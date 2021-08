Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Cloud, Barret e Yuffie nelle nostre foto

Oltre a un considerevole ampliamento grafico, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione PS5 si porta in dote sia l'ottimo DLC con protagonista Yuffie (in questo speciale su Yuffie in Final Fantasy 7 vi raccontiamo il personaggio della ninja di Wutai) sia una modalità foto decisamente approfondita, che ci permette di immortalare l'ottima modellazione poligonale dei personaggi nella grandiosità degli scorci di Midgar. Vi proponiamo alcuni esempi di ciò che è possibile realizzare con la photo mode di Final Fantasy 7 Remake Intergrade: abbiamo ritratto i suoi protagonisti, da Cloud a Barret, passando per l'energica Yuffie. Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti.

Il tormento di Cloud e il ruggito di Barret

Un Cloud dagli occhi di ghiaccio, che non lascia trasparire alcuna emozione, immerso del grigiore d'acciaio di Midgar. Freddo come il suo sguardo.

Dalla freddezza al calore: basta un fiore, uno sfondo indefinito e una fonte luminosa per dare al protagonista una delicata intensità, e un tocco di dolcezza.

L'elegante profilo di Cloud, ancora con il suo fiore al petto, che spunta dalle strade di una Midgar noir. Una classe d'altri tempi.

Dallo sguardo glaciale si passa a un'espressività più marcata. Le emozioni di Cloud iniziano a emergere, soprattutto in un contesto di evidente pericolo: in mezzo a fuochi, lapilli e nubi di fumo si evidenzia inoltre anche la portata tecnica degli upgrade grafici su PS5.

L'azione ha due colori differenti: da una parte la luce d'un azzurro abbagliante, dall'altra l'incandescente rosso delle fiamme. Resta la stessa, invece, l'espressione battagliera del protagonista.

Il dinamismo dell'azione nel primo scontro del Remake: Cloud affronta il Vigilante Scorpio, e sembra quasi essere ingabbiato dai suoi raggi laser.

Dalla frenesia dello scontro sul campo aperto, si passa al tormento di una battaglia interiore. Cloud vs Sephiroth: un duello che inizia prima nella mente.

Ora è il turno di Barret: il gigantesco compagno di Cloud passa all'azione, ben testimoniata dalle bordate di fuochi e fiamme che emette il suo mitragliatore.



La ninja di Wutai

La deliziosa Yuffie è un personaggio che nel DLC del Remake è stato finalmente valorizzato appieno: anche se piuttosto briosa e allegra, l'eroina di Wutai non va sottovalutata durante la battaglia!

Bisogna ricordare, inoltre, che la protagonista è una ninja, anche se spesso non si comporta come tale. Ecco perché abbiamo voluto immortalarla in uno dei rari momenti in cui agisce furtivamente nell'ombra.