Final Fantasy 7 Remake: i temi di un capolavoro senza tempo

Con una cinematica introduttiva rimasta scolpita nel diamante dei nostri ricordi, Final Fantasy VII riesce ad immergere immediatamente il giocatore in una città, Midgar, devastata dall'urbanizzazione selvaggia e dall'inquinamento. Dal grigiore del cemento emerge l'incanto degli occhi verdi di una donna. Il titolo Square, uscito nel 1997, affrontò tematiche oggi purtroppo molto attuali, e il grido d'aiuto del pianeta Gaia sembra profetico dell'attuale condizione della Terra. Con l'uscita dell'attesissimo remake finalmente alle porte, accettiamo un fiore dalla bella Aerith Gainsborough e scopriamo perché Final Fantasy VII sa dirci tanto della nostra epoca.

Gaia

La storia di Final Fantasy VII è ambientata su Gaia, un pianeta che presenta analogie sorprendenti con il nostro mondo. Non solo: il planetario presente nel gioco mostra il Sistema Solare, con Gaia posta proprio dove dovrebbe trovarsi la Terra. Nella mitologia greca, Gaia è la dea primordiale, progenitrice dei Titani e degli dei dell'Olimpo; è quindi prima forza creatrice dell'universo e figura materna per antonomasia. Numerose culture hanno identificato la forza della Natura come un essere femminile: si va da Cibele, la Grande Madre dell'antica Asia minore, a Pachamama, adorata dagli antichi popoli dell'altopiano andino come dea della terra e della fertilità.

Certamente non è un caso, visto che la donna è portatrice di vita; come vedremo, da Gaia tutto nasce e a Gaia tutto ritorna, con una evidente relazione tra femminilità, ambiente ed esistenza. Questa sinergia tra il pianeta e gli esseri che lo abitano richiama l'Ipotesi Gaia, formulata dagli scienziati James Lovelock e Lynn Margulis negli anni '70: secondo questa suggestiva teoria, la biosfera terrestre sarebbe un sistema capace di autoregolarsi per mantenere condizioni favorevoli alla vita, con una sinergia perfetta tra le forme di vita che ne fanno parte. Questa tesi sembra fornire le premesse su cui è fondata la trama del settimo capitolo della serie di Final Fantasy.

Lifestream

Qualche anno prima di intraprendere lo sviluppo di Final Fantasy VII, Hironobu Sakaguchi, storico pilastro della saga, aveva sofferto la perdita della madre, da lui molto amata. In alcune interviste, Sakaguchi ha dichiarato che, per elaborare questo lutto, ha posto al centro della trama del titolo Square proprio il tema della vita. Sul pianeta Gaia nessuno muore, almeno non nel senso che noi conosciamo: ogni anima ritorna a far parte del flusso vitale del pianeta il Lifestream, in un eterno cerchio di rinascite che ricorda il ciclo delle reincarnazioni buddhista.

Non solo: le creature più potenti, rimaste attaccate alla vita terrena, possono continuare a comunicare con i vivi anche dall'interno del Lifestream, che contiene i ricordi, le conoscenze e i desideri di tutti gli esseri vissuti su Gaia. Il cuore pulsante del pianeta è uno e tutt'uno allo stesso tempo, e viene felicemente definito come "fiume di vita", sorgente di energia che fluisce nelle profondità di Gaia.



Mako

Proprio come noi, anche gli abitanti di Gaia si trovano a dover soddisfare il crescente fabbisogno energetico di una civiltà sempre più tecnologica e urbanizzata. La Shinra Corporation sembra trovare la risposta perfetta: il mako, una fonte di energia apparentemente inesauribile ricavata dalla raffinazione del Lifestream. Il mako ha applicazioni straordinarie anche sull'uomo, in quanto ne potenzia a dismisura le abilità. Nasce così l'unità SOLDIER, composta da soldati infusi di energia mako. Cloud Strife - i cui occhi blu brillano a causa della sua esposizione a questa sostanza - è uno di loro.

Tuttavia, il Lifestream è il respiro di Gaia, la sua forza vitale, e il suo sfruttamento non può portare alcunché di buono: l'estrazione del mako devasta le aree circostanti i reattori, e la zona fuori dalla città di Midgar diventa un deserto arido e privo di vita, tristemente definito Wasteland. Le strade di Midgar sono una rappresentazione perfetta dell'inquinamento e della desolazione creati dall'abuso perpetrato ai danni del pianeta.



