Final Fantasy 7 Rebirth intervista esclusiva: un JRPG che punta altissimo

Final Fantasy 7 Remake è un'operazione tra le più ambiziose mai realizzate: non è solo un ammodernamento del capolavoro datato 1997 sul piano ludico e grafico, con valori produttivi elevatissimi, ma ne rappresenta anche una coraggiosa reinterpretazione divisa in tre parti. Rebirth è la seconda tappa di un percorso che ha preso una direzione divergente rispetto al tradizionale concetto di "remake". Questa diversione ha coinvolto diversi aspetti chiave dell'opera originale, a cominciare dal comparto narrativo.



I cambiamenti apportati alla storia sono stati accolti dai fan in maniera discordante: c'è chi non ha particolarmente gradito il sentiero imboccato dal team, e chi invece sembra sinceramente incuriosito dallo sviluppo della nuova trama. D'altronde l'obiettivo di Square Enix è proprio quello di attrarre sia i giocatori che hanno amato profondamente il classico del ‘97, sia i nuovi accoliti, che si sono avvicinati alle avventure di Cloud con il Remake.

Ricreare un capolavoro

A spiegarci le intenzioni del team di sviluppo è Yoshinori Kitase, uno dei produttori più noti e importanti dell'intero settore, che ormai da 30 anni collabora con Square Enix e ha contribuito ai maggiori successi della compagnia giapponese.

All'inizio della sua carriera ha lavorato come director di titoli del calibro di Final Fantay 6 e Chrono Trigger, per poi dedicarsi prevalentemente alla supervisione e alla produzione di alcuni tra i capitoli più rilevanti della saga di Final Fantasy. Attualmente riveste il ruolo di producer della mastodontica trilogia Remake: e chi meglio di lui può quindi spiegarci qual è il nucleo concettuale del progetto?



Yoshinori Kitase: Il cuore e la filosofia della narrazione di Rebirth sono gli stessi di Final Fantasy 7 Remake. Da una parte volevamo rimanere fedeli alla storia originale e dall'altra desideravamo raccontarla in una maniera che potremmo definire più moderna, più attuale. Abbiamo aggiunto nuovi elementi e al contempo abbiamo preservato i nuclei tematici originali, pur cambiandoli leggermente, così da dare loro una nuova direzione.



A prescindere dalle modifiche, i temi principali della storia resteranno gli stessi: dall'eterna battaglia tra natura e tecnologia fino al concetto di identità, passando inevitabilmente per il ruolo del destino e della libertà individuale.

I Numen di Final Fantasy 7 Remake sono proprio i custodi di questo destino, figure spettrali chiamate a intervenire per fare in modo che non venga modificato il corso degli eventi, ossia quello che, in uno slancio metanarrativo, abbiamo seguito del gioco originale. È stata proprio la loro introduzione nel Remake a lasciare di stucco alcuni fan, in maniera sia positiva che negativa. In Rebirth il ritorno dei Numen è stato ovviamente confermato, ma stando alle dichiarazioni del team la loro influenza in questo secondo capitolo potrebbe essere molto meno incisiva. Ancora non sappiamo che tipo di conseguenze avrà questa direzione sulla trama di Rebirth, ma è certo il ruolo del destino continuerà ad essere centrale.



Yoshinori Kitase: Tutti i temi appena menzionati restano il nucleo del gioco, il cuore della storia. Fanno parte dell'ecosistema del mondo di Rebirth. Per questo sono stati recuperati e rielaborati. Volendo entrare più nello specifico, il tema del destino nella trilogia Remake ha assunto un significato leggermente diverso. Le domande che bisogna porsi sono: quanto è immutabile ciò che stabilisce il destino? Fin dove possiamo spingerci per combatterlo? Quanto di ciò che facciamo è frutto di predestinazione? E quanto non lo è? Ovviamente per avere le risposte definitive a tutti questi interrogativi c'è bisogno del quadro completo, quindi di tutti e tre i giochi. Però c'è un altro tema aggiuntivo che verrà approfondito in questo secondo capitolo, ed è quello del legame, delle relazioni tra i personaggi.



