Final Fantasy 7 Remake: un viaggio a Midgar, capitale della Mako Energy

Considerati i lunghi tempi di gestazione e l'attesa spasmodica provata dai fan della prima ora, il lancio di Final Fantasy VII Remake, al pari di quello delle console di prossima generazione, è forse l'evento più importante di questo travagliato 2020. Per celebrare adeguatamente l'uscita del prodotto e decantare alcuni dei numerosi meriti dell'ultima fatica targata Square Enix, l'agenzia turistica Everyeye Travel&Games riapre i battenti per accompagnare i nostalgici e i lettori ancora un po' scettici alla (ri)scoperta di una Midgar restaurata e più vasta che mai, nonché centro nevralgico della tumultuosa epopea narrata nel primo episodio di Final Fantasy VII Remake.



Elettrizzanti e misteriosi già nell'edizione originale della settima Fantasia Finale, che nel lontano 1997 sconvolse il pubblico di PlayStation e gli appassionati di JRPG, la città di Midgar e i suoi numerosi settori limitrofi sono stati infatti ampliati a dismisura per catturare l'attenzione dei giocatori e intrattenerli con oltre quaranta ore di combattimenti a fil di spada, suggestivi paesaggi in rovina e, non per ultime, coinvolgenti attività secondarie volte a evidenziare le delicate condizioni sociali cui lo sfrenato sviluppo tecnologico ha destinato i cittadini meno abbienti. Mettete quindi da parte il ricordo di una Midgar ammirata dal finestrino di quell'inarrestabile treno chiamato Final Fantasy VII e preparatevi invece a esaminare con più calma, mattone per mattone, una città industriale sofferente e sottomessa a una compagnia elettrica senza scrupoli.

Il prezzo del progresso

Un tempo il pianeta Gaia era un meraviglioso e verdeggiante paradiso. Il popolo dei Cetra (anche noti come "Antichi") viveva in comunione con la natura, anche perché questi avevano in qualche modo scoperto l'esistenza del Lifestream, ossia l'incredibile riserva di energia che circola all'interno del pianeta e lo mantiene in vita. I Cetra erano in grado di imbrigliare in maniera assolutamente naturale l'energia di Gaia e utilizzarla liberamente, seppur col dovuto rispetto.

Questi erano infatti convinti di essere nati dal pianeta e di dover, un giorno, farvi ritorno. Pertanto consideravano le loro azioni come atti voluti dalla stessa Gaia, in attesa che l'amore la provvidenza del corpo celeste li conducesse alla cosiddetta "terra promessa". La caduta di un meteorite avvenuta duemila anni fa, tuttavia, pose fine alla civiltà dei Cetra, ragion per cui non è possibile stabilire se questi, prima del disastro, riuscirono o meno a trovare il paradiso tanto ambito.



Millenni più tardi, la Shinra Electric Power Company si è prefissa lo stesso obiettivo degli Antichi e ha sviluppato una tecnologia che le permettesse di estrarre l'energia come Mako e utilizzarla per alimentare un'intera megalopoli. Situata nel mezzo di una distesa arida e angosciante, la gigantesca Midgar è difatti la struttura più tecnologicamente avanzata di tutto il pianeta: sorretta da otto pilastri, i quali corrispondono ai mastodontici reattori Mako, un'enorme piattaforma circolare si erge a mezz'aria e ospita i quartieri residenziali dei cittadini più fortunati, i quali dipendono in tutto e per tutto dalle ineguagliabili comodità offerte dal progresso e soprattutto ignorano di star lentamente prosciugando la vita stessa di Gaia.

L'ingannevole e utopistica propaganda della Shinra Company suggerisce infatti che il Mako sia invece un'energia abbondante e inesauribile, giustificandone quindi lo scellerato dispendio come un strumento insostituibile per raggiungere la "terra promessa" degli Antichi: un benedetto e ancora rigoglioso angolo del pianeta in cui il Mako provvederebbe a qualsiasi necessità della razza umana. È fondamentalmente questa la ragione per cui gli otto reattori Mako sono stati spesso soggetti ad attentati da parte del gruppo eco-terrorista noto come AVALANCHE, il cui scopo è appunto quello di porre fine al continuo spreco e impoverimento delle risorse vitali di Gaia.

L'impero della Mako Energy

Descritta come "la città che non dorme mai", a causa dei caratteristici e luminosi geyser di Mako che fuoriescono dai reattori, Midgar è gestita dal governo militare imposto dalla stessa Shinra Company, ragion per cui il vero leader della megalopoli non è l'anziano sindaco Domino - un simpatico riferimento all'impresa di ristorazione internazionale nota come Domino's Pizza, che appunto sottolinea la somiglianza tra la stessa Midgar e una pizza tagliata in otto spicchi - bensì il Presidente Shinra, un uomo avido e senza scrupoli, nonché convinto che il denaro e il potere di cui gode possano consentirgli di raggiungere qualsiasi traguardo, indipendentemente dai danni (sociali e non solo) inflitti ai meno privilegiati.