Sull'orizzonte di una città dove gli interessi economici la fanno da padroni e il sindaco è solamente un pupazzo mosso dai dirigenti di Shinra Corporation si staglia il Reattore 1, la cui estetica e le dimensioni impressionanti ricordano quelle di una centrale nucleare: ricordiamo che il disastro di Chernobyl, che molto ha turbato la popolazione mondiale, era avvenuto appena dieci anni prima dell'uscita di Final Fantasy VII.

AVALANCHE

Alcuni giovani ascoltano il grido d'aiuto del pianeta e decidono di ribellarsi contro la Shinra Corporation: nasce così AVALANCHE, un gruppo insurrezionale di ecoterroristi con l'obiettivo a fermare lo sfruttamento del Lifestream a qualunque costo. I membri di AVALANCHE sono convinti della necessità di agire tempestivamente, poiché le disastrose conseguenze dell'estrazione dell'energia mako evidenziano la sofferenza di Gaia, mangiata viva dai suoi stessi abitanti. Le perdite umane - come nell'attentato al Reattore 1 all'inizio di Final Fantasy VII - sono considerate un male necessario per contrastare Shinra.

Il termine ecoterrorismo è stato creato dall'FBI alcuni decenni fa per descrivere le azioni di gruppi, come l'Earth Liberation Front, che si battevano per cause ecologiste con atti violenti, spesso simbolici, e a volte addirittura di natura criminale: pacchi bomba, incendi dolosi, assalti ad aziende considerate altamente inquinanti, gli ecoterroristi si sono resi protagonisti di azioni dimostrative che hanno avuto un elevatissimo impatto sull'opinione pubblica e sulla nostra sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali. Negli ultimi anni l'approccio degli ambientalisti è molto cambiato, e sembra inconcepibile pensare alla piccola Greta Thunberg come protagonista di proteste violente e spregiudicate azioni sul campo.

Aerith

Lo sguardo di Aerith è di quelli che non si dimenticano: quegli occhi verdi e decisi sono il simbolo di una donna e di pianeta forti e vulnerabili allo stesso tempo. Nel video introduttivo originale di Final Fantasy VII facciamo la sua conoscenza mentre cammina per le strade di Midgar; lei è il primo personaggio del videogioco a venirci mostrato, e la scelta non è casuale. In seguito la telecamera si sposta per concentrarsi sull'arrivo di Cloud e dei membri di AVALANCHE al Reattore 1, mostrato in tutta la sua terribile maestosità.

Gli abiti vivacemente colorati e il cesto di fiori di Aerith offrono un grande contrasto con il grigio che domina nelle vie della città. L'introduzione del remake aggiunge una nuova scena piena di significato: alla ragazza cade un fiore che viene calpestato da un passante noncurante; subito dopo Aerith raccoglie il povero giglio stropicciato e se lo stringe al petto. Come AVALANCHE, anche Aerith percepisce chiaramente che il pianeta è in difficoltà, ma reagisce in modo completamente diverso, coltivando fiori nella pace di una chiesa nel Settore 5 di Midgar; per carattere è materna e comprensiva verso gli altri, e quando è necessario combattere impiega innanzitutto poteri curativi e difensivi.



Aerith è un essere compassionevole verso tutti gli esseri viventi, senza fare distinzioni, e rimpiange persino i fiori che recide per vivere del suo lavoro di fioraia. I gigli coltivati dalla ragazza simboleggiano la forza della natura, capace di resistere anche in un ambiente inquinato come Midgar, e la presenza materna e costante del Lifestream. La relazione tra Aerith e Gaia è fondamentale per comprendere Final Fantasy VII, e più in generale il rapporto tra donna e ambiente è centrale nell'ambientalismo, specie secondo le teorie ecofemministe.

Final Fantasy VII ha portato alla ribalta temi come l'inquinamento e l'ecoterrorismo e incentrato la sua trama sulla forza gentile di una donna che si fa carico del dolore di Gaia. Alcuni cambiamenti sulla trama sono visibili fin dall'introduzione del remake, ma siamo certi che questo capitolo della serie riuscirà a farci riflettere anche stavolta, a ventitré anni dalla sua prima uscita, in un periodo in cui il fermo forzato di milioni di persone sta consentendo ai polmoni del pianeta Terra di respirare. E voi giocherete Final Fantasy VII Remake per aiutare Aerith nella sua missione?