Spetta a Naoki Hamaguchi approfondire quest'ulteriore tema ai nostri microfoni. L'autore, come lui stesso ci ha tenuto a precisare durante l'intervista, prima di essere co-direttore del Remake è stato anzitutto un grandissimo fan di Final Fantasy 7.

Questa sua profonda passione lo ha portato a guardare il progetto Rebirth anche e soprattutto con gli occhi di un appassionato che non intende in alcun modo deludere chi, come lui, ama profondamente le avventure di Cloud. Hamaguchi-san ha mosso i primi passi in Square-Enix come programmatore e addetto agli effetti visivi sin dai tempi di Final Fantasy 12, per poi assumere ruoli sempre più importanti, che lo hanno condotto alla direzione di Rebirth, un gioco in cui il rapporto tra i protagonisti riveste un'importanza assoluta.



Naoki Hamaguchi: Esatto, uno dei temi portanti di questa seconda parte della trilogia è appunto il legame tra i personaggi. È già stato annunciato che la conclusione di questa storia sarà nella Capitale Dimenticata. Chi ha giocato all'originale sa qual è il destino di Aerith. Sa cosa l'aspetta. Ciò che le accadrà. Ovviamente non vi rivelerò cosa succederà in Rebirth, ma ci tengo a sottolineare quanto importante sia, nel gioco, la necessità di creare dei legami. Legami tra Cloud e Aerith, e tra tutti gli altri membri del party. Ci siamo concentrati molto sul modo in cui i personaggi si evolvono durante il gioco, non solo nel corso della quest principale ma anche nelle missioni secondarie, nelle quali sviluppano i loro rapporti.



Non è un caso che anche nel sistema di combattimento sia stata introdotta la meccanica della Sinergia, che simboleggia appunto quanto questi personaggi si conoscano a vicenda. Narrazione e gameplay si mescolano quindi nella cornice di un game design che cerca di essere il più coerente possibile. E tutto concorre a raggiungere un obiettivo finale: generare un enorme colpo emotivo nel giocatore quando finalmente scopriremo cosa succede ad Aerith.



Le differenze con l'opera originale non sembrano in alcun modo voler alleggerire la forza del racconto, né la sua capacità di coinvolgere i giocatori. La presenza di nuove tecnologie, a braccetto con l'ammodernamento dello stile della narrazione ha permesso al team di sviluppo di calcare ancora di più la mano sulla potenza comunicativa della storia. Per questo, alcune sequenze iconiche del primo Final Fantasy 7 hanno trovato in Rebirth una dimensione nuova, diversa e più approfondita, volta a dare alla narrazione un nuovo respiro.

Naoki Hamaguchi: Una scena che credo sarà veicolo di grande emozione è quella dell'appuntamento al Gold Saucer. Non mi riferisco solo alla sequenza della Gondola con Aerith, e alla conversazione tra lei e Cloud, ma a tutte le fasi precedenti che portano a quello specifico momento. Questa rielaborazione è concettualmente simile a quella dell'HONEY BEE IN presente in Final Fantasy 7 Remake. Abbiamo ricreato la scena per renderla più moderna. Ogni sua parte sarà memorabile, e abbiamo messo tutto l'impegno possibile per realizzarla.



Sono certo che i fan ne parleranno negli anni a venire. Le possibilità di avere un appuntamento con un personaggio sono state poi espanse rispetto all'originale. Ora ci sono molte più opportunità per instaurare un legame con un altro membro del party rispetto alla versione del 1997. Lo processo di ampliamento ha coinvolto anche le aree esplorabili. Molte di queste, nel primo Final Fantasy 7, erano opzionali, mentre in Rebirth saranno parte integrante della storia principale. Queste zone secondarie potrebbero anche non essere le location più indimenticabili del gioco originale, ma sono sicuro che, non appena vedrete come le abbiamo ricreate, vi piaceranno moltissimo.



