Final Fantasy 7 Rebirth: come cambiano storia e personaggi da FF7 del 1997?

Il percorso compiuto dai protagonisti di Final Fantasy VII Rebirth potrà non essere cambiato molto, rispetto a quanto accadeva nel copione originale del ‘97 (ne abbiamo parlato anche nella recensione di Final Fantasy VII Rebirth), ciononostante i diversi innesti applicati all'impianto narrativo del rifacimento hanno approfondito non poco la caratterizzazione dei vari personaggi coinvolti, rafforzando i legami instaurati tra Cloud e i suoi diversi compagni di viaggio.



Ora che l'ultima fatica di Square Enix è infine approdata nei negozi e sulle piattaforme da gioco dei fan più affezionati, proveremo a raccontarvi quanto Final Fantasy VII sia effettivamente cambiato rispetto a come lo ricordavamo, cercando ove possibile di limitare gli spoiler. Per ovvie ragioni, però, la lettura dell'articolo è consigliata principalmente a coloro che già si sono avventurati tra le regioni del vasto mondo di Final Fantasy VII Rebirth.

La via tracciata dalla Compilation

Da Crisis Core a Dirge of Cerberus, passando per l'indimenticabile Advent Children, tutti i vari episodi della Compilation of Final Fantasy VII hanno aggiunto tasselli più o meno importanti alla storia di Cloud, arricchendo un racconto che, per quanto straordinario e avveniristico, a suo tempo lasciava troppo al caso e non esplorava a dovere buona parte dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Sulla scia del pregevole operato compiuto solo qualche anno fa su FFVII Remake (siete a un click dallo speciale sulle differenze tra Final Fantasy VII Remake e l'originale), il team di sceneggiatori capeggiato da Kazushige Nojima ha cercato anzitutto di dare quanta più voce possibile agli attori secondari che nel '97 avevano appunto trovato poco spazio sul palcoscenico.



È il caso di Elena, laboriosa quanto goffa e spericolata recluta dei Turks che prende molto seriamente il suo lavoro: reclutata in fretta e furia per sostituire temporaneamente Reno, che poco prima di far crollare la piattaforma del Settore 7 di Midgar era stato ferito gravemente dai membri di Avalanche, nell'originale FFVII la fanciulla impulsiva veniva introdotta nella Miniera di Mythril, ma il suo ruolo era parecchio marginale, tant'è che Cloud e soci potevano affrontarla solo in una battaglia opzionale e per giunta collocata a un passo dalla fine del gioco.

In Final Fantasy VII Rebirth, invece, non solo la sua entrata in scena svela molti più dettagli sul suo carattere, sulla tendenza a torturare anche brutalmente i nemici dei Turks o sull'estrema fedeltà che nutre nei confronti di Tseng, senza dimenticare il disprezzo che puntualmente sfoggia per la filosofia rilassata dimostrata dai colleghi verso il lavoro, ma la ragazza si scaglia immediatamente contro i nostri eroi, dando prova di essere una guerriera abile e caparbia. Non a caso, durante la ricerca di Sephiroth, questa ha interrotto più volte l'avanzata di Cloud e compagni, ricorrendo ove possibile alle mani e senza mai risparmiarsi. Impossibile, poi, non citare l'affascinante Cissnei, che dopo il ruolo giocato nei fatti di Crisis Core è diventata infine parte integrante del racconto principale di Final Fantasy VII.



L'avevamo vista l'ultima volta nel capitolo 10 del già menzionato prequel, quando a bordo del suo elicottero cercava disperatamente di battere sul tempo l'esercito della Shinra e di salvare la vita dell'amico ormai prossimo ad abbracciare il suo destino. Essendo stato creato appositamente per comparire in Crisis Core, per anni ci siamo domandati cosa ne fosse del stato del personaggio dopo la morte di Zack, e finalmente Nojima e i suoi hanno risposto al quesito.

Non essendo riuscita a salvare l'amico, cui tra le altre cose non ha potuto rivelare nemmeno il suo vero nome, Cissnei si è stabilita a Gongaga e da allora contribuisce a difendere e mantenere l'ordine nel villaggio natale di Zack. Quella che un tempo era una tappa opzionale del viaggio di Cloud, oggi è divenuta una meta obbligatoria, sia per comprendere meglio il legame tra Zack e l'ex agente dei Turks, che per scandagliare le ragioni che hanno spinto Aerith a lasciare la capitale del Mako.

La fine dei Team Aerith e Team Tifa

Chiunque abbia un minimo di familiarità con Final Fantasy VII saprà sicuramente che, già nell'originale, la dolce fioraia di Midgar tendeva a flirtare frequentemente col timido Cloud, instaurando una sorta di rivalità con Tifa per avere le attenzioni dell'ex-SOLDIER. Una rivalità non troppo accesa che sin da quel lontano 1997 spaccò i fan in due schieramenti ben distinti e volti a supportare l'una o l'altra eroina.