Non a caso, il Dipartimento di Ordine Pubblico, guidato dal navigato militare Heidegger (la cui personalità profondamente sociopatica e la totale mancanza di rispetto verso i sottoposti e la vita umana sono esplosi soltanto nel remake), monitora costantemente ogni singola area della città, al fine di dispiegare le truppe necessarie a sedare qualsiasi forma di rivolta o disordine. In uno dei capitoli iniziali di Final Fantasy VII Remake, ad esempio, è lo stesso Heidegger a seguire i movimenti di Cloud e compagni e veicolarne l'avanzata verso il reattore Mako collocato nel Settore 5, al fine di trasmettere l'attentato in tutta Midgar e utilizzarlo a fini propagandistici nella campagna contro la storica nazione nemica di Wutai.



Collocato al centro della città, nel cosiddetto Settore 0, il pantagruelico e appariscente Shinra Building, che tra le altre cose ospita una serie di piani aperti al pubblico e caratterizzati da un tour guidato sui dipartimenti, le finalità e le personalità più influenti della stessa compagnia, può essere considerato a tutti gli effetti il cuore pulsante della stessa Midgar.

Al suo interno sono gestite le attività sia del Dipartimento di Sviluppo Urbano guidato da Reeve Tuesti, che ha personalmente disegnato la megalopoli e che quotidianamente si occupa di rifornire i residenti col Mako, sia del Dipartimento di Esplorazione Spaziale dell'infantile e un po' vigliacco Palmer, che in origine sviluppava razzi da utilizzare in ambito militare e per cercare preziose ricorse nello spazio, salvo poi ritrovarsi coi fondi tagliati dopo la scoperta della Mako Energy, sia ancora del Dipartimento di Sviluppo Armi dell'arrogante Scarlet, una sensuale donna dalla personalità talmente sadica e velenosa da non esitare a calpestare i propri sottoposti con i suoi tacchi a spillo. Ultimo, ma per non per importanza, troviamo il Dipartimento di Scienza del controverso Professor Hojo è in realtà il più rilevante, poiché ad esso vanne attribuite la produzione delle Materia e gli indicibili e immorali esperimenti segreti che hanno portato alla creazione dei portentosi guerrieri chiamati SOLDIER. Sempre il Dipartimento di Scienza, inoltre, è responsabile del crescente numero di mostri raccapriccianti che infestano il pianeta, il quanto la Shinra, negli anni, ha compiuto test disumani sugli animali, al fine di creare vere e proprie macchine da combattimento da impiegare nella guerra contro Wutai.

Svegliarsi nei bassifondi

Se la vita degli impiegati Shinra e dei fortunati residenti della tecnologica e all'avanguardia piattaforma sopraelevata di Midgar appare agiata e tutto sommato tranquilla, come visto nel filmato introduttivo di Final Fantasy VII Remake e soprattutto nel quartiere residenziale parzialmente esplorabile nel quarto capitolo della campagna principale, lo stesso non si può dire per gli sfortunati cittadini costretti a vivere nei bassifondi. All'ombra della sopramenzionata piattaforma di Midgar si nascondono infatti i cosiddetti quartieri bassi (o slum) della città, dove la popolazione è raccolta in baraccopoli senza leggi e perlopiù amministrate da gruppi di volontari intenzionati a migliorare, come e dove possibile, le disastrate condizioni dei senzatetto. Non per nulla, in Final Fantasy VII Remake gli abitanti dei bassifondi hanno adottato delle regole non scritte che incoraggiano i dimoranti ad aiutarsi vicendevolmente e gratuitamente. Come spiegato da Tifa a un Cloud intenzionato a intraprendere la dura vita del mercenario, le connessioni nei bassifondi procurano infatti degli incarichi, mentre i lavori portati a compimento aiutano i volenterosi a crearsi una buona reputazione, che a sua volta contribuisce a instaurare connessioni sempre migliori, in un ciclo senza fine e quindi fondamentale per le attività di un potenziale tuttofare come il nostro ex-SOLDIER dai capelli a punta.



Di conseguenza, persino gli incarichi non remunerati contribuiscono a migliorare la fama degli individui più zelanti, in modo tale che i loro nomi raggiungano anche gli angoli più remoti dei quartieri bassi e facendo in modo che qualcuno, ad un certo punto, ricambi con gli interessi le gentilezze precedentemente volte ai meno fortunati.