L'arricchimento della narrazione, l'ampliamento delle scene e la potenza emotiva del racconto hanno permesso al team di sviluppo di approfondire anche quei personaggi che nel gioco originale erano più marginali. Anche nel primo capitolo alcuni volti hanno conosciuto un ampliamento della loro personalità e del loro ruolo nell'intreccio narrativo.

È il caso ad esempio di Rufus Shinra, figlio del fondatore dell'omonima compagnia contro cui si battono i nostri eroi. Rebirth non fa eccezione, con un cast ancora più partecipe della vicenda, il tutto in funzione di una trama più estesa ed elaborata. Ci sarà infatti una massiccia presenza di Zack, che avrà un ruolo fondamentale nella storia del remake.



Naoki Hamaguchi: Molti dei personaggi cosiddetti secondari avranno più spazio nel gioco. È il caso ad esempio di Priscilla di Under Junon. Quelli che nella versione del 97 non avevano chissà quale grande personalità, né un ruolo davvero centrale, avranno qui un'importanza superiore. Già solo il fatto di averli inseriti in cinematiche dal piglio più intenso li rende automaticamente più importanti per la storia, e per questo abbiamo fatto in modo di dargli un maggiore spessore. Un altro personaggio che il cui ruolo è stato ampliato in Rebirth è Dio, il gestore del Gold Saucer. Ora è molto più addentro alla storia principale, ed è davvero un grande personaggio.



Naoki Hamaguchi: Non posso fornire una percentuale precisa delle aggiunte e degli elementi ripresi dall'originale, altrimenti i fan potrebbero farsi un'idea sbagliata. E vorrei evitare di creare confusione. Però ecco cosa posso dirti. Allo stesso modo dei Numen nel primo capitolo, che portavano i fan a chiedersi "cosa sta succedendo qui?", ecco...in Rebirth è Zack a essere molto importante. Seguire la sua storia sarà fondamentale, fino alla fine di questa seconda parte della trilogia. La vicenda di Zack e il modo in cui sarà coinvolto nella trama potrebbero darvi un indizio, un'idea di come si evolverà il tutto nella terza parte della trilogia.



Quindi, di nuovo, non credo sia il caso di quantificare quanti contenuti sono inediti e quanti sono invece appartenenti al vecchio corso, ma ti garantisco che abbiamo cercato di mantenere tutto quello che i fan amavano di più dell'originale. Le nuove aggiunte saranno tali da indurre i giocatori a formulare ipotesi sul percorso che ha intrapreso la storia. Credo che questo sia il bilanciamento che gli utenti vogliono. Lasciamo poi ai giocatori capire quanto c'è effettivamente di nuovo in Rebirth. E siamo sicuri si divertiranno nel farlo.



Chiaramente, Sephiroth resta probabilmente il personaggio più iconico di Final Fantasy 7. La strepitosa nemesi di Cloud che è entrata di diritto nella classifica dei villain più amati di sempre.

Una personalità estremamente stratificata, che delinea una parabola discente all'insegna della corruzione. Sephiroth è comparso molto spesso nel primo capitolo della trilogia Remake, e sembra proprio che in questo secondo atto sia ancora più al centro della scena, a tal punto che Square-Enix ha deciso di renderlo addirittura giocabile per fare in modo che l'utente possa conoscerlo meglio, e sviluppare con lui un legame emotivo ancora più profondo.



Naoki Hamaguchi: La scelta di permettere al giocatore di controllare Sephiroth è stata presa dopo aver creato sequenza del flashback con Cloud e il Soldier. Ci siamo chiesti come avremmo potuto aggiungere una sorta di "effetto sorpresa" in quel frangente. Controllare solo Cloud, con Sephiroth gestito dall'intelligenza artificiale, non avrebbe restituito quell'impatto emotivo che invece cercavamo di ottenere. Volevamo che il giocatore provasse una maggiore empatia con Sephiroth, e per questo abbiamo creduto che renderlo giocabile fosse il modo migliore per creare un legame con l'utente. Dopo il flashback infatti i giocatori iniziano ad assistere alla corruzione del Soldier. Sephiroth passa dall'essere il soldato leggendario al divenire una creatura malvagia. Ripeto: avere Sephiroth come personaggio giocabile è il modo migliore per permettere al giocatore di capire il suo punto di vista, e aggiunge così un ulteriore strato emotivo a tutti gli incontri futuri con il personaggio.

