compilation.

Nel corso della chiacchierata con Famitsu è poi emerso che i personaggi saranno in grado di proteggersi con barriere, caricare gli attacchi speciali (in maniera analoga a quanto avviene in Crisis Core), sfruttare i punti deboli degli avversari o addirittura danneggiarli al punto tale da ridurre l'efficacia delle mosse degli avversari. Una soluzione che, per certi versi, ricorda la meccanica che negli hunting game permette di rompere le parti del corpo dei mostri. Tra l'altro, i nemici potranno contare su un'ampia gamma di pattern di attacco, motivo per cui sarà imperativo studiare le loro strategie e cercare delle contromisure adeguate.



Proseguendo, abbiamo appreso che la "Battle Tower" intravista nel menu principale del rifacimento sarà il luogo in cui avremo l'opportunità di mettere alla prova i nostri beniamini: ogni piano della torre ci porrà dinanzi a sfide dalla crescente difficoltà, consentendoci di portare a casa premi sempre maggiori, nonché di sbloccare funzioni e oggetti che altrimenti potrebbero risultate introvabili. Una volta raggiunto il livello più basso della torre faremo invece i conti con misteriose entità che, a detta Ichikawa, sarebbero cadute dal cielo e al momento riposano nelle profondità di Gaia.

Non solo i contenuti della Battle Tower verranno aggiornati regolarmente, al fine di proporre sfide sempre nuovi agli utenti, ma Final Fantasy VII Ever Crisis includerà pure dei veri e propri "dungeon", ossia versioni nettamente più difficili dei livelli proposti dalla modalità storia e caratterizzate dalla presenza di boss e mini-boss che, ad ogni sconfitta, diverranno sempre più forti. Tenendo infine presente che il titolo mobile offrirà pure una modalità cooperativa che dovrebbe consentire ai giocatori di unire le forze coi propri amici, la componente multiplayer potrebbe insomma giocare un ruolo significativo nei piani di Square Enix.