A tal proposito, Final Fantasy VII Remake potrà anche essere un prodotto piuttosto lineare, anche a causa delle delicate tematiche affrontate dalla campagna principale e dal senso di urgenza efficacemente trasmesso al giocatore durante la narrazione, ma è opportuno sottolineare come tre capitoli su diciotto premano con forza sul pedale del freno per consentire ai visitatori più golosi di esplorare ogni singolo anfratto dei vari ghetti, scoprire e risolvere le problematiche che affliggono la popolazione e soprattutto esaminare assai da vicino le nette dissomiglianze socio-culturali tra i benestanti residenti dei piani alti e i nullatenenti confinati nei bassifondi.



Laddove i fortunati abitanti della piattaforma continuano ogni giorno a spedire i propri rifiuti degli slum e a guardare con totale indifferenza i concittadini più sventurati, non è affatto raro che questi ultimi trascorrano una vita intera senza poter ammirare, tre le altre cose, il limpido cielo azzurro del mattino o le luminose stelle della notte.

Il paradiso dei depravati

Fra i punti di interesse più quotati degli slum non possiamo non menzionare la Chiesa situata nel Settore 5, che difatti è stata teatro di alcune tra le più significative e impattanti sequenze del lungometraggio d'animazione intitolato Final Fantasy VII: Advent Children, o il lugubre cimitero dei treni che - come spiegato nel nostro speciale sulle principali differenze narrative tra Final Fantasy VII Remake e il gioco originale - per l'occasione è stato completamente riscritto, al fine di accogliere un rompicapo ambientale e fornire interessanti dettagli inediti sul passato di uno dei personaggi più importanti della settima Fantasia Finale.

La location più curiosa e simbolica dei bassifondi, ad ogni modo, è oggi il Mercato Murato, ossia la malfamata zona del Settore 6 circondata da alte mura di cinta e governata da un imperterrito sadomasochista del calibro di Don Corneo.



Paragonati al resto dei quartieri bassi, gli edifici del Mercato Murato risultano in un discreto stato di conservazione, ragion per cui la tana di ladri e delinquenti della peggior risma è diventata una sorta di centro commerciale con svariati negozi, una locanda e varie forme di intrattenimento che spaziano dal centro benessere dell'affascinante (e imprevedibile!) Madame M a una palestra in cui tonificare i muscoli con gare di trazioni, senza dimenticare il vivace e pittoresco club per adulti "Honey Bee Inn", dove le sfide a ritmo di musica sono all'ordine del giorno e le hostess incantano i visitatori con costumi appariscenti e particolari.

Tenuti all'interno di un'arena sotterranea, sono però gli scontri all'ultimo sangue la principale attrazione del Mercato Murato, tant'è che lo stesso Don Corneo, organizzatore di un esclusivo torneo, è solito persino stabilire come premio per il vincitore la spropositata cifra di un milione di gil. Del resto, come dimostrato dalla sforzosa villa in cui risiede, caratterizzata da un irresistibile e raffinato look orientale poco consono alla natura profondamente perversa del signorotto locale e alle sue discutibili abitudini, le risorse di Don Corneo parrebbero quasi illimitate, anche grazie a presunti agganci con una certa azienda dei quartieri alti.

Dalle fogne ai reattori Mako

Il nostro viaggio per i settori di una Midgar più evocativa che mai è quasi prossimo a concludersi, ma non prima di aver menzionato le aeree visitabili durante i capitoli di collegamento di Final Fantasy VII Remake. Che si tratti di territori interamente nuovi, come il laboratorio sotterraneo della Shinra Company e la tangenziale crollata, o vecchie zone ampliate a dismisura, come le fogne situate sotto la dimora di Don Corneo e gli stessi reattori Mako, le varie aree visitate da Cloud, Tifa e compagni pullulano ora di tesori nascosti, puzzle ambientali sapientemente contestualizzati, infuocate gare motociclistiche e persino qualche boss fight inedita.

In generale, zone storiche come il reattore Mako numero 5 - che un tempo prevedeva appena una manciata di corridoi e che oggi include invece una dozzina di piani, al fine di depotenziare a propria discrezione il portentoso tecno-soldato di ultima generazione noto come "Airbuster" - risultano molto più vaste di quanto le ricordassimo, allo scopo di rendere la traversata più longeva, sostanziosa e soprattutto soddisfacente.



Dal più contenuto al più gargantuesco, tutti i settori della Midgar dipinta in Final Fantasy VII Remake sono stati quindi realizzati con la precisa intenzione di trasmettere al giocatore quante più informazioni possibili sulla mitologia della settima Fantasia Finale, in modo tale che persino i fan di vecchia data possano rimanere a bocca aperta dinanzi al fenomenale mosaico restaurato da Square Enix.