Come cambia il gameplay

Final Fantasy 7 Remake aveva già messo in chiaro quanto questo progetto si allontanasse dal gioco originale anche sul piano ludico. Il gameplay di Rebirth è ovviamente in diretta continuità con quello del primo capitolo, e propone una versione rifinita e ampliata dell'eccellente combat system del Remake: un ibrido tra azione tattica e in tempo reale, caratterizzato da una grandissima profondità.

Il sistema di combattimento del precedente episodio rappresentava uno degli aspetti migliori dell'intera produzione. Rebirth prosegue su questa scia, senza adagiarsi sugli allori, anzi inserendo anche nuove dinamiche di gioco, come la Sinergia già citata da Hamaguchi-san. Si tratta di una meccanica che innesca potenti azioni combinate. È possibile sfruttare la sinergia in più di un'occasione. Facciamo un esempio: mantenendo attiva la parata, il guerriero può invocare l'intervento di un alleato per tener occupato il nemico e prendersi un attimo di pausa. Completando azioni con la barra ATB, invece, potremo riempire dei piccoli slot posizionati sotto l'indicatore che possono essere impiegati per scatenare le Abilità Sinergia, ossia attacchi speciali ben coreografati che infliggono un altissimo quantitativo di danni. Dalla demo che abbiamo potuto provare, i nemici per fortuna non subiscono passivamente i nostri assalti. I boss erano dotati di pattern piuttosto variegati e in grado di coglierci di sorpresa e di darci non poco filo da torcere. Sarà insomma necessario cambiare più volte strategia per far fronte alle minacce. In tal senso, Final Fantasy 7 Rebirth richiede un approccio ragionato e strategico alle battaglie, nonostante non rinunci in alcun modo a offrire una grandissima dose di spettacolarità durante gli scontri. Ma non di soli combattimenti è fatto Rebirth e grande rilevanza è stata data all'esplorazione e alle missioni secondarie.



Naoki Hamaguchi: Ci sono tante side quest e trame secondarie che arricchiscono gli scenari del gioco. Alcune sono indipendenti tra di loro, dei contenitori di storie autoconclusive. Tuttavia non mancano interconnessioni tra le varie vicende. Alcune si influenzano reciprocamente, mentre altre possono avere riverberi nel quadro della quest principale. C'è insomma un'ampia tela di collegamenti.



Il mondo di Rebirth è dunque più grande che mai. Lo scopo del team è quello di concedere all'utenza una maggiore libertà.

Progredendo nel corso della storia o sbloccando nuove abilità potrete avere accesso a veicoli o trasporti di vario tipo che permetteranno di raggiungere più facilmente determinate aree. In qualunque momento dell'avventura, inoltre, sarà possibile tornare in territori precedentemente visitati. Square vuole anzi incentivare l'esplorazione alla scoperta di nuovi contenuti. Non mancheranno infatti ulteriori missioni secondarie da vivere con i propri compagni, non solo ai fini ludici, per arricchire una longevità che, a detta degli autori, per la sola quest principale dovrebbe attestarsi sulle 40 ore, ma anche ai fini prettamente narrativi. Il valore del "legame" infatti si manifesta sia tra i membri del party, sia tra il giocatore e i personaggi con cui vivrà l'avventura. Lo scopo? Far provare all'utente un'empatia nuova, ancora più forte rispetto al passato.