Laddove in Final Fantasy VII Remake gli atteggiamenti un tantino ammiccanti di Aerith sono proseguiti, sin dai primissimi capitoli di Final Fantasy VII Rebirth abbiamo invece percepito l'intenzione degli sceneggiatori di sotterrare una buona volta l'ascia di guerra e "lavorare" su coppie prestabilite. Nonostante Aerith mantenga anche stavolta il suo modo di fare scherzoso e spensierato, dietro il quale si nascondono in realtà il dolore provato in seguito alle tante perdite subite e la grande responsabilità che questa sa di portare sulle spalle, il secondo capitolo della Trilogia Remake stabilisce in maniera inequivocabile che la ragazza è ancora molto innamorata di Zack e che non ha mai del tutto perso la speranza di riabbracciare il suo primo amore.



Proprio la visita alla già menzionata Gongaga ha quindi permesso di fare chiarezza tra i sentimenti dell'Antica, che pur vedendo in Cloud alcuni "tratti" del suo fidanzato scomparso continua a portar nel cuore nessun'altro che Zack. Se la sfera affettiva di Aerith appare più cristallina che mai, lo stesso va detto per quella di Tifa, che dopo aver lasciato la tangenziale di Midgar pare aver legato con la fioraia al punto tale da permettere alle due ragazze di confidarsi i rispettivi segreti. Anzi, in diverse occasioni abbiamo avuto la sensazione che queste si stessero addirittura supportando a vicenda per conseguire i rispettivi obiettivi: far breccia nel cuore di Cloud, che in questo momento pare più confuso e tormentato che mai, e scoprire cosa ne sia stato di Zack.

Complice l'introduzione del sistema che regola le relazioni coi compagni di viaggio, l'ex-SOLDIER biondo e la barista sono protagonisti di parecchie scene extra che, oltre a esplorare la loro infanzia, cercano progressivamente di avvicinarli sempre più e quasi "spronarli" a risolvere i loro svariati non detti. Anche perché, laddove nel gioco del ‘97 Tifa non pareva mai davvero sorpresa dalle discrepanze individuate nei ricordi di Cloud, in quanto una diversa reazione da parte dell'esperta di arti marziali avrebbe svelato troppo presto il grande segreto del "narratore", con Final Fantasy VII Rebirth gli sceneggiatori sono riusciti a dare un senso al comportamento della ragazza e a eliminare una delle più grandi forzature dell'intreccio originale. Pur notando delle serie anomalie tra le memorie dell'amico, che per qualche ragione non combaciano esattamente con le sue, Tifa sembra scegliere volontariamente di rimanere in silenzio per non mettere in difficoltà Cloud, confonderlo persino di più e quindi rischiare che questo possa chiudersi ulteriormente.



Nonostante il disorientamento iniziale, di capitolo in capitolo l'amica di infanzia diventa insomma la custode del "segreto" di Cloud e, anziché sbattergli in faccia la verità, lo guida pian piano verso la soluzione, affinché questi rimetta assieme i cocci e giunga da solo alla realtà dei fatti. Un'operazione molto delicata, che la dice davvero lunga su quanto unico e profondo sia il legame tra i due superstiti di Nibelheim.

Yuffie, la beniamina di tutti

Senza nulla togliere a Tifa e Aerith, il personaggio che con tutta probabilità ha beneficiato maggiormente del lavoro svolto dal team di Nojima è la giovane Yuffie Kisaragi. L'autoproclamata "beniamina di tutti" proveniente da Wutai, che nell'originale Final Fantasy VII era del tutto opzionale (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nel nostro speciale su Yuffie, che da personaggio segreto è diventata eroina), ha avuto a questo giro molto più spazio per sfoggiare il suo modo di fare ironico, divertente e sorprendentemente maldestro.

Presuntuosa, arrogante, impulsiva e molto immatura, la guerriera ninja si è amalgamata perfettamente nel racconto, che in più occasioni ha puntato parecchio sulle sue peculiari abilità combattive, riuscendo infine a scrollarsi di dosso il ruolo di mera comparsa. Caratterizzati da battute spiritose e da reazioni alquanto aggressive, a seconda della situazione, gli innesti narrativi di cui la shinobi è protagonista sono a nostro avviso tra i più riusciti, in quanto gli sceneggiatori hanno sfruttato i momenti più deboli dell'intreccio originale per puntare i riflettori su Yuffie e sulla sua personalità squisitamente esplosiva e irresistibile.



Visto il modo in cui questa pare essersi affezionata al resto della banda, siamo curiosi di scoprire cosa le riserverà il terzo capitolo della Trilogia Remake, specie se consideriamo che la guerra con Wutai dovrebbe giocare un ruolo molto importante nel "viaggio ignoto" promessoci da Square Enix.