Naoki Hamaguchi: Durante l'avventura, Cloud può unirsi ad alcuni compagni. In base al modo in cui il giocatore completa le varie sfide e a seconda di come agisce nel corso di specifiche quest, può cambiare anche il rapporto tra il protagonista e i comprimari. Ci sono parecchie ramificazioni. Parlando nello specifico di Red 13, ad esempio, quando raggiungete Cosmo Canyon e scoprite insomma il suo passato e chi è realmente, la sua personalità cambia. Red 13 quindi inizia a comportarsi diversamente. Siccome il gioco è strutturato in maniera tale che voi possiate in qualunque momento completare le quest lasciate in sospeso, è stato importante registrare i dialoghi e i toni delle missioni in base alla differente personalità che avrà Red 13 nel momento in cui le affronterete.

Una produzione colossale

È fuor d'ogni dubbio che Final Fantasy 7 Rebirth sia un progetto dagli altissimi valori produttivi. Ne sono un esempio non solo i tanti contenuti presenti nel gioco, ma anche i traguardi tecnici che Square-Enix è riuscita a raggiungere. L'impatto visivo è eccezionale e trae forza da tre 3 elementi cardine: l'ottima realizzazione dei protagonisti, la complessità e qualità delle cinematiche, e infine il sistema di effettistica e particellari. Tra una esplorazione e l'altra, affronteremo belve di dimensioni titaniche, modellate con una cura impressionante, arricchita da dettagli come squame, appendici e peli, tutto rese in modo eccellente.

Non va poi dimenticato un sistema di animazione che, durante le scene di intermezzo, rasenta la perfezione e non fa rimpiangere le care vecchie sequenze in computer grafica. Senza contare, infine, l'incredibile fluidità che caratterzza le transizioni tra i momenti di gameplay e le sequenze più cinematografiche, da sempre uno dei punti di forza della saga e che in Rebith raggiugono vette altissime, pronte a dettare nuovi standard di eccellenza per le produzioni di Square-Enix.



Yoshinori Kitase: Come puoi ben immaginare, Rebirth è una grande scommessa per Square. Dalla mia prospettiva, gestire un simile gioco significa anche sapere che tutto deve andare per il meglio. Il budget è grande, così come la scala del progetto, il numero di sviluppatori coinvolti. È importantissimo sapere di avere tutte le persone giuste al posto giusto. Occorre una certa accortezza nel gestire un team di simili proporzioni. Devi essere mentalmente e fisicamente molto forte. Proprio perché è una grande scommessa, c'è tanta pressione da reggere. È un progetto delicato, questo è certo, ma comunque non c'è da preoccuparsi, abbiamo le giuste persone nel team e faranno un grandissimo lavoro.



Naoki Hamaguchi: So che c'è tanta aspettativa da parte dei fan, e anche tanta pressione. Io stesso, del resto, ero un fan. Ho amato tantissimo Final Fantasy 7, e sono partito proprio da questo amore. L'ho osservato dalla prospettiva di un fan. Mi sono chiesto, da appassionato: "Se facessi questa scelta come game director, mi renderebbe felice in quanto fan?" Se sei un estimatore di una serie, riuscire a lavorarci e renderla "tua" è una grandissima esperienza.



La grande mole di novità presente in Rebirth rende questo capitolo un Final Fantasy che affonda sì le radici nell'originale capolavoro del ‘97, ma anche un gioco che può essere considerato a tutti gli effetti come un prodotto dotato di una propria autorialità.

Dalla demo di Final Fantasy 7 Rebirth che abbiamo provato qualche settimana fa e dalle parole di Kitase-san e Hamaguchi-san emerge quindi il profilo di un gioco che è al contempo omaggio e reinvenzione, eredità del passato e scommessa per il futuro: un JRPG che è reinterpretazione e rinascita dell'ormai leggendario Final Fantasy 7, come i sottotitoli Remake e Rebirth lasciano intuire apertamente. Che il progetto sia stato realizzato con una profonda passione per il materiale di partenza è indiscutibile. Ma le libertà, anche narrative, che Square ha scelto di prendersi hanno portato il concept iniziale a evolversi progressivamente, fino a diventare una trilogia.



Yoshinori Kitase: Sin dall'inizio del progetto eravamo consapevoli che non saremmo riusciti a contenere tutto in un solo gioco. Sapevamo che avremmo avuto bisogno di più capitoli per attualizzare ogni aspetto dell'opera e inserire la grande mole di contenuti che avevamo in mente. Però all'inizio non avevamo già sin da subito in mente di creare una trilogia. Non avevamo ben chiaro quanti episodi sarebbero stati necessari. Quando abbiamo iniziato a lavorare al primo gioco, quando abbiamo valutato le risorse a disposizione, compresa la mole di lavoro richiesta al team di sviluppo, ecco...solo allora abbiamo compreso che tre sarebbe stato il numero di giochi di cui avremmo avuto bisogno.

Capitolo 5: Cosa significa realizzare un Final Fantasy

Quali sono gli elementi ludici e narrativi che rendono un Final Fantasy degno di portare questo nome?

È una questione molto spinosa, che di recente è stata riproposta più volte dopo la rivoluzione integrale operata da FInal Fantasy 16 e la sua deriva action (recuperate la nostra recensione di Final Fantasy 16 per PS5). Ci sono certo degli elementi ricorrenti che contribuiscono a delineare i tratti somatici della serie, come la presenza dei Cristalli, ossia pietre magiche dotate di immenso potere che appartengono da sempre alla lore della saga. E poi ancora le spettacolari Invocazioni, il personaggio di Cid che torna spesso in vesti diverse, e infine un bestiario composto da Chocobo e Muguri, giusto per fare qualche esempio. Anche dinanzi a questi anelli di congiunzione, rispondere alla domanda su cosa sia un FInal Fantasy è estremamente difficile, forse persino impossibile. D'altronde, anche tra gli autori stessi della saga ci sono opinioni discordanti.



Yoshinori Kitase: alla domanda "cos'è un Final Fantasy?" probabilmente tutti darebbero una risposta diversa. Io credo che porre delle limitazioni su ciò che può o non può essere un Final Fantasy riduca tantissimo il potenziale della serie. Prima ho detto che in un progetto simile è importantissimo avere le persone giuste al posto giusto. Dopo aver trovato quella che io reputo la persona giusta, la lascio libera di creare il final fantasy che desidera. Per Rebirth, per esempio, c'è il signor Hamaguchi qui accanto a me.



Per Final Fantasy 16, invece, il producer Naoki Yoshida ha fatto le sue scelte, e ha creato il suo Final Fantasy. Credo sia molto importante questa libertà, perché permette di aggiungere sempre nuovi elementi alla serie. Se iniziamo a porre delle limitazioni, riduciamo anche la possibilità che la direzione dei Final Fantasy possa continuare a migliorare. Voglio che un Final Fantasy sia più libero possibile.

Naoki Hamaguchi: La mia risposta è invece un po' diversa da quella di Kitase-san. Io ti propongo la prospettiva di un director: nel mio caso non sto lavorando a un nuovo Final Fantasy, ma a Final Fantasy 7. Quindi dalla mia percezione mi sono chiesto cos'è Final Fantasy 7? Per spiegartelo farò un paragone molto giapponese: Final Fantasy 7 è come un makunouchi bento, ossia il sacchetto da pranzo che si porta a un evento di sumo. È pieno di differenti cibi, così che si possano sperimentare numerosi sapori. Questo è Final Fantasy 7: il mondo è pieno di elementi diversi.



Non ha solo toni drammatici o personaggi pieni di stile. C'è Humor, c'è divertimento, c'è una grande varietà di situazioni. I fan hanno apprezzato Cloud che guida una Segway, o Red 13 che si crede un essere umano e cavalca un Chocobo. Questo è ciò che rende Final Fantasy 7 "Final Fantasy 7". Con Rebirth ci siamo spinti in questa direzione, ma siamo andati ancora più in profondità. Ci sono tanti minigiochi, tante opportunità. Questo è quello che stiamo cercando di fare: rendere Rebirth più Final Fantasy 7 di Final Fantasy 7.



Yoshinori Kitase: Il nostro creative director Tetsuya Nomura la pensa allo stesso modo di Hamaguchi-san, ma definisce Final Fantasy 7 più una scatola di giocattoli che